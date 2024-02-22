Барнаульцы призвали власти не принимать закон об эвтаназии для бездомных животных
Активисты предложили другие меры по борьбе с бродячими собаками
22 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
Барнаульцы призвали алтайские власти отказаться от принятия закона об умерщвлении бездомных животных. Как сообщает "Банкфакс", обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко отправили члены инициативной группы.
Документ подписали 350 жителей города. В их числе преимущественно участники организаций по защите животных. По мнению активистов, подобный закон могут принять лишь в субъектах с неблагоприятной статистикой об исполнении ФЗ "Об ответственном обращении с животными".
"Мы должны равняться на успешные территории и их руководителей. Например, на Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологду, Тюмень. А не на саботажников, таких как Астрахань, Якутия, Оренбург и Оренбургская область, Бурятия", – подчеркивается в обращении.
Жители Барнаула считают, что вопрос с бездомными животными можно решить иными способами. Например, через реализацию программы "Отлов – стерилизация – вакцинация – возврат" с обязательным и жестким контролем со стороны правоохранителей и финансовых структур, а также привлечением общественников и волонтеров.
Также инициаторы предлагают проводить бесплатную стерилизацию для бездомных животных и льготную – для домашних. Кроме того, можно внедрить обязательную маркировку хозяйских питомцев и предотвращать их самовыгул, а также размещать соцрекламу об ответственном обращении с ними.
Дополнительно активисты попросили обязать полицию ответственно реагировать на обращения жителей о фактах жестокого обращения с животными. Они предложили ввести в образовательных учреждениях "уроки доброты", на которых бы рассказывали детям о том, как правильно обращаться с питомцами.
Как отметил один из членов инициативной группы, подобный призыв направлялся в 2023 году, на фоне обсуждения законопроекта о расширении оснований для умерщвления бездомных животных. Напомним, что тогда документ отклонили.
07:23:46 22-02-2024
Из за 350 зоофилов сотни тысяч будкт страдать. Огласите список пожалуйста
17:23:57 22-02-2024
Гость (07:23:46 22-02-2024) Из за 350 зоофилов сотни тысяч будкт страдать. Огласите спис... А в чем проблема.. Давайте подписи за эвтаназию бездомных блоховозов соберём, как жители Барнаула которые хотят жить в городе безопасном и чистом не загаженом псинскими экскрементами ... Нас будет больше чем 350 зоофилов
07:27:36 22-02-2024
Так вы и пишете корректно - не барнаульцы, а зоозащитники. Я вот барнаулец, но я не обращался к Томенко, и я за эвтаназию бездомных бродячих собак. При этом у меня у самого есть собака, и я своего пса очень люблю и занимаюсь им. Просто ситуация с бродячими перешла все грани разумного. Вводите лицензирование на право владения домашним животным, чипирование. Обнаружили бродячего с чипом - нашли хозяина и тысяч на 100 его наказали. Так перестанут бездумно брать, а потом выкидывать собак. А дети и старики должны по городу передвигаться спокойно, не опасаясь нападения собак. Они когда в стаях могут натворить бед, статистика несчастных случаев с детьми просто зашкаливает.
15:36:05 22-02-2024
Гость (07:27:36 22-02-2024) Так вы и пишете корректно - не барнаульцы, а зоозащитники. Я... Так ладно выкидывать. А сколько бомжей-дворняг бегает по улицам и подворотням? Они родились и выросли на улице, а не у хозяина. Что-то не видел ни разу бездомного корги, хаски или Джек Рассела.
07:36:59 22-02-2024
Жители Барнаула считают, что вопрос с бездомными животными можно решить иными способами. Например, через реализацию программы "Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат" с обязательным и жестким контролем со стороны правоохранителей и финансовых структур, а также привлечением общественников и волонтеров.----Хорошие деньги на всём этом можно поднять.
08:01:09 22-02-2024
ВВП (07:36:59 22-02-2024) Жители Барнаула считают, что вопрос с бездомными животными м... Если примут такое решение власти,то его необходимо дополнить пунктом об обязательной передаче "обслуженных" лохматых этим зоозащитничкам на пожизненное содержание и без всяких отговорок
07:39:02 22-02-2024
А стерилизация притупит острые зубы выпущенных на волю собачек?
08:25:00 22-02-2024
Игорь (07:39:02 22-02-2024) А стерилизация притупит острые зубы выпущенных на волю собач... Вопрос не в зубках, вопрос в деньгах за стерилизацию, кормление, содержание....и т д. Сколько людей вокруг на этом кормится и имеет постоянный доход. Только не надо писать, что всё делается бескорыстно.
07:40:19 22-02-2024
Вот кого собаки не кусали ни разу. Конечно, не хорошо людям плохого желать, но в данном случае надо прочувствовать все на себе или на своих родных, чтобы понять, что стерилизация не лишает собак зубов
07:44:08 22-02-2024
"Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат" - и пусть грызут детишек дальше?
15:29:32 22-02-2024
гость (07:44:08 22-02-2024) "Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат" - и пусть грыз... Да чего сразу как всегда до детей докопались? Взрослых стокилограммовых дядек псина покусать не может?
07:54:14 22-02-2024
А я и остальные 649 650 жителей Барнаула призываем власти принять закон об эвтаназии бездомных кусачих агрессивных собак.
14:08:11 22-02-2024
Гость (07:54:14 22-02-2024) А я и остальные 649 650 жителей Барнаула призываем власти пр... За всех не говори. Житель. Я против.
14:20:55 22-02-2024
Гость (07:54:14 22-02-2024) А я и остальные 649 650 жителей Барнаула призываем власти пр... За себя говори , " умник". И не причисляй к убийцам весь город.
08:16:36 22-02-2024
Не должно быть бездомных животных, там где проживает человек. Однозначно эвтаназия.
08:19:15 22-02-2024
Сколько человек ещё должны пострадать от нападения бродячих собак, особенно детей, чтобы эти зоозащитники успокоились? Естественно, нужно решать вопрос с этим злом кардинально а не придумывать всякий бред...
08:24:29 22-02-2024
Предлагаю зоозащитникам несколько альтернативных вариантов:
- раздать бездомных собачек по зоозащитникам по принципу отлов — стерилизация — вакцинация — возврат каждому из зоозащитников по паре собачек. Пусть они их кормят, поят, содержат и пр.
- скинуться зоозащитникам деньгами на приют и содержание таких собачек.
А коли им такие варианты не подходят, то - эвтаназия животных.
Иначе вопить и строить из себя святого каждый может, а вот чего-то с реальными делами у зоозащитников не важно получается.
Не стоит жизни собаки (при всей моей любви в ней) увечий и смерти человека и тем более беззащитного ребенка и старика.
08:40:07 22-02-2024
Если в течение 7 дней зоозащитник не чипирует за свой счет и не заберет собачку на содержание, то эвтаназия. Вместо шлепанья языком - реальное зоозащитное дело. Думаю, справедливо.
08:40:32 22-02-2024
А давайте на законодательном уровне установим, что финансирование "розовых очков зоофилов" возложить на этих защитников!?
08:41:01 22-02-2024
А я тоже барнаулец и считаю необходимым принятие закона об эвтаназии
08:45:19 22-02-2024
Собаки в целом ни в чем не виноваты. Но ситуация складывается таким образом, что стаи этих бездомных собак угрожают людям. В первую очередь ввести драконовские меры к тем, кто их оставляет на улице без существенной на то причины. Правильно выше говорят, тысяч сто. А то и двести. За одного брошенного на волю судьбы несчастного пса. В этом вся причина. А потом уже смотреть, что делать с последствиями. А зоозащитникам взять всех себе домой на содержание.
09:27:30 22-02-2024
Гость (08:45:19 22-02-2024) Собаки в целом ни в чем не виноваты. Но ситуация складываетс... Сейчас за выброшенного 30 000р штраф. Уже должно действовать.
09:58:00 22-02-2024
Гость (09:27:30 22-02-2024) Сейчас за выброшенного 30 000р штраф. Уже должно действовать... Ни одного случая правоприменения в крае! Получается, никто не выбрасывает домашних животных на улицу? Или правоохранительные органы не работают?
10:11:22 22-02-2024
Гость (09:58:00 22-02-2024) Ни одного случая правоприменения в крае! Получается, никто ... Потому что блоховозы и без выкидываний прекрасно плодятся в подворотнях.
08:46:31 22-02-2024
А зоозащитники не понимают, что вернув собак на улицы они тем самым обрекают их на полуголодное существование в летнее время и почти верную мучительную гибель в зимнее? Что это за мнимая забота? Нужно сделать приюты для животных - собака попадает в него и содержится ровно месяц. Если ее никто не забирает себе домой за месяц - ее утилизируют. Если кто-то пришёл за ней за этот месяц, то собаке бесплатно делают стерилизацию и вакцинацию, чипируют и вносят в реестр, чтобы в случае чего найти хозяина. А зоозащитники в этом случае могут прийти и забирать себе домой этих собак. Столько сколько смогут прокормить. Вот - это будет реальная забота о животных. А предложение выпускать их снова на волю - попил бабла и садизм в отношении животных и людей.
08:50:00 22-02-2024
Предложение к 350 подписавшим петицию- докажите, что действуете бескорыстно и по зову сердца, перестаньте есть любую мясную пищу, рыбу, яйца, твёрдый сычужный сыр... И разберите блоховозов по своим квартирам. Тогда я вам поверю.
08:54:03 22-02-2024
Милых бездомных собачек нужно доставить на курорт. Выделить им остров и отправлять туда, пускай живут в своё удовольствие.
10:59:00 22-02-2024
Гость (08:54:03 22-02-2024) Милых бездомных собачек нужно доставить на курорт. Выделить ... плавают они.
11:13:24 22-02-2024
Гость (10:59:00 22-02-2024) плавают они.... Значит каждому по куску бордюра на шею.
15:00:14 22-02-2024
Гость (10:59:00 22-02-2024) плавают они.... Значит в Алькатрас, там течение сильное.
08:54:18 22-02-2024
Пусть эти 350 зоозащитников не сотрясают воздух стенаниями о несчастных животных, вынужденных от голода и плохого настроения нападать на болтающихся бесконтрольно пешеходов, а возьмут по два-три животных на содержание. На деле докажут, что они переживают за несчастных зверушек. А так они просто возмущаются, пытаясь выглядеть абстрактно любящими агрессивных зубастых хищников, но выглядят ненавидящими пострадавших от укусов собак людей.
11:01:10 22-02-2024
Иваныч (08:54:18 22-02-2024) Пусть эти 350 зоозащитников не сотрясают воздух стенаниями о... Не хочу таких в соседях иметь: лай, вонь.
09:05:27 22-02-2024
Правильно, предлагаю запретить умерщвлять кур, гусей, свиней, коров, и рыбу запретить ловить, знаете как ей больно, когда крючок рот протыкает? Кто вы такие, чтобы комара убивать? он тоже имеет право на жизнь и пить вашу кровь, а собака имеет право вас кусать.
15:33:34 22-02-2024
Гость (09:05:27 22-02-2024) Правильно, предлагаю запретить умерщвлять кур, гусей, свиней... Да, и коты такие, чтобы тараканов убивать, они же такие масенькие и беззащитненькие 🤣🤣🤣
09:06:13 22-02-2024
После всех процедур стерилизации собака будет дальше принимать еду с помоек и разносить заразу по людям желающих её потискать!
09:08:03 22-02-2024
Давайте соберём петицию об отстрелах! Там будет не 350, а 350000 подписей! А чипирование домашних собак бесполезно, кстати. Просто перед тем, как выкинуть собаку пинком за дверь, плоскогубцами вырывают из-под шкуры чип, да и всё. Никакого в нём волшебства нет.
09:24:19 22-02-2024
Попалось видео из Абхазии. На улице стаи собак ( они на самовыгуле или бездомные, непонятно) пристают к туристам, явно выпрашивая подачки. НО! У всех в ушах довольно большие , хорошо заметные зеленые клипсы. То есть в бедной Абхазии собак чипируют, а в России(которая содержит сей черноморский регион) так и не собрались. Если депутаты боятся принять закон об эвтаназии, то пусть хотя бы примут меры для такого же чипирования. В уши отловленных и стерилизованных собак вставлять всем видные клипсы-чипы, чтобы было понятно, что собака уже прошла через ветеринаров. Ттакое впечатление, что одних и тех же животных проводят по документам как вновь выловленных и списывают(то есть воруют) деньги на их обслуживание. Ещё собак обязательно фотографировать. Думаю, это резко уменьшит затраты на собачий вопрос. А то такая добрая Буевич за счёт барнаульцев и дальше готова способствовать террору жителей бездомными собаками.
09:47:28 22-02-2024
Гость (09:24:19 22-02-2024) Попалось видео из Абхазии. На улице стаи собак ( они на само... А лучше ожерелье из ихних же зубов на шею. От клипсы в ухе они меньше кусаться не станут.
09:52:28 22-02-2024
Редакция амик специально не блокирует комментарии о жестокости, чтобы показать, что большинство за убийство - называйте вещи своими именами, убил собаку, кошку, возьми в руки автомат - Ты уже умеешь убивать!
10:46:11 22-02-2024
Гость (09:52:28 22-02-2024) Редакция амик специально не блокирует комментарии о жестокос... Правильно, что не блокирует, таким образом выявляется мнение большинства (подавляющего) о необходимости эвтаназии, ликвидации хищников на людей. Давайте ещё волков в населённые пункты завозить из леса, п то им там неуютно и скучно, пешеходов мало.
14:58:16 22-02-2024
Гость (09:52:28 22-02-2024) Редакция амик специально не блокирует комментарии о жестокос... Увы, они не поймут. Не метайте бисер.
Нет страшнее зверя чем человек.
Такое колличество лайков здесь, в амике, только именно в этой теме. Ни одна заметка про жестокость людей не вызыаает такого отклика.((
Жестокость понятие не выборочное.
Нельзя быть добрым с жестоким сердцем.
Люди дико озлобленные и этот хейт на собак своего рода выплеснуть агрессию безнаказанно.
15:02:50 22-02-2024
Гость (09:52:28 22-02-2024) Редакция амик специально не блокирует комментарии о жестокос... Возьми в руки автомат---- Взял,и что?
09:56:25 22-02-2024
Полностью согласен с эвтаназией бездомных собак, ходить действительно стало страшно. Страшно за своих родителей и детей. Раньше боялись преступников и мародеров, что побьют на улице, отберут сумку, а сейчас бездомных собак, что загрызут. Уже неделю наблюдаю как на участке между домами Аносова 11 - Ленина 118 благополучно обитает стая собак из 10 особей, питается из мусорных контейнеров. Мимо них по Аносова дети в колледж АГУ на Аносова 49 каждый день ходят. Кроме того, на АЗС Роснефть на Аносова стаю бездомных собак около 5 особей содержат. На Кулагина в районе штрафстоянки, аналогичная ситуация, стая из 5-7 особей постоянно передвигается (которые кстати уже кусали людей). И никому толку до них нет, пока не загрызут никого.
13:21:00 22-02-2024
Алексей (09:56:25 22-02-2024) Полностью согласен с эвтаназией бездомных собак, ходить дейс... а когда пьяные подростки,наркоманы, мигранты в агрессивные стаи сбиваются вам и вашим детям не страшно ходить по улице? или вы стараетесь мимо них пробегать, чтобы они вас не заметили и "прикурить не попросили". А пьяные водители, которые сбивают людей насмерть на пешеходных переходах и во дворах и их не наказывают, вас видно меньше волнуют? А ведь именно эти категории совершают много преступлений против людей, но ни наши власти , ни наши люди этой ситуацией вообще не обеспокоены, их сбивают водители, насилуют мигранты, режут как баранов, а они на собак накинулись, потому то собаки не могут поорать про права в ответ, как это делают диаспоры и водители? Вот и получается, что наши люди ведомы как бараны, на кого наша власть пальцем указала, на того и накидываются, укажет на инвалидов или бомжей, будет тоже самое, а потом удивляются откуда в нашем обществе жестокость, сами ее и воспитываете.
14:00:48 22-02-2024
Гость (13:21:00 22-02-2024) а когда пьяные подростки,наркоманы, мигранты в агрессивные с... Не надо переводить разговор с обсуждаемой темы на совершенно другую. И решаются эти проблемы разными средствами и друг оо друга никак не зависят. Так что свои приёмы чёрной риторики оставьте при себе... Если собаколюбцы не забирают собак либо к себе домой, либо в специально учреждённые приюты с пожизненным содержанием, собаки должны быть утилизированы. Собака исторически выведенное человеком животное для совершенно утилитарных целей, тупо инструмент. Так же, как свинья, корова, курица, индейка выводятся на мясо. Даже беговых лошадей пускают на колбасу. И в этом смысле нет у собаки никаких преимуществ. Если не нужна для охоты, охраны, в качестве поводыря- "давай, до свидания!"
10:05:57 22-02-2024
Зоошиз в тюрьму. И проблема решена.
10:10:22 22-02-2024
Гость (10:05:57 22-02-2024) Зоошиз в тюрьму. И проблема решена.... Зачем в тюрьму? В приют для собак, к любимым блоховозам. Жилье зоошизы реализовать с аукциона. Вот тебе деньги на содержание зоошизы и их подзащитных
10:10:00 22-02-2024
ВВП (07:36:59 22-02-2024) Жители Барнаула считают, что вопрос с бездомными животными м... Отлавливают и потом привозят на новосиликатный и выпусскают Сама видела. Как будто там не люди живут. Страшно ходить по дороге.
10:28:04 22-02-2024
Список из 350 человек в наличии. Каждому в списке по бездомной собаке пристроить, и всё так чинно и благородно.
10:50:08 22-02-2024
Они когда в стаях могут натворить бед, статистика несчастных случаев с детьми просто зашкаливает.-------- чего там у вас зашкаливает?! а может ради справедливости сравните с количеством преступлений с детьми, совершенных их т.н. родителями и другими человекоподобными? Вот тут действительно зашкаливает! Чего стоит только последняя ..., вынесшая своего собственного новорожденного на помойку...
10:50:38 22-02-2024
Зоозащитники очень инициативны за чужой(налогоплательщиков) счет. Пришло время за свой счет защищать животных. 350 граждан зоофилов-волантёров справятся сами с своей проблемой защиты животных г.Барнаула.
12:42:12 22-02-2024
Реzидент (10:50:38 22-02-2024) Зоозащитники очень инициативны за чужой(налогоплательщиков) ... В чём проблема? Каждый зоофил внесёт по 20000 рублей в год (1666,67 руб/месяц,не так уж и много) и 7 миллионов на содержание есть. А если по трёшке в месяц,то и все 14 миллионов-тратьте!
10:53:21 22-02-2024
Каждому в списке по бездомной собаке пристроить, ------ можно и так. А вам, типа человеколюбам, каждому по бомжу в квартиру. И тогда действительно всё будет чинно и благородно.
11:05:55 22-02-2024
Гость (10:53:21 22-02-2024) Каждому в списке по бездомной собаке пристроить, ------ мо... Когда Вы в последний раз видели на улице настоящего бомжа? Их даже на вокале днём с огнём не сыскать.
11:06:57 22-02-2024
Гость (10:53:21 22-02-2024) Каждому в списке по бездомной собаке пристроить, ------ мо... Почему зоошиза приравнивает блоховозов к людям? Даже бомжам. Вы еще к тараканам бомжей приравняйте, защитнички.
12:44:09 22-02-2024
Гость (10:53:21 22-02-2024) Каждому в списке по бездомной собаке пристроить, ------ мо... В том и дело,что бомжам гораздо меньше внимания оказывают,в отличие от собак.
10:56:34 22-02-2024
Что такое зоошиза? Один бы хоть отписался.
Пока что тут только другие шизики пересчитались :)
17:47:59 22-02-2024
Андрей (10:56:34 22-02-2024) Что такое зоошиза? Один бы хоть отписался.
Пока что тут толь... Когда существо ставит для себя жизнь блоховоза выше, чем здоровье человека - это и есть зоошиза.
10:57:29 22-02-2024
На Аносова бегает стая голодных собак. Взрослому человеку проходить мимо них страшно. Эти собаки по закону находятся балансе мэрии, и за вред, который они причинят горожанам,лечение после укусов, должна отвечать администрация города.
За выгул собак без поводка и намордника в неположенных местах администрация должна штрафовать и на вырученные средства проводить отлов бродячих животных и прочие манипуляции, потому что бездомными собаки становятся от безответственности.
11:11:48 22-02-2024
Гость (10:57:29 22-02-2024) На Аносова бегает стая голодных собак. Взрослому человеку пр... А вы хотели бы назначить ответственных? Типа свечку собачкам держать? Ну когда они в подворотнях плодятся. Отлов, передержка, эвтаназия. Вот и вся ответственность.
13:26:15 22-02-2024
Гость (11:11:48 22-02-2024) А вы хотели бы назначить ответственных? Типа свечку собачка... Ответсвенность полностью лежит на администрации, которая не может должным образом организовать отлов, передержку, эвтаназию. Также как и нормальную работу ОТ, умный режим светофоров, очистку тротуаров от наледи, объезд Вокзала в пятницу, а может только поздравлять через СМИ с милыми глазками.
А еще дружно минусовать подобные комментарии.
15:40:57 22-02-2024
Гость (10:57:29 22-02-2024) На Аносова бегает стая голодных собак. Взрослому человеку пр... Бездомными собаки становятся от того, что собака дамского полу ощенилась на улице.
11:01:32 22-02-2024
Редакция амик специально не блокирует комментарии о жестокости, чтобы показать, что большинство за убийство------ нет, все правильно они делают. Чтобы люди ужаснулись, что все вот это вот где то рядом с ними живет.
11:01:36 22-02-2024
один вопрос: причем тут эвтаназия? Этот термин не совсем подходит к данной ситуации.
11:02:04 22-02-2024
Привлекайте охотников, раздавайте бесплатно патроны, упростите выдачу охотничьих билетов, снижайте возраст владения оружием, пусть пацаны стреляют, по молодости прикольно.
11:02:06 22-02-2024
Собаки не только кусаются и нападают на беззащитных. Они еще и загаживают городские кварталы. Все газоны удобрены, везде шерсть, грязь. Плюс распространяют глистов и прочие удовольствия. Однозначно за эвтаназию.
12:41:35 22-02-2024
Гость (11:02:06 22-02-2024) Собаки не только кусаются и нападают на беззащитных. Они еще...
"зоозащитники" считают что дерьмо на аллее на Ленинском это нормально, что творится у них в домах и квартирах , тем более, это просто ужас. Привыкли жить как вонючки...раздать собак по ним и точка
Надо идти писать петицию за эвтаназию, нас будет больше...
11:19:02 22-02-2024
350 человек из 660 000 официальных жителей Барнаула. Меньшинство. В наш толерантный век меньшинства точно знают, кому как жить- куда любить, во что верить, кем себя считать... Не надоело ли?
12:05:22 22-02-2024
Это ужас просто, какие жестокие люди. Кто хочет пострелять идите на СВО, нашли на кого агрессию вымещать, на несчастных животных. Вот таких и надо отстреливать умников. Закон бумеранга ни кто не отменял
12:10:15 22-02-2024
Правильно!, давайте перебъём всех собак, потом бомжей, потом просто бедных людишек, чтобы жить не мешали. Проблемы будем решать радикально, а зачем что то делать, заморачиваться какими то программами? Я вот лично 351-й кто под письмом подпишусь. И не нужно за всех 660 000 жителей Барнаула решать, они просто работают и не сидят в этой переписке.
13:49:29 22-02-2024
Гость (12:10:15 22-02-2024) Правильно!, давайте перебъём всех собак, потом бомжей, потом... Перебить бомжей и людишек предлагаете Вы. Первоначально речь шла только о собаках. И кто после этого зверюга кровожадная?
14:31:13 22-02-2024
Гость (12:10:15 22-02-2024) Правильно!, давайте перебъём всех собак, потом бомжей, потом... +100500
Решили тут за весь город говорить.
Нас много таких кто против убийства!
14:58:38 22-02-2024
Гость (14:31:13 22-02-2024) +100500
Решили тут за весь город говорить.
Нас много таких ... Давайте. Давно пора.
12:43:42 22-02-2024
Господа, вы звери!
12:51:01 22-02-2024
Вопрос, сколько проживет взрослая бездомная собака в Сибири. 2-3 года максимум и это единицы. Большая часть и молодежь погибает намного раньше. Тырнет в помощь. Проблема с бродячим войском актуальна уже не год, не 5 и не 10 лет. Догадайтесь сами,кто пополняет их стаи? Все верно, мы, люди, и сами же возмущаемся, своим поступкам. Что делать?
15:00:53 22-02-2024
Гость (12:51:01 22-02-2024) Вопрос, сколько проживет взрослая бездомная собака в Сибири.... Да плодятся они безудержно. Вот и пополнение. Столько физически людям не выкинуть животных.
12:58:53 23-02-2024
Гость (15:00:53 22-02-2024) Да плодятся они безудержно. Вот и пополнение. Столько физиче... На морозе и нынешних помойках такой букет болезней зарабатывают, с которыми взрослые собаки не выживают. Щенки гибнут быстро. Любой ветврач вам может популярно объяснить ситуацию.
15:10:48 22-02-2024
Амик, где присоединиться к этим 350 жителям и подписаться против убийства?
15:14:56 22-02-2024
Гость (15:10:48 22-02-2024) Амик, где присоединиться к этим 350 жителям и подписаться пр... В спортлото пиши. И в лигу сексуальных меньшинств.
15:30:49 22-02-2024
Гость (15:14:56 22-02-2024) В спортлото пиши. И в лигу сексуальных меньшинств.... Когда твое выступление в цирке, приедем поддержим апплодисментами?
P.S. Ты, не Аммик- тебя никто не спрашивал.
15:25:08 22-02-2024
а в чем проблема обязать всех владельцев собак поставить чип в ухо питомцу за свой счет. На чипе будет адрес владельца животного. Если вы его потеряете то службы города отловят и вернут вам животное. И возьмут с вас деньги за обслуживание. А если чипа нет и никто не берет животное себе то животное усыпят
17:49:40 22-02-2024
горожанин (15:25:08 22-02-2024) а в чем проблема обязать всех владельцев собак поставить чип..
собачники удавятся. Собаководов-то единицы. Остальные быдлособачники
15:27:44 22-02-2024
Я спортсмен-любитель, много лет катаюсь на велосипеде. Для меня ехать 30-40 км/ч по асфальту — вообще не вопрос. Дороги в Барнауле очень хорошие. Сколько раз проезжал по Космонавтов, хоть в промзоне, хоть за мясокомбинат и дальше, где уже лесополоса идёт ближе к свалке — обязательно почти всегда будет несколько шавок, которые будут гавкать и кидаться под колёса. Особенно вечером и ночью. Затормозить я могу только методом падения. Либо налево под машину, либо направо — на обочину и камни. После чего бедная собачка подбежит ко мне, покусает и довольная побежит дальше гавкать. Где гарантии, что вонючий блоховоз меня не загрызёт и не заразит бешенством да прочей гадостью? А если уж прыгнет под колёса мне — так её просто порвёт пополам.
15:50:30 22-02-2024
я когда кота потерял любые бы деньги заплатил если бы его отловили и вернули. И прочипировал бы чтоб могли вернуть. Нет чипирования и отлова к сожалению или не работает система эта
16:23:14 22-02-2024
Гость (15:50:30 22-02-2024) я когда кота потерял любые бы деньги заплатил если бы его от... Бездомные собаки сожрали твоего кота, они же кушать хотят каждый день!