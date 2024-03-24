Барнаульцы продолжают нести цветы в память о погибших в "Крокус Сити Холле"
В городе образовалось несколько мемориалов
24 марта 2024, 13:31, ИА Амител
Стихийные мемориалы в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии
Барнаульцы продолжают нести цветы в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Жители Индустриального и Ленинского районов несут цветы к мемориалу на Ленинградской аллее. Также мемориал образовался у часовни св. Татианы у Алтайского технического университета.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Спасательную операцию в "Крокусе" завершили, однако поисковая еще продолжается.
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00:33:09 25-03-2024
О! Господи наш !... Накажи этих Нелюдей-террористов как можно строже !... И чтоб горели их Души Черным Пламенем в АД...у... !!!....
09:41:14 25-03-2024
Мне вот не понятно: трагедия произошла в Московской области, цветы несут куда-то в Барнауле. Зачем? Кому, какая поддержка от этого. Если я не обогатила продавцов, я что, от этого меньше переживаю?
09:58:50 25-03-2024
Гость (09:41:14 25-03-2024) Мне вот не понятно: трагедия произошла в Московской области,... ну перечисли деньги