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Барнаульцы рассказали, как проведут четырехдневные майские праздники

Горожане планируют посетить дачу, попутешествовать и съездить на фестиваль "Цветение маральника"

27 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Четырехдневные выходные ждут жителей Барнаула в ближайшие две недели. Сначала в честь Праздника Весны и Труда – с 28 апреля по 1 мая, потом по случаю Дня Победы – с 9 по 12 мая.

По этому поводу amic.ru узнал у горожан, как они планируют провести это время. Оказалось, что кто-то хочет съездить к родителям, а кто-то будет готовиться к сессии. Также в планах у барнаульцев посетить фестиваль "Цветение маральника", попутешествовать и провести время на даче.

Что еще отвечали горожане – смотрите в нашем видео.

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Комментарии 7

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гость

08:40:54 27-04-2024

По соседней новости будут подрабатывать курьерами и таксистами.

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Гость

08:46:05 27-04-2024

Копать картошка в мае это сильно))

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Сергей

09:26:38 27-04-2024

Гость (08:46:05 27-04-2024) Копать картошка в мае это сильно))... Шибко кушать хочется😄

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Гость

09:03:41 27-04-2024

Идите бухать)

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Элен без ребят

09:50:48 27-04-2024

а кто работает- тот я)

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Гость

12:09:50 27-04-2024

Элен без ребят (09:50:48 27-04-2024) а кто работает- тот я)... ребят заведите уже, пусть они поработают)

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Гость

10:16:11 27-04-2024

Бухать

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