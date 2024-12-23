В Барнауле продолжают работать мобильные пункты регистрации собак
Горожане зарегистрировали уже около 1,2 тыс. питомцев, 350 из них – в пунктах мобильной регистрации
23 декабря 2024, 13:42, ИА Амител
Пункты выездной регистрации собак продолжают работать в барнаульских поселках. Об этом сообщили на совещании в мэрии.
"Напомним, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае станут обязательными регистрация и маркирование домашних собак. За отсутствие регистрации с 1 июля следующего года будет предусмотрена административная ответственность", – подчеркнули в администрации Барнаула.
Чтобы жителям пригорода было удобнее пройти процедуру регистрации, в поселках работают специальные мобильные пункты. Там можно сразу чипировать и зарегистрировать питомца. На этой неделе они будут работать по следующим адресам:
- поселок Центральный – 23 декабря с 09:00 до 16:00, ул. Свердловская, 1; 24 декабря с 09:00 до 16:00, ул. Благодатная, 34б;
- поселок Черницк – 25 декабря с 09:00 до 13:00, ул. Новостройка, 1б;
- поселок Мохнатушка – 25 декабря с 13:00 до 16:00, ул. Клубная, 42.
25 декабря в первой половине дня пункт будет работать в поселке Черницк, а во второй – в поселке Мохнатушка.
Следующие выезды пройдут в январе 2025 года после новогодних праздников. 9 и 10 января мобильный пункт будет работать в поселке Бельмесево. В Центральном районе выездные регистрации пройдут в микрорайоне Сибирская Долина, на станции Ползуново и в поселке Борзовая Заимка.
В поселках Ленинского района пункт будет работать во второй половине января, а в поселках Индустриального района – в феврале.
На сегодняшний день в Барнауле зарегистрировали 1,2 тыс. домашних собак, порядка 350 из них – в пунктах выездной регистрации.
Напомним, для проведения регистрации необходимо иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных (скачать форму заявления можно по ссылке). До 1 марта чипирование в пунктах льготное, стоимость чипа составляет до 175 рублей.
Кроме мобильных пунктов зарегистрировать животное в Барнауле можно по следующим адресам:
- ул. Шевченко, 158;
- ул. Короленко, 109.
14:03:06 23-12-2024
ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ к картинке:
Власти Барнаула рассказали, сколько ХОЗЯЕВ собак уже зарегистрировали.
Это будет правильно: регистрируют именно хозяев собак, а собаке только чип.
14:33:06 23-12-2024
потом налог введут
14:46:10 23-12-2024
Собака одета лучше чем хозяйка.
15:24:09 23-12-2024
Гость (14:46:10 23-12-2024) Собака одета лучше чем хозяйка.... У собаки есть хозяйка, а у хозяйки - нет.
14:48:27 23-12-2024
Еще не всех сожрал?
20:00:55 23-12-2024
Гость (14:48:27 23-12-2024) Еще не всех сожрал?... Отлично!!! Хе-хе. Он незримо присуствует в каждой новости про чипирование!!!
15:08:38 23-12-2024
Вопрос: если собака помрет, вызывать полицию и агента похоронного для подтверждения, что смерть была не насильственной? А если серьезно - бежать снимать с учета или как?
12:44:49 24-12-2024
Гость (15:08:38 23-12-2024) Вопрос: если собака помрет, вызывать полицию и агента похоро... Справка от ветеринара про усопшую собачку, можно авансом. Чуть позже обязательные курсы по содержанию домашних животных, и налоги, куда же без них. На налогах и штрафах государство держится.
15:14:47 23-12-2024
Тут нам втирали, что бюджет не страдает...А кто оплачивает праздник? Пункты регистрации, банера, рекламную компанию в СМИ, отлов бродячих с целью чипирования? Всех не оцифруете!!!! :-) Свободу мохнатым!!!
15:20:05 23-12-2024
Дюша (15:14:47 23-12-2024) Тут нам втирали, что бюджет не страдает...А кто оплачивает п... Эту бы неуемную и бестолково растачиваемую энергию, да в мирных целях...
15:27:03 23-12-2024
Гость (15:20:05 23-12-2024) Эту бы неуемную и бестолково растачиваемую энергию, да в мир... Бестолково растрачивают энергию горе-законотворцы...На войну с собственными гражданами...А я защищаю интересы населения от игр амбициозных политиканов.
15:53:43 23-12-2024
Дюша (15:27:03 23-12-2024) Бестолково растрачивают энергию горе-законотворцы...На войну... "А я защищаю интересы населения от игр амбициозных политиканов."
а я как часть населения не даю вам права за меня говорить.
16:27:49 23-12-2024
Musik (15:53:43 23-12-2024) "А я защищаю интересы населения от игр амбициозных политикан... Я бы Вам рекомендовал сменить погоняло...Ну для начала сменить "С" на "Ж"... А то отдает нетрадиционной ориентацией...Так вот...А за Вас не говорю...Но защищаю и Вас...Или Вы добровольно жертвуете свои налоги на прихоти ожиревших и потерявшихся в дебрях собственных идей бюрократов?
21:48:49 23-12-2024
Дюша (16:27:49 23-12-2024) Я бы Вам рекомендовал сменить погоняло...Ну для начала смени... Лучше тупые чиновники, чем такие как вы народные защитники.
08:41:58 24-12-2024
Musik (21:48:49 23-12-2024) Лучше тупые чиновники, чем такие как вы народные защитники. ... Ну для ворья, распильщиков бюджета, мошенников всех мастей конечно лучше...Есть еще отдельная категория прихлебателей и присосавшихся...
09:34:45 24-12-2024
Дюша (08:41:58 24-12-2024) Ну для ворья, распильщиков бюджета, мошенников всех мастей к... желчно ругаетесь.
но вот как-то без искренности, глубины, креатива.
даже меня, "бухающего трудовика" не цепляет.
тренируйтесь - и хроническая желтуха вам бонусом.
12:20:58 24-12-2024
Musik (09:34:45 24-12-2024) желчно ругаетесь.но вот как-то без искренности, глубины,... Ругаюсь насколько модерация позволяет...В эфир один крик души выходит из пяти отправленных...
15:32:41 23-12-2024
... как только началась эта шизня с чипированием, у нас в промзоне всем собакам при металлобазах надели ошейники. От греха подальше...
21:39:07 23-12-2024
вложат в энту чипизацию рубль а потом сдернут десять...причем быстренько но пока неясно как...