Барнаульцы рассказали, каких артистов они хотели бы увидеть на Дне города

Столица Алтайского края 31 августа отметит свое 294-летие

27 августа 2024, 14:15, ИА Амител

Райан Гослинг в фильме "Ла-Ла Ленд" (2016)

День города в Барнауле отметят уже 31 августа, но до сих пор неизвестно, какие популярные артисты на нем выступят. Тем не менее мы решили узнать у горожан, кого они хотели бы видеть на этом празднике. В частности, люди назвали Сергея Лазарева, Диму Билана, Анну Асти и даже – Райана Гослинга.

Кого еще упомянули жители города – смотрите в нашем видеоопросе.

Основная тема мероприятий, посвященных 294-летию Барнаула, – семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в СВО. Праздничные программы будут организованы в каждом районе города, а также в ряде пригородных поселков. При этом одним из ключевых мероприятий станет выступление группы пилотажа "Русские витязи".

Полную программу Дня города можно глянуть в нашем телеграм-боте.