Барнаульцы рассказали, как проведут четырехдневные майские праздники
Горожане планируют посетить дачу, попутешествовать и съездить на фестиваль "Цветение маральника"
27 апреля 2024, 07:50, ИА Амител
Четырехдневные выходные ждут жителей Барнаула в ближайшие две недели. Сначала в честь Праздника Весны и Труда – с 28 апреля по 1 мая, потом по случаю Дня Победы – с 9 по 12 мая.
По этому поводу amic.ru узнал у горожан, как они планируют провести это время. Оказалось, что кто-то хочет съездить к родителям, а кто-то будет готовиться к сессии. Также в планах у барнаульцев посетить фестиваль "Цветение маральника", попутешествовать и провести время на даче.
Что еще отвечали горожане – смотрите в нашем видео.
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08:40:54 27-04-2024
По соседней новости будут подрабатывать курьерами и таксистами.
08:46:05 27-04-2024
Копать картошка в мае это сильно))
09:26:38 27-04-2024
Гость (08:46:05 27-04-2024) Копать картошка в мае это сильно))... Шибко кушать хочется😄
09:03:41 27-04-2024
Идите бухать)
09:50:48 27-04-2024
а кто работает- тот я)
12:09:50 27-04-2024
Элен без ребят (09:50:48 27-04-2024) а кто работает- тот я)... ребят заведите уже, пусть они поработают)
10:16:11 27-04-2024
Бухать