Закон об умерщвлении бездомных собак приняли еще в одном регионе Сибири
Эвтаназию будут использовать при агрессивном поведении животного
21 февраля 2024, 14:34, ИА Амител
В Республике Тыва приняли закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение приняли во втором и окончательном чтении на заседании Верховного хурала (парламента) республики. Закон единогласно одобрили 28 депутатов.
"Законопроект дает право на применение умерщвления животных при наличии достоверно установленного специалистами в области ветеринарии, устойчивого агрессивного поведения животного", – отметили в парламенте.
Решение о судьбе безнадзорных животных будет принимать специальная комиссия. В законе предусмотрена возможность создания и использования пунктов временного содержания.
Ранее такое же решение об эвтаназии бездомных животных приняли в Республике Алтай.
14:42:25 21-02-2024
Млолодцы
22:11:32 21-02-2024
Гость (14:42:25 21-02-2024) Млолодцы... варвары
15:04:26 21-02-2024
Нам тоже надо вместо Заксобрания выбрать Верховный Хурал, как в Тыве. Может, наши тоже научатся принимать здравые, взвешенные решения.
15:16:24 21-02-2024
"Закон единогласно одобрили 28 депутатов." (Это говорит, что люди на земле живут, а не те, кто ниже 10 этажа не спускается )
17:20:41 21-02-2024
Доступ животных к свободной пище!!! В виде открытых мусорных баков, или прямая подкормка бездомных (диких) животных! Вот главная причина того что их (диких животных) становиться рядом с человеком все больше и больше!... А раз их больше и больше и они не домашние, то нападение на человека (особенно небольшого размера, т.е. дети, или малоподвижных, т.е. стариков) будет все больше и больше...! И что хотите вы с этим делайте, ни чего не изменится! Пока у них будет доступ к пище в черте населенного пункта!...
20:10:06 21-02-2024
Гость (17:20:41 21-02-2024) Доступ животных к свободной пище!!! В виде открытых мусорных... на голову больные подкармливать будут
00:17:38 22-02-2024
Гость (20:10:06 21-02-2024) на голову больные подкармливать будут... Штрафы...!
00:18:42 22-02-2024
Гость (20:10:06 21-02-2024) на голову больные подкармливать будут... Хочешь кормить животных? Вези еду в питомник!
17:51:08 21-02-2024
Ни одного кабыздоха не должно быть у улицы и помоек.
23:21:09 21-02-2024
жестокость комментатора зашкаливает. Зверюга злобный какой-то сидит и строчит комменты. Видать, тяжелое детство было, хоть на зверье отыграться.
06:33:17 22-02-2024
Спасибо, господи! Ещё один регион вздохнёт спокойно. Когда уже у нас введут отстрелы...
09:21:27 22-02-2024
Скольких человек надо покусать, чтобы признали агрессивным? Ведь точно не только зубы показать.