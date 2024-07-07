Барнаульцы просят сделать "лежачего полицейского" в месте, где часто ходят дети
По словам местных жителей, на их обращение не отвечают уже год
07 июля 2024, 13:21, ИА Амител
Опасный участок на Белинского / Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула просят сделать "лежачего полицейского" на улице Белинского. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, с просьбой о том, чтобы у остановки "Школа садоводов" появилось искусственное препятствие, обращались еще год назад, но ответа на этот запрос от местных властей до сих пор нет.
Люди жалуются на то, что по этому участку часто ходят дети, однажды ребенка уже сбивали, однако исправить ситуацию на дороге никак не получается.
12:30:58 08-07-2024
Лишние светофоры, пешеходные зебры, торможение и разгон авто- лишний расход топлива. Соответственно загаженный воздух. За 10 км авто испортит воздуха- мало не покажется. Приучайте детей смотреть по сторонам. Иначе Дарвин.