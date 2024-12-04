Некоторым не хватает, например, организации командной работы

04 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Начальник мотивирует подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле каждый третий работающий (32%) уверен, что именно увеличение зарплаты способно повысить производительность и эффективность его труда, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"В топ-3 также вошли премии и бонусы (10%) и внедрение нового оборудования (8%). Далее идут: грамотная и четкая постановка задач (7%), обучение (4%), снижение времени простоев (4%), организация командной работы (3%)", – говорится в исследовании.

33% опрошенных жителей Барнаула заявили, что знают о принципах Lean (бережливое производство), 36% что-то слышали о нем. Четверо из десяти респондентов, знающих о системе бережливого производства, утверждают, что в их компаниях эти принципы применяются.

Причем чаще всего об этом говорят инженеры и квалифицированные рабочие производств, энергетических компаний, строительных и проектных организаций.

Опрос проведен с 7 по 12 ноября 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.