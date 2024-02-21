Закон об умерщвлении бездомных собак приняли еще в одном регионе Сибири

Эвтаназию будут использовать при агрессивном поведении животного

21 февраля 2024, 14:34, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

В Республике Тыва приняли закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение приняли во втором и окончательном чтении на заседании Верховного хурала (парламента) республики. Закон единогласно одобрили 28 депутатов.

"Законопроект дает право на применение умерщвления животных при наличии достоверно установленного специалистами в области ветеринарии, устойчивого агрессивного поведения животного", – отметили в парламенте.

Решение о судьбе безнадзорных животных будет принимать специальная комиссия. В законе предусмотрена возможность создания и использования пунктов временного содержания.

Ранее такое же решение об эвтаназии бездомных животных приняли в Республике Алтай.