Барнаульцы рассказали, каких артистов они хотели бы увидеть на Дне города
Столица Алтайского края 31 августа отметит свое 294-летие
27 августа 2024, 14:15, ИА Амител
День города в Барнауле отметят уже 31 августа, но до сих пор неизвестно, какие популярные артисты на нем выступят. Тем не менее мы решили узнать у горожан, кого они хотели бы видеть на этом празднике. В частности, люди назвали Сергея Лазарева, Диму Билана, Анну Асти и даже – Райана Гослинга.
Кого еще упомянули жители города – смотрите в нашем видеоопросе.
Основная тема мероприятий, посвященных 294-летию Барнаула, – семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в СВО. Праздничные программы будут организованы в каждом районе города, а также в ряде пригородных поселков. При этом одним из ключевых мероприятий станет выступление группы пилотажа "Русские витязи".
Полную программу Дня города можно глянуть в нашем телеграм-боте.
14:19:05 27-08-2024
Ларису Долину, псевдолохушку!
14:52:33 27-08-2024
Гость (14:19:05 27-08-2024) Ларису Долину, псевдолохушку!... нуне.. обойдется без наших денег
15:00:57 27-08-2024
Михаила Евдокимова
15:17:57 27-08-2024
Гость (15:00:57 27-08-2024) Михаила Евдокимова... Кому нужен краснорожий алкаш?
15:17:01 27-08-2024
А кого нынче не запрещено хотеть, есть точный список?
15:36:01 27-08-2024
Администрация города деньги не знает куда девать? Своих коллективом мало? Вообще праздник запретить! Регионы другие страдают от врагов, бойцы русские гибнут, а тут праздник.
19:39:15 27-08-2024
Гость (15:36:01 27-08-2024) Администрация города деньги не знает куда девать? Своих колл... Согласен. Лучше на сво отправить чем праздник устраивать тьфу. Слов нету
15:40:04 27-08-2024
Петросян не приедет чтоли?
15:43:55 27-08-2024
кадышеву
16:16:27 27-08-2024
Пригласили бы Отыкен. Зачем опять эти певцы по телевизору?
16:33:43 27-08-2024
Резюме: артисты не нужны
07:21:44 29-08-2024
Н какие не нужны, даже бесплатно!
20:25:54 29-08-2024
Егор Крид