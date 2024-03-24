В городе образовалось несколько мемориалов

24 марта 2024, 13:31, ИА Амител

Стихийные мемориалы в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

Барнаульцы продолжают нести цветы в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жители Индустриального и Ленинского районов несут цветы к мемориалу на Ленинградской аллее. Также мемориал образовался у часовни св. Татианы у Алтайского технического университета.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Спасательную операцию в "Крокусе" завершили, однако поисковая еще продолжается.