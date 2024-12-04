НОВОСТИОбщество

Барнаульцы рассказали, что кроме зарплаты может повысить эффективность их труда

Некоторым не хватает, например, организации командной работы

04 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Начальник мотивирует подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Начальник мотивирует подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле каждый третий работающий (32%) уверен, что именно увеличение зарплаты способно повысить производительность и эффективность его труда, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"В топ-3 также вошли премии и бонусы (10%) и внедрение нового оборудования (8%). Далее идут: грамотная и четкая постановка задач (7%), обучение (4%), снижение времени простоев (4%), организация командной работы (3%)", – говорится в исследовании.

33% опрошенных жителей Барнаула заявили, что знают о принципах Lean (бережливое производство), 36% что-то слышали о нем. Четверо из десяти респондентов, знающих о системе бережливого производства, утверждают, что в их компаниях эти принципы применяются.

Причем чаще всего об этом говорят инженеры и квалифицированные рабочие производств, энергетических компаний, строительных и проектных организаций.

Опрос проведен с 7 по 12 ноября 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Работа опросы

Комментарии 6

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Мусик

16:18:23 04-12-2024

а колыма? не мативирует?

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Гость

16:22:07 04-12-2024

Юмористы! Для начала зарплату повысьте, и не надо придумывать про командный дух

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Кхм...

18:01:05 04-12-2024

Гость (16:22:07 04-12-2024) Юмористы! Для начала зарплату повысьте, и не надо придумыват... В команде легче спрятаться за спину "ишака".

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Гость

21:32:05 04-12-2024

Гость (16:22:07 04-12-2024) Юмористы! Для начала зарплату повысьте, и не надо придумыват... Если Вы согласились на определенную работу за определенную зарплату и не стараетесь её сделать хорошо, то Вы так воспитаны, к сожалению. Добавь Вам зарплату, Вы так же баклуши околачивать будете. Поэтому, каждый работодатель поддерживает тех, кто старается работать и презрительно смотрит на тунеядцев вроде Вас.

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гость

21:51:00 04-12-2024

А никому не приходит в голову, что прежде чем повысить зарплату необходимо на это денег заработать? А если "работать" в команде, где за результат только с руководителя спрашивают, то деньги на повышение зарплаты не появятся. Печалька... По К.Марксу сначала товар, а потом деньги. Но чтобы создать товар необходимо поработать, и чем больше и конкурентоспособного товара создашь, чем быстрее его продашь , тем быстрее и больше получишь денег. Такой вот круговорот. Причем вложенный в товар труд на первом месте. Работа сама себя не сделает.

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Гость

09:11:42 05-12-2024

Надо и зарплату, и отдых полноценный для сотрудников, который при низкой ЗП не возможен, т.к. или на подработку будет потрачен или на попойку. И образование надо, и обучение на производстве, и опыт. Опять же, при высокой текучке это не возможно, а текучка завязана на ЗП. И оборудование, и общая культура производства. И грамотное руководство - прежде всего. Можно очень трудолюбиво и эффективно трудиться, но производить никому не нужный продукт. Мозги нужны и мотивация на всех уровнях.

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