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Жители Алтая определили место работы в своей жизни и ее ценность

Только 8% опрошенных отметили, что могут назвать свою работу идеальной

02 декабря 2024, 12:55, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жители Алтайского края рассказали в опросе hh.ru, какое место работа занимает в их жизни, а также какие качества работы они считают наиболее ценными.

"Большинство ответили, что это зависит от специфики работы (32%), еще треть выбрали вариант  "самое важное", поскольку работа отнимает большую часть времени (31%)", – говорится в исследовании.

27% заявили, что семья важнее, чем работа. 8% сообщили, что у них в приоритете личное развитие.

Жители края ценят в работе:

  • комфортные условия труда – 64%;
  • зарплату и удобный график – по 60%;
  • хорошее руководство – 58%;
  • стабильность компании – 53%;
  • наличие интересных задач – 46%;
  • развитие компетенций на текущей должности, возможность роста – 41%;
  • отсутствие дресс-кода – 32%;
  • признание в коллективе – 31%;
  • соцпакет и нематериальные бонусы – 24%.

"Только 8% опрошенных местных жителей могут назвать свою работу идеальной. 76% не считают свою работу идеальной. Оставшиеся 16% затруднились дать ответ", – выяснили социологи.

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