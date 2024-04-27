Барнаульцы рассказали, как проведут четырехдневные майские праздники

Горожане планируют посетить дачу, попутешествовать и съездить на фестиваль "Цветение маральника"

27 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Четырехдневные выходные ждут жителей Барнаула в ближайшие две недели. Сначала в честь Праздника Весны и Труда – с 28 апреля по 1 мая, потом по случаю Дня Победы – с 9 по 12 мая.

По этому поводу amic.ru узнал у горожан, как они планируют провести это время. Оказалось, что кто-то хочет съездить к родителям, а кто-то будет готовиться к сессии. Также в планах у барнаульцев посетить фестиваль "Цветение маральника", попутешествовать и провести время на даче.

Что еще отвечали горожане – смотрите в нашем видео.