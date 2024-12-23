В Барнауле продолжают работать мобильные пункты регистрации собак

Горожане зарегистрировали уже около 1,2 тыс. питомцев, 350 из них – в пунктах мобильной регистрации

23 декабря 2024, 13:42, ИА Амител

Собака в парке / Иллюстративное фото из архива amic.ru

Пункты выездной регистрации собак продолжают работать в барнаульских поселках. Об этом сообщили на совещании в мэрии.

"Напомним, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае станут обязательными регистрация и маркирование домашних собак. За отсутствие регистрации с 1 июля следующего года будет предусмотрена административная ответственность", – подчеркнули в администрации Барнаула.

Чтобы жителям пригорода было удобнее пройти процедуру регистрации, в поселках работают специальные мобильные пункты. Там можно сразу чипировать и зарегистрировать питомца. На этой неделе они будут работать по следующим адресам:

поселок Центральный – 23 декабря с 09:00 до 16:00, ул. Свердловская, 1; 24 декабря с 09:00 до 16:00, ул. Благодатная, 34б;

поселок Черницк – 25 декабря с 09:00 до 13:00, ул. Новостройка, 1б;

поселок Мохнатушка – 25 декабря с 13:00 до 16:00, ул. Клубная, 42.

25 декабря в первой половине дня пункт будет работать в поселке Черницк, а во второй – в поселке Мохнатушка.

Следующие выезды пройдут в январе 2025 года после новогодних праздников. 9 и 10 января мобильный пункт будет работать в поселке Бельмесево. В Центральном районе выездные регистрации пройдут в микрорайоне Сибирская Долина, на станции Ползуново и в поселке Борзовая Заимка.

В поселках Ленинского района пункт будет работать во второй половине января, а в поселках Индустриального района – в феврале.

На сегодняшний день в Барнауле зарегистрировали 1,2 тыс. домашних собак, порядка 350 из них – в пунктах выездной регистрации.

Напомним, для проведения регистрации необходимо иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных (скачать форму заявления можно по ссылке). До 1 марта чипирование в пунктах льготное, стоимость чипа составляет до 175 рублей.

Кроме мобильных пунктов зарегистрировать животное в Барнауле можно по следующим адресам: