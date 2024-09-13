Почти половина барнаульцев нуждается в похвале от руководства

Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных

13 сентября 2024, 16:22, ИА Амител

Начальник хвалит сотрудника / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

В Барнауле 44% работников нуждаются в похвале от руководства, причем одобрение больше важно для женщин, чем для мужчин, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"44% барнаульцев, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты", – говорится в исследовании.

Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (49% против 39%). Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных.

Осуждение от руководства чаще всего стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, а похвала – маркетологов и бухгалтеров.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 23 августа по 10 сентября.