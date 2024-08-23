Семейно и патриотически. Власти Барнаула рассказали, как пройдет День города
Стоит отметить, что в обновленной информации не указано проведение салюта, который анонсировали ранее
23 августа 2024, 11:28, ИА Амител
Основной темой праздничных мероприятий в субботу, 31 августа, посвященных 294-летию краевой столицы, станет семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает мэрия. Стоит отметить, что об этом рассказывали и ранее, однако в обновленной информации не указан салют, который анонсировали ранее.
"Основными праздничными площадками станут парк культуры и отдыха "Центральный", улица Мало-Тобольская, площадь Сахарова", - рассказали в мэрии.
В парке "Центральный" с 10:00 будет проходить традиционный ежегодный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". О своем участие в нем заявили представители 22 национально-культурных объединений.
В программе фестиваля: работа национальной деревни (стилизованные жилища с демонстрацией быта, обычаев, традиций разных национальностей), концертные номера, национальные настольные игры и др. Фестиваль начнется карнавальным шествием участников в национальных костюмах в 9:40 от проспекта Ленина по Мало-Тобольской.
На пешеходной части улицы Мало-Тобольская в 10:00 начнется масштабное ярмарочное мероприятие под общим названием "Барнаул – семейный" с продажей товаров от алтайских производителей, мастер-классами, кулинарным шоу и дегустацией приготовленных блюд.
С 11:00 начнет работу выставка "Барнаул – туристский" с песочным и барабанным шоу, "живыми статуями" и ходулистами, исторической квиз-игрой.
Здесь же состоится Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение-3".
На площади Сахарова с 12:00 до 16:00 пройдет большая спортивная программа "Барнаул спортивный - город чемпионов", в рамках которой запланирован фестиваль "Готов к труду и обороне", соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, выставка презентация спортивных организаций, а также соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С 16:00 на сцене площади Сахарова будут выступать лучшие творческие коллективы города, также пройдет концертная молодежная программа с участием творческих коллективов высших учебных заведений. Здесь же будет представлена программа Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" - "Будущее за Первыми".
Праздничные мероприятия и программы будут организованы в каждом районе города, а также в ряде пригородных поселков.
Напомним, также поздравит барнаульцев с праздником авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации. Показательные выступления летчиков состоятся над акваторией Оби 31 августа с 17:00 до 18:00. Наблюдать тренировочные полеты можно будет днем раньше, 30 августа, с 15:00 до 15:30.
По традиции план основных мероприятий, приуроченных ко Дню города, также включает в себя торжественное вручение наград и обновление городской Доски Почета "Слава и гордость Барнаула" с занесением имен отличившихся горожан, церемонию открытия Дня города с вручением Памятного знака "За заслуги в развитии города Барнаула" и присвоением звания "Почетный гражданин города Барнаула".
11:34:21 23-08-2024
Почаще про День города пишите, чтобы люди не забыли запастись топливом...
12:21:24 23-08-2024
Неужели ума хватило отменить салют? На фоне демонстративного отсутствия салюта на День Победы и особенно нынешних сражений под Курском этот салют выглядел бы, как бы это помягче сказать... Слава Богу, опомнились чиновнички!
12:23:18 23-08-2024
Многих уже подташнивает от избытка патриотизма и внимания к семейным ценностям
12:35:23 23-08-2024
Гость (12:23:18 23-08-2024) Многих уже подташнивает от избытка патриотизма и внимания к ... Подташнивает выпейте дротаверина или тест на беременность пройдите.
Вон в Европе не было внимания к ценностям и пожалте, бородатые бабы на ринге Олимпийских игр друг другу морды бьют. Нам тут этого всего не нужно.
13:02:23 23-08-2024
Гость (12:35:23 23-08-2024) Подташнивает выпейте дротаверина или тест на беременность пр... А у тебя в голове две крайности? Или оголтелый неискренний патриотизм или бородатые бабы на ринге? Не позорился бы, вымораживая такую тупость.
17:06:04 23-08-2024
Гость (12:35:23 23-08-2024) Подташнивает выпейте дротаверина или тест на беременность пр... От тошноты лучше уж "Церукал" вколоть. Но, прежде чем сыпать туповатым юморком в цветах "ценностей", самому бы кровоснабжение мозга простимулировать надо.
18:49:47 23-08-2024
Гость (12:35:23 23-08-2024) Подташнивает выпейте дротаверина или тест на беременность пр... да у нас и без бородатых баб первое место в Европе по разводам.
17:35:58 23-08-2024
Гость (12:23:18 23-08-2024) Многих уже подташнивает от избытка патриотизма и внимания к ... Подташнивает!? Столько народу гибнет, чтобы вы здесь спокойно сидели на диване в своей квартире и писали, что видите ли вас от патриотизма подташнивает. Совесть есть вообще!?
17:38:11 23-08-2024
Гость (17:35:58 23-08-2024)Совесть есть вообще!?
Оно беременно. Но это временно.
07:43:54 24-08-2024
А без праздников никак? Ничего, что столько людей страдает, гибнут парни, идут боевые действия? Им не праздников, почему же вам они так необходимы? Где же ваше единство то с теми, кому очень плохо?
12:01:35 25-08-2024
Семейно и патриотично? Вот не надо! Веселимся в трудное для страны время. Деньги, потраченные на праздник, направили бы на нужды воюющих и страдающих. Одни гибнут, другие все потеряли.
15:37:32 25-08-2024
Смущает сильно дата 294 года, которую празднуют 31 августа как день день города.. На площади Демидова (ПИОНЕРОВ) стела в 1825 году открыта Петром Фроловым губернатором Томской губернии, самой губернией рулил он из Барнаула, на будущий год будет 300 лет горнорудному делу на Алтае...Ну все знают что дату рождения города изменили что бы получить ордена.. может хватит врать?