Барнаульцы рассказали, часто ли им приходится за детей делать домашние задания
Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы
20 сентября 2024, 14:28, ИА Амител
В Барнауле девять из десяти родителей школьников помогают детям с домашними заданиями, а трем из ста родителей студентов приходится писать за своих детей курсовые и делать задания, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры.
"87% родителей школьников помогают своим детям с выполнением домашних заданий: из них каждый третий признал (33%), что делает это часто, а каждый второй (54%) – время от времени", – говорится в исследовании.
Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы: об этом сообщили 58% родителей. 26% родителей средней школы регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников детям помогают 9%.
Но и с поступлением ребенка в среднее профессиональное или высшее учебное заведение далеко не всем родителям удается избавиться от домашних заданий своих детей. Четверо из ста родителей студентов колледжа регулярно помогают своим детям, среди родителей студентов вузов такие тоже есть – их 3%", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 2 по 19 сентября 2024 года среди родителей школьников и студентов колледжей и вузов Барнаула.
21:30:14 20-09-2024
двое детей. ниразу не делали с ними уроки. для чего учителя и кураторы в школах, для чего кружки? ребенок в школе с 9 до 19 или с 9 до 16. уроки, кружки, спорт, и, само-собой, уроки - все в школе. Непедагог не может нормально преподавать детям, не придумывайте. Эти 87 процентоф фигней занимаются и это катастрофа в плане обучения
21:51:16 20-09-2024
Гость (21:30:14 20-09-2024) двое детей. ниразу не делали с ними уроки. для чего учителя ... У меня мама тоже была не педагог, никогда не помогала. Зато соседи своим детям (дом изначально заселялся учителями и преподавателями) всегда что-то решали, подсобляли с письменными заданиями. Работники образования знали, как надо воспитывать детей!
21:53:33 20-09-2024
Гость (21:30:14 20-09-2024) двое детей. ниразу не делали с ними уроки. для чего учителя ... Лентяй вы лентяйский.
Слово Родителя имеет в разы больший вес, чем какого-то учителя.
23:07:01 21-09-2024
Гость (21:51:16 20-09-2024) У меня мама тоже была не педагог, никогда не помогала. Зато ... С воспитанием тут ничего общего. Дети учителей обязаны были учиться лучше других, потому что «если своего научить не можешь…» Стыдно было перед обществом, перед коллективом, вот и помогали, добавляли знаний. Я говорю из личного опыта.
Однако ваш русский прекрасен и по стилистике, и по грамотности, значит, можно и без помощи родителей выучиться))
23:28:03 21-09-2024
Ох, как вспомню родительские чаты! «Потскажите что задоли?» Проверка безударных гласных и приставочный способ образования слов! Учите, мама.
07:54:17 22-09-2024
Гость (23:28:03 21-09-2024) Ох, как вспомню родительские чаты! «Потскажите что задоли?» ...
Зачем что-то учить. Она нарожала, а дальше трОва не рОсти! Недавно видел дочь знакомых. 21 год, двое детей. А выглядит лет на 35-40. Такое вот оно "щастье". И тоже двух слов не в состоянии связать. Но зато МАТЬ! Такая гордая...
09:04:58 22-09-2024
Гость (23:28:03 21-09-2024) Проверка безударных гласных и приставочный способ образования слов! ...
Это ты о чем? )))))) Да уж. Уровень образованности в АК ниже плинтуса. Но поучать готовы весь мир.