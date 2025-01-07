Барнаульцы рассказали, как сотрудники полиции стреляли в бездомную лающую собаку
В ведомстве пообещали провести проверку данного инцидента
07 января 2025, 16:30, ИА Амител
В Барнауле собаку выгнали из дома, местные жители вызвали полицию из-за того, что она жила у подъезда. Однако приехавшие сотрудники полиции якобы стреляли в нее. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul 22.
"На Панфиловцев у семьи пьющих людей жила собака. Во время праздников они выгнали ее на улицу, и она обосновалась у подъезда, в котором жила. 5 января кто-то вызвал полицию. В 06:30 утра сотрудники полиции собаку подстрелили за то, что она залаяла на них", – рассказала подписчица паблика.
Участница сообщества Наталья уточнила, что собаку знали все жители района и жалели.
По ее словам, по камерам, расположенным во дворе, видно, как подъехали сотрудники полиции, собака залаяла, а затем раздались два выстрела. Животное получило ранение в лапу и убежало.
Волонтеры вместе с работниками "Ласки" ищут собаку, пишет Barnaul22.
"Хотелось бы получить правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые открыли стрельбу по собаке в жилом массиве. И распространяется ли статья 245 УК РФ о жестоком обращении с животными на сотрудников полиции? На фото собака уже раненая, не агрессивная, еду не берет, не рычит, только при приближении людей сразу убегает", – подытожила свое сообщение подписчица паблика.
После публикации поста в ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию. В полиции пояснили, что выясняют все обстоятельства по данному факту.
16:45:44 07-01-2025
Надо было подождать , что бы она на ребёнка кинулась.
18:46:19 07-01-2025
Теперь собака точно будет кусачей)
22:21:57 07-01-2025
Гость (16:45:44 07-01-2025) Надо было подождать , что бы она на ребёнка кинулась. ... Если ходишь с вечно поджатым хвостом так и ходи. Причем здесь собака.
18:12:01 07-01-2025
Надо провести проверку почему сотрудники полиции не умеют метко стрелять
22:26:40 07-01-2025
Сергей (18:12:01 07-01-2025) Надо провести проверку почему сотрудники полиции не умеют ме... Этих деятелей следовало проверить на профпригодность и не больны ли на голову, чтобы в городе около подъезда многоэтажки применить оружие. Вопрос к их начальству о том: как за патроны отписались стрелки, а так же к прокуратуре и следственному комитету: о том какую оценку они дали применению табельного оружия. И проверили этих деятелей на алкоголь.
19:28:33 07-01-2025
Наконец-то Закон стал работать. Не дожидаясь трагедии, правоохранители отстреливают агрессивных беспризорных собак. Плохо, что не сразу наповал, зачем-то в ногу попали. Благодарим и поддерживаем, и на вопросы всяких вконтактышей отвечаем - молодцы, всё правильно делаете, ребята!
20:45:27 07-01-2025
Горожане (19:28:33 07-01-2025) Наконец-то Закон стал работать. Не дожидаясь трагедии, право... Не отпустило с нового года?
22:28:16 07-01-2025
Горожане (19:28:33 07-01-2025) Наконец-то Закон стал работать. Не дожидаясь трагедии, право... Ты вместе с этими деятелями срок пойдешь отбывать? Или сразу в кусты. Из них кудахтать сподручней
21:16:17 07-01-2025
Разве по новому закону не должны привлечь хозяев за самовыгул? Хозяева известны. А полиция какого палит без разбору? Приходилось полицию вызывать, когда соседку муж убивал, никто не приехал, а тут пожалуйста, приехали, постреляли, сами закон нарушили
21:27:20 07-01-2025
А хозяева никакой ответственности по закону не понесут? Бухать собака мешала?
09:31:09 08-01-2025
Вероятно собака мешала людям пользоваться подьездом, зайти, выйти. Вот и вызвали полицию. А кого еще вызывать? Ласку - так все же знают что от нее помощи не будет.
10:58:15 08-01-2025
Гость (09:31:09 08-01-2025) Вероятно собака мешала людям пользоваться подьездом, зайти, ... Как видим, собака не давала сотрудникам полиции зайти в дом, не только жителям. А если что-то криминальное, то сотрудникам сначала с собакой биться? Или пожар, то такое животное и пожарных не пустит! С хозяевами надо разбираться, конечно! Завели и выбросили, наказать их.
11:20:54 08-01-2025
Однозначная поддержка правоохранителям и безусловный лайк!
11:37:12 08-01-2025
Зоофилы только вякать и жалеть всех могу, ну идите собаку и приютите если такие добрые, а если нет - то не вякайте
17:22:01 08-01-2025
Гость (11:37:12 08-01-2025) Зоофилы только вякать и жалеть всех могу, ну идите собаку и ... ...живодеры будут их заводить и выкидывать на улицу, а зоофилы давайте берите себе чужую собаку, тратьте свое время и деньги на нее??? Ничего себе устроились, с какой стати? Нет уж, должны нести
наказание по закону РФ, платить штрафы и еще, было бы отлично ввести запрет таким, что бы кроме вшей, вообще больше никого никогда заводить не могли!
15:19:07 08-01-2025
все по закону делали, уже признано ЗАКОННЫМ. зверям НЕ МЕСТО В ГОРОДЕ, кому жалко - забирайте, чипируйте и любите. и отвалите от Полиции
00:10:06 09-01-2025
собака лаяла кидалась мешала заходить в подъезд и выходить из него. совершенно верно поступили полицейские. зоофилы вместо нытья забирайте себе собак, либо учите законы и не засоряйте эфир нытьём
09:00:15 09-01-2025
Первые ласточки принятых идиотских "законов"... Это только начало. Надеюсь, что полицаи в следующей жизни родятся бездомными собаками...
09:13:19 09-01-2025
Дюша (09:00:15 09-01-2025) Первые ласточки принятых идиотских "законов"... Это только н... Андрейка, тебя когнитивный диссонанс, после повышенного употребления алкашки, мучает. Ты же атеист, какая такая следующая жизнь? Нет, это же надо до такого напиться...
09:25:15 09-01-2025
Гость (09:13:19 09-01-2025) Андрейка, тебя когнитивный диссонанс, после повышенного упот... По себе не равняй...Я практически не пью...К тому же я не могу пожелать, чтобы их самих пристрелили как бешеных собак...Все таки при исполнении господа...