Жители Алтая определили место работы в своей жизни и ее ценность

Только 8% опрошенных отметили, что могут назвать свою работу идеальной

02 декабря 2024, 12:55, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жители Алтайского края рассказали в опросе hh.ru, какое место работа занимает в их жизни, а также какие качества работы они считают наиболее ценными.

"Большинство ответили, что это зависит от специфики работы (32%), еще треть выбрали вариант "самое важное", поскольку работа отнимает большую часть времени (31%)", – говорится в исследовании.

27% заявили, что семья важнее, чем работа. 8% сообщили, что у них в приоритете личное развитие.

Жители края ценят в работе:

комфортные условия труда – 64%;

зарплату и удобный график – по 60%;

хорошее руководство – 58%;

стабильность компании – 53%;

наличие интересных задач – 46%;

развитие компетенций на текущей должности, возможность роста – 41%;

отсутствие дресс-кода – 32%;

признание в коллективе – 31%;

соцпакет и нематериальные бонусы – 24%.