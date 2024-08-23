Семейно и патриотически. Власти Барнаула рассказали, как пройдет День города

Стоит отметить, что в обновленной информации не указано проведение салюта, который анонсировали ранее

23 августа 2024, 11:28, ИА Амител

Празднование Дня города Барнаула / Фото: amic.ru

Основной темой праздничных мероприятий в субботу, 31 августа, посвященных 294-летию краевой столицы, станет семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает мэрия. Стоит отметить, что об этом рассказывали и ранее, однако в обновленной информации не указан салют, который анонсировали ранее.

"Основными праздничными площадками станут парк культуры и отдыха "Центральный", улица Мало-Тобольская, площадь Сахарова", - рассказали в мэрии.

В парке "Центральный" с 10:00 будет проходить традиционный ежегодный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". О своем участие в нем заявили представители 22 национально-культурных объединений.

В программе фестиваля: работа национальной деревни (стилизованные жилища с демонстрацией быта, обычаев, традиций разных национальностей), концертные номера, национальные настольные игры и др. Фестиваль начнется карнавальным шествием участников в национальных костюмах в 9:40 от проспекта Ленина по Мало-Тобольской.

На пешеходной части улицы Мало-Тобольская в 10:00 начнется масштабное ярмарочное мероприятие под общим названием "Барнаул – семейный" с продажей товаров от алтайских производителей, мастер-классами, кулинарным шоу и дегустацией приготовленных блюд.

С 11:00 начнет работу выставка "Барнаул – туристский" с песочным и барабанным шоу, "живыми статуями" и ходулистами, исторической квиз-игрой.

Здесь же состоится Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение-3".

На площади Сахарова с 12:00 до 16:00 пройдет большая спортивная программа "Барнаул спортивный - город чемпионов", в рамках которой запланирован фестиваль "Готов к труду и обороне", соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, выставка презентация спортивных организаций, а также соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С 16:00 на сцене площади Сахарова будут выступать лучшие творческие коллективы города, также пройдет концертная молодежная программа с участием творческих коллективов высших учебных заведений. Здесь же будет представлена программа Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" - "Будущее за Первыми".

Праздничные мероприятия и программы будут организованы в каждом районе города, а также в ряде пригородных поселков.

Напомним, также поздравит барнаульцев с праздником авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации. Показательные выступления летчиков состоятся над акваторией Оби 31 августа с 17:00 до 18:00. Наблюдать тренировочные полеты можно будет днем раньше, 30 августа, с 15:00 до 15:30.

По традиции план основных мероприятий, приуроченных ко Дню города, также включает в себя торжественное вручение наград и обновление городской Доски Почета "Слава и гордость Барнаула" с занесением имен отличившихся горожан, церемонию открытия Дня города с вручением Памятного знака "За заслуги в развитии города Барнаула" и присвоением звания "Почетный гражданин города Барнаула".