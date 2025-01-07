Барнаульцы рассказали, как сотрудники полиции стреляли в бездомную лающую собаку

В ведомстве пообещали провести проверку данного инцидента

07 января 2025, 16:30, ИА Амител

Бездомная собака в Барнауле / Фото: сообщество "Барнаул 22"

В Барнауле собаку выгнали из дома, местные жители вызвали полицию из-за того, что она жила у подъезда. Однако приехавшие сотрудники полиции якобы стреляли в нее. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul 22.

"На Панфиловцев у семьи пьющих людей жила собака. Во время праздников они выгнали ее на улицу, и она обосновалась у подъезда, в котором жила. 5 января кто-то вызвал полицию. В 06:30 утра сотрудники полиции собаку подстрелили за то, что она залаяла на них", – рассказала подписчица паблика.

Участница сообщества Наталья уточнила, что собаку знали все жители района и жалели.

По ее словам, по камерам, расположенным во дворе, видно, как подъехали сотрудники полиции, собака залаяла, а затем раздались два выстрела. Животное получило ранение в лапу и убежало.

Волонтеры вместе с работниками "Ласки" ищут собаку, пишет Barnaul22.

"Хотелось бы получить правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые открыли стрельбу по собаке в жилом массиве. И распространяется ли статья 245 УК РФ о жестоком обращении с животными на сотрудников полиции? На фото собака уже раненая, не агрессивная, еду не берет, не рычит, только при приближении людей сразу убегает", – подытожила свое сообщение подписчица паблика.

После публикации поста в ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию. В полиции пояснили, что выясняют все обстоятельства по данному факту.