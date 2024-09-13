НОВОСТИОбщество

Почти половина барнаульцев нуждается в похвале от руководства

Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных

13 сентября 2024, 16:22, ИА Амител

Начальник хвалит сотрудника / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E
Начальник хвалит сотрудника / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

В Барнауле 44% работников нуждаются в похвале от руководства, причем одобрение больше важно для женщин, чем для мужчин, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"44% барнаульцев, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты", – говорится в исследовании.

Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (49% против 39%). Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных.

Осуждение от руководства чаще всего стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, а похвала – маркетологов и бухгалтеров.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 23 августа по 10 сентября.

Люди в пятницу на работе / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 7

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Бдыщ!

16:28:05 13-09-2024

Хорошая зарплата заменит СПАСИБО от рукамиводителя

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Гость

17:58:27 13-09-2024

За деньги унижают в другой профессии. А так каждая зверушка ласку любит

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Гость

16:43:28 13-09-2024

- Спасибо!
- Невочто...!

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Musik

19:54:05 13-09-2024

Картинка от ии прекрасна- удобно башку от крутить и завершающим движением оторвать.

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Гость

03:10:44 14-09-2024

За это меня и уволили, что не нуждался в похвалах. С другой стороны, так очень интересно, когда не участвуешь в корпоративах и прочие дурацких канителях.

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Гость

07:29:52 14-09-2024

Не сомневался, что половина барнаульцев клинические идиоты. Еще одно подтверждение нашлось.

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Musik

10:26:20 15-09-2024

Гость (07:29:52 14-09-2024) Не сомневался, что половина барнаульцев клинические идиоты. ... Более.

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