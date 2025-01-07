НОВОСТИПроисшествия

Барнаульцы рассказали, как сотрудники полиции стреляли в бездомную лающую собаку

В ведомстве пообещали провести проверку данного инцидента

07 января 2025, 16:30, ИА Амител

Бездомная собака в Барнауле / Фото: сообщество "Барнаул 22"
Бездомная собака в Барнауле / Фото: сообщество "Барнаул 22"

В Барнауле собаку выгнали из дома, местные жители вызвали полицию из-за того, что она жила у подъезда. Однако приехавшие сотрудники полиции якобы стреляли в нее. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul 22.

"На Панфиловцев у семьи пьющих людей жила собака. Во время праздников они выгнали ее на улицу, и она обосновалась у подъезда, в котором жила. 5 января кто-то вызвал полицию. В 06:30 утра сотрудники полиции собаку подстрелили за то, что она залаяла на них", – рассказала подписчица паблика.

Участница сообщества Наталья уточнила, что собаку знали все жители района и жалели.

По ее словам, по камерам, расположенным во дворе, видно, как подъехали сотрудники полиции, собака залаяла, а затем раздались два выстрела. Животное получило ранение в лапу и убежало.

Волонтеры вместе с работниками "Ласки" ищут собаку, пишет Barnaul22.

"Хотелось бы получить правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые открыли стрельбу по собаке в жилом массиве. И распространяется ли статья 245 УК РФ о жестоком обращении с животными на сотрудников полиции? На фото собака уже раненая, не агрессивная, еду не берет, не рычит, только при приближении людей сразу убегает", – подытожила свое сообщение подписчица паблика.

После публикации поста в ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию. В полиции пояснили, что выясняют все обстоятельства по данному факту.

Собака в парке / Иллюстративное фото из архива amic.ru

В Барнауле продолжают работать мобильные пункты регистрации собак

Горожане зарегистрировали уже около 1,2 тыс. питомцев, 350 из них – в пунктах мобильной регистрации
НОВОСТИОбщество

Происшествия Собаки

Комментарии 20

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Гость

16:45:44 07-01-2025

Надо было подождать , что бы она на ребёнка кинулась.

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Гость

18:46:19 07-01-2025

Теперь собака точно будет кусачей)

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Андрей

22:21:57 07-01-2025

Гость (16:45:44 07-01-2025) Надо было подождать , что бы она на ребёнка кинулась. ... Если ходишь с вечно поджатым хвостом так и ходи. Причем здесь собака.

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Сергей

18:12:01 07-01-2025

Надо провести проверку почему сотрудники полиции не умеют метко стрелять

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Андрей

22:26:40 07-01-2025

Сергей (18:12:01 07-01-2025) Надо провести проверку почему сотрудники полиции не умеют ме... Этих деятелей следовало проверить на профпригодность и не больны ли на голову, чтобы в городе около подъезда многоэтажки применить оружие. Вопрос к их начальству о том: как за патроны отписались стрелки, а так же к прокуратуре и следственному комитету: о том какую оценку они дали применению табельного оружия. И проверили этих деятелей на алкоголь.

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Горожане

19:28:33 07-01-2025

Наконец-то Закон стал работать. Не дожидаясь трагедии, правоохранители отстреливают агрессивных беспризорных собак. Плохо, что не сразу наповал, зачем-то в ногу попали. Благодарим и поддерживаем, и на вопросы всяких вконтактышей отвечаем - молодцы, всё правильно делаете, ребята!

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Гость

20:45:27 07-01-2025

Горожане (19:28:33 07-01-2025) Наконец-то Закон стал работать. Не дожидаясь трагедии, право... Не отпустило с нового года?

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Андрей

22:28:16 07-01-2025

Горожане (19:28:33 07-01-2025) Наконец-то Закон стал работать. Не дожидаясь трагедии, право... Ты вместе с этими деятелями срок пойдешь отбывать? Или сразу в кусты. Из них кудахтать сподручней

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Гость

21:16:17 07-01-2025

Разве по новому закону не должны привлечь хозяев за самовыгул? Хозяева известны. А полиция какого палит без разбору? Приходилось полицию вызывать, когда соседку муж убивал, никто не приехал, а тут пожалуйста, приехали, постреляли, сами закон нарушили

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Гость

21:27:20 07-01-2025

А хозяева никакой ответственности по закону не понесут? Бухать собака мешала?

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Гость

09:31:09 08-01-2025

Вероятно собака мешала людям пользоваться подьездом, зайти, выйти. Вот и вызвали полицию. А кого еще вызывать? Ласку - так все же знают что от нее помощи не будет.

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Гость

10:58:15 08-01-2025

Гость (09:31:09 08-01-2025) Вероятно собака мешала людям пользоваться подьездом, зайти, ... Как видим, собака не давала сотрудникам полиции зайти в дом, не только жителям. А если что-то криминальное, то сотрудникам сначала с собакой биться? Или пожар, то такое животное и пожарных не пустит! С хозяевами надо разбираться, конечно! Завели и выбросили, наказать их.

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Гость

11:20:54 08-01-2025

Однозначная поддержка правоохранителям и безусловный лайк!

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Гость

11:37:12 08-01-2025

Зоофилы только вякать и жалеть всех могу, ну идите собаку и приютите если такие добрые, а если нет - то не вякайте

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Гость

17:22:01 08-01-2025

Гость (11:37:12 08-01-2025) Зоофилы только вякать и жалеть всех могу, ну идите собаку и ... ...живодеры будут их заводить и выкидывать на улицу, а зоофилы давайте берите себе чужую собаку, тратьте свое время и деньги на нее??? Ничего себе устроились, с какой стати? Нет уж, должны нести
наказание по закону РФ, платить штрафы и еще, было бы отлично ввести запрет таким, что бы кроме вшей, вообще больше никого никогда заводить не могли!

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Гость

15:19:07 08-01-2025

все по закону делали, уже признано ЗАКОННЫМ. зверям НЕ МЕСТО В ГОРОДЕ, кому жалко - забирайте, чипируйте и любите. и отвалите от Полиции

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Гость

00:10:06 09-01-2025

собака лаяла кидалась мешала заходить в подъезд и выходить из него. совершенно верно поступили полицейские. зоофилы вместо нытья забирайте себе собак, либо учите законы и не засоряйте эфир нытьём

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Дюша

09:00:15 09-01-2025

Первые ласточки принятых идиотских "законов"... Это только начало. Надеюсь, что полицаи в следующей жизни родятся бездомными собаками...

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Гость

09:13:19 09-01-2025

Дюша (09:00:15 09-01-2025) Первые ласточки принятых идиотских "законов"... Это только н... Андрейка, тебя когнитивный диссонанс, после повышенного употребления алкашки, мучает. Ты же атеист, какая такая следующая жизнь? Нет, это же надо до такого напиться...

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Дюша

09:25:15 09-01-2025

Гость (09:13:19 09-01-2025) Андрейка, тебя когнитивный диссонанс, после повышенного упот... По себе не равняй...Я практически не пью...К тому же я не могу пожелать, чтобы их самих пристрелили как бешеных собак...Все таки при исполнении господа...

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