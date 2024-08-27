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Барнаульцы рассказали, каких артистов они хотели бы увидеть на Дне города

Столица Алтайского края 31 августа отметит свое 294-летие

27 августа 2024, 14:15, ИА Амител

Райан Гослинг в фильме "Ла-Ла Ленд" (2016)
Райан Гослинг в фильме "Ла-Ла Ленд" (2016)

День города в Барнауле отметят уже 31 августа, но до сих пор неизвестно, какие популярные артисты на нем выступят.  Тем не менее мы решили узнать у горожан, кого они хотели бы видеть на этом празднике. В частности, люди назвали Сергея Лазарева, Диму Билана, Анну Асти и даже – Райана Гослинга.

Кого еще упомянули жители города – смотрите в нашем видеоопросе.

Основная тема мероприятий, посвященных 294-летию Барнаула, – семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в СВО. Праздничные программы будут организованы в каждом районе города, а также в ряде пригородных поселков. При этом одним из ключевых мероприятий станет выступление группы пилотажа "Русские витязи".

Полную программу Дня города можно глянуть в нашем телеграм-боте.

Барнаул опросы День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 13

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Гость

14:19:05 27-08-2024

Ларису Долину, псевдолохушку!

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Гость

14:52:33 27-08-2024

Гость (14:19:05 27-08-2024) Ларису Долину, псевдолохушку!... нуне.. обойдется без наших денег

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Гость

15:00:57 27-08-2024

Михаила Евдокимова

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Гость

15:17:57 27-08-2024

Гость (15:00:57 27-08-2024) Михаила Евдокимова... Кому нужен краснорожий алкаш?

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Гость

15:17:01 27-08-2024

А кого нынче не запрещено хотеть, есть точный список?

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Гость

15:36:01 27-08-2024

Администрация города деньги не знает куда девать? Своих коллективом мало? Вообще праздник запретить! Регионы другие страдают от врагов, бойцы русские гибнут, а тут праздник.

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Гость

19:39:15 27-08-2024

Гость (15:36:01 27-08-2024) Администрация города деньги не знает куда девать? Своих колл... Согласен. Лучше на сво отправить чем праздник устраивать тьфу. Слов нету

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Гость

15:40:04 27-08-2024

Петросян не приедет чтоли?

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Гость

15:43:55 27-08-2024

кадышеву

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Гость

16:16:27 27-08-2024

Пригласили бы Отыкен. Зачем опять эти певцы по телевизору?

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Гость

16:33:43 27-08-2024

Резюме: артисты не нужны

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Гость

07:21:44 29-08-2024

Н какие не нужны, даже бесплатно!

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Гость

20:25:54 29-08-2024

Егор Крид

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