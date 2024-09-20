Барнаульцы рассказали, есть ли у них стартовый капитал для бизнеса
Люди отказываются от предпринимательства не только из-за отсутствия денег, но и, например, из-за боязни бюрократизма
20 сентября 2024, 12:40, ИА Амител
Лишь каждый четвертый житель Барнаула хотел бы заняться бизнесом, а остальные свое нежелание стать предпринимателем объяснили отсутствием стартового капитала и недостатком знаний, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"24% барнаульцев хотели бы открыть свой бизнес, 26% не рассматривают такую возможность. Основными преградами для открытия собственного дела, по словам респондентов, являются отсутствие стартового капитала (так ответил каждый пятый), недостаток знаний и низкая заинтересованность (по 11%). Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма", – говорится в исследовании.
Мужчины чаще женщин хотели бы иметь свое дело (27% против 21% соответственно).
Чем выше доход, тем чаще барнаульцы рассматривают возможность стать бизнесменом: 27% опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, – только каждый пятый.
Опрос проведен с 6 по 29 августа 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула старше 18 лет, не занимающихся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.
13:13:07 20-09-2024
бизнес средний и малый вытянет страну из любого дна, но наши чинуши и кураторы от силовых ведомств видят в предпринимателях только дойных коров - в итоге имеем то, что РФ лишь сырьевой придаток