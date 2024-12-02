Жители Алтая определили место работы в своей жизни и ее ценность
Только 8% опрошенных отметили, что могут назвать свою работу идеальной
02 декабря 2024, 12:55, ИА Амител
Жители Алтайского края рассказали в опросе hh.ru, какое место работа занимает в их жизни, а также какие качества работы они считают наиболее ценными.
"Большинство ответили, что это зависит от специфики работы (32%), еще треть выбрали вариант "самое важное", поскольку работа отнимает большую часть времени (31%)", – говорится в исследовании.
27% заявили, что семья важнее, чем работа. 8% сообщили, что у них в приоритете личное развитие.
Жители края ценят в работе:
- комфортные условия труда – 64%;
- зарплату и удобный график – по 60%;
- хорошее руководство – 58%;
- стабильность компании – 53%;
- наличие интересных задач – 46%;
- развитие компетенций на текущей должности, возможность роста – 41%;
- отсутствие дресс-кода – 32%;
- признание в коллективе – 31%;
- соцпакет и нематериальные бонусы – 24%.
"Только 8% опрошенных местных жителей могут назвать свою работу идеальной. 76% не считают свою работу идеальной. Оставшиеся 16% затруднились дать ответ", – выяснили социологи.
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