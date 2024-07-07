Неизвестные повесили замок на детские качели в Барнауле

Местные жители возмущены тем, что у детей отняли развлечение

07 июля 2024, 09:35, ИА Амител

Замок на детских качелях / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула рассказали о дворе, в котором на детские качели кто-то повесил замки. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, заблокированные качели расположены во дворе дома № 257 по Павловскому тракту. Здесь на всех качелях висят замки и цепи. Без ключа покачаться на них невозможно.

Кто и зачем сделал это – неизвестно, но горожане очень недовольны таким положением дел.