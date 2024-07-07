Неизвестные повесили замок на детские качели в Барнауле
Местные жители возмущены тем, что у детей отняли развлечение
07 июля 2024, 09:35, ИА Амител
Замок на детских качелях / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула рассказали о дворе, в котором на детские качели кто-то повесил замки. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, заблокированные качели расположены во дворе дома № 257 по Павловскому тракту. Здесь на всех качелях висят замки и цепи. Без ключа покачаться на них невозможно.
Кто и зачем сделал это – неизвестно, но горожане очень недовольны таким положением дел.
09:49:23 07-07-2024
Надо повесить неизвестных.
09:51:57 07-07-2024
Качели запретили как и горки. Это опасно.
10:28:30 07-07-2024
Качаться то можно, просто не сильно
11:52:47 07-07-2024
Оторвите замки и качайтесь и карусельтесь на здоровье
11:59:33 07-07-2024
Самоуправство неизвестных.
Какие нибудь неизвестные снимут замок - ломать не строить.
12:33:30 07-07-2024
Можно добавить свой замок, тогда первый умник тоже лишится своих преимуществ.
Может достаточно было смазать получше
14:21:27 08-07-2024
Гость (12:33:30 07-07-2024) Можно добавить свой замок, тогда первый умник тоже лишится с... делаю так на парковках, огороженных цепочками.
13:45:23 07-07-2024
стпудово это управляйка повесила замки, тк качели на жёстких подвесах запрещены.
13:54:19 07-07-2024
А когда корона популярна была, детские площадки лентами перевязывали.
05:52:00 08-07-2024
Скрип несмазанных петель и детский гам после работы, не самое лучшее развлечение.
06:42:55 08-07-2024
Гость (05:52:00 08-07-2024) Скрип несмазанных петель и детский гам после работы, не само... Детский гам после работы - не самое лучшее развлечение? Друг! Ты в своем уме ? Или бэбифри Да самый приятный шум на свете - это шум детишек на детской площадке! Значит, они здоровы и им хорошо! А что может приятней и лучше для настроения людям старшего поколения? Или, может, ещё своих детей нет? - Тогда понятно.
11:48:52 08-07-2024
Гость. (06:42:55 08-07-2024) Детский гам после работы - не самое лучшее развлечение? Друг... Только когда " гам" без мата, а чаще всего гам состоит ТОЛЬКО из мата. Вот это очень огорчает.
07:07:26 08-07-2024
Гость (05:52:00 08-07-2024) Скрип несмазанных петель и детский гам после работы, не само... Дети качаются максимум до 9 часов вечера. Можно и потерпеть
07:14:34 08-07-2024
Гость (07:07:26 08-07-2024) Дети качаются максимум до 9 часов вечера. Можно и потерпеть... хахахахаха. вы наверное про самых мелких? у меня во дворе ребятня лет 10-12, часов до 11 вечера зашнуривают. и не только на качелях.
07:35:41 08-07-2024
Гость (07:14:34 08-07-2024) хахахахаха. вы наверное про самых мелких? у меня во дворе ре... С 2009 года в России официально действует комендантский час для детей в возрасте до 18 лет. Он предусматривает запрет на нахождение на улице и посещение различных мероприятий в вечернее время без сопровождения взрослых.
Вызывайте полицию. Детки нарушают закон. Родителям штраф выпишут
09:04:54 08-07-2024
Это мигранты запрещают играть на детской площадке. Как в Краснодаре и Подмосковье.