Почти половина барнаульцев нуждается в похвале от руководства
Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных
13 сентября 2024, 16:22, ИА Амител
В Барнауле 44% работников нуждаются в похвале от руководства, причем одобрение больше важно для женщин, чем для мужчин, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"44% барнаульцев, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты", – говорится в исследовании.
Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (49% против 39%). Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных.
Осуждение от руководства чаще всего стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, а похвала – маркетологов и бухгалтеров.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 23 августа по 10 сентября.
16:28:05 13-09-2024
Хорошая зарплата заменит СПАСИБО от рукамиводителя
17:58:27 13-09-2024
За деньги унижают в другой профессии. А так каждая зверушка ласку любит
16:43:28 13-09-2024
- Спасибо!
- Невочто...!
19:54:05 13-09-2024
Картинка от ии прекрасна- удобно башку от крутить и завершающим движением оторвать.
03:10:44 14-09-2024
За это меня и уволили, что не нуждался в похвалах. С другой стороны, так очень интересно, когда не участвуешь в корпоративах и прочие дурацких канителях.
07:29:52 14-09-2024
Не сомневался, что половина барнаульцев клинические идиоты. Еще одно подтверждение нашлось.
10:26:20 15-09-2024
Гость (07:29:52 14-09-2024) Не сомневался, что половина барнаульцев клинические идиоты. ... Более.