Барнаульцы призвали власти не принимать закон об эвтаназии для бездомных животных

Активисты предложили другие меры по борьбе с бродячими собаками

22 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Бездомная собака / Фото: unsplash.com

Барнаульцы призвали алтайские власти отказаться от принятия закона об умерщвлении бездомных животных. Как сообщает "Банкфакс", обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко отправили члены инициативной группы.

Документ подписали 350 жителей города. В их числе преимущественно участники организаций по защите животных. По мнению активистов, подобный закон могут принять лишь в субъектах с неблагоприятной статистикой об исполнении ФЗ "Об ответственном обращении с животными".

"Мы должны равняться на успешные территории и их руководителей. Например, на Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологду, Тюмень. А не на саботажников, таких как Астрахань, Якутия, Оренбург и Оренбургская область, Бурятия", – подчеркивается в обращении.

Жители Барнаула считают, что вопрос с бездомными животными можно решить иными способами. Например, через реализацию программы "Отлов – стерилизация – вакцинация – возврат" с обязательным и жестким контролем со стороны правоохранителей и финансовых структур, а также привлечением общественников и волонтеров.

Также инициаторы предлагают проводить бесплатную стерилизацию для бездомных животных и льготную – для домашних. Кроме того, можно внедрить обязательную маркировку хозяйских питомцев и предотвращать их самовыгул, а также размещать соцрекламу об ответственном обращении с ними.

Дополнительно активисты попросили обязать полицию ответственно реагировать на обращения жителей о фактах жестокого обращения с животными. Они предложили ввести в образовательных учреждениях "уроки доброты", на которых бы рассказывали детям о том, как правильно обращаться с питомцами.

Как отметил один из членов инициативной группы, подобный призыв направлялся в 2023 году, на фоне обсуждения законопроекта о расширении оснований для умерщвления бездомных животных. Напомним, что тогда документ отклонили.