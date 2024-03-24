Количество пострадавших в результате теракта в "Крокусе" увеличилось до 152

Ранее сообщалось о 147 пострадавших

24 марта 2024, 12:55, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

По данным МЧС, количество пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 152 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей)", – сказано в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщали о 147 пострадавших.

Владелец "Крокус Сити Холла" заявил о том, что здание восстановят после теракта.