Барнаульцы рассказали, часто ли им приходится за детей делать домашние задания

Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы

20 сентября 2024, 14:28, ИА Амител

Школьник делает уроки / Фото: freepik.com

В Барнауле девять из десяти родителей школьников помогают детям с домашними заданиями, а трем из ста родителей студентов приходится писать за своих детей курсовые и делать задания, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры.

"87% родителей школьников помогают своим детям с выполнением домашних заданий: из них каждый третий признал (33%), что делает это часто, а каждый второй (54%) – время от времени", – говорится в исследовании.

Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы: об этом сообщили 58% родителей. 26% родителей средней школы регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников детям помогают 9%.

Но и с поступлением ребенка в среднее профессиональное или высшее учебное заведение далеко не всем родителям удается избавиться от домашних заданий своих детей. Четверо из ста родителей студентов колледжа регулярно помогают своим детям, среди родителей студентов вузов такие тоже есть – их 3%", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 2 по 19 сентября 2024 года среди родителей школьников и студентов колледжей и вузов Барнаула.