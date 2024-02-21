НОВОСТИОбщество

Закон об умерщвлении бездомных собак приняли еще в одном регионе Сибири

Эвтаназию будут использовать при агрессивном поведении животного

21 февраля 2024, 14:34, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru
Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

В Республике Тыва приняли закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение приняли во втором и окончательном чтении на заседании Верховного хурала (парламента) республики. Закон единогласно одобрили 28 депутатов.

"Законопроект дает право на применение умерщвления животных при наличии достоверно установленного специалистами в области ветеринарии, устойчивого агрессивного поведения животного", – отметили в парламенте.

Решение о судьбе безнадзорных животных будет принимать специальная комиссия. В законе предусмотрена возможность создания и использования пунктов временного содержания.

Ранее такое же решение об эвтаназии бездомных животных приняли в Республике Алтай.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество

Собаки Республика Тыва законы

Комментарии 12

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Гость

14:42:25 21-02-2024

Млолодцы

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гость

22:11:32 21-02-2024

Гость (14:42:25 21-02-2024) Млолодцы... варвары

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Гость

15:04:26 21-02-2024

Нам тоже надо вместо Заксобрания выбрать Верховный Хурал, как в Тыве. Может, наши тоже научатся принимать здравые, взвешенные решения.

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без комментариев

15:16:24 21-02-2024

"Закон единогласно одобрили 28 депутатов." (Это говорит, что люди на земле живут, а не те, кто ниже 10 этажа не спускается )

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Гость

17:20:41 21-02-2024

Доступ животных к свободной пище!!! В виде открытых мусорных баков, или прямая подкормка бездомных (диких) животных! Вот главная причина того что их (диких животных) становиться рядом с человеком все больше и больше!... А раз их больше и больше и они не домашние, то нападение на человека (особенно небольшого размера, т.е. дети, или малоподвижных, т.е. стариков) будет все больше и больше...! И что хотите вы с этим делайте, ни чего не изменится! Пока у них будет доступ к пище в черте населенного пункта!...

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Гость

20:10:06 21-02-2024

Гость (17:20:41 21-02-2024) Доступ животных к свободной пище!!! В виде открытых мусорных... на голову больные подкармливать будут

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Гость

00:17:38 22-02-2024

Гость (20:10:06 21-02-2024) на голову больные подкармливать будут... Штрафы...!

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Гость

00:18:42 22-02-2024

Гость (20:10:06 21-02-2024) на голову больные подкармливать будут... Хочешь кормить животных? Вези еду в питомник!

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Гость

17:51:08 21-02-2024

Ни одного кабыздоха не должно быть у улицы и помоек.

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гость

23:21:09 21-02-2024

жестокость комментатора зашкаливает. Зверюга злобный какой-то сидит и строчит комменты. Видать, тяжелое детство было, хоть на зверье отыграться.

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Гость

06:33:17 22-02-2024

Спасибо, господи! Ещё один регион вздохнёт спокойно. Когда уже у нас введут отстрелы...

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Гость

09:21:27 22-02-2024

Скольких человек надо покусать, чтобы признали агрессивным? Ведь точно не только зубы показать.

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