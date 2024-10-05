Барнаульцы рассказали, каких учителей любили в школе больше остальных
Опрос, проведенный ко Дню учителя, показал, что большинство жителей краевой столицы положительно относятся к празднику
05 октября 2024, 08:03, ИА Амител
Любимыми школьными учителями барнаульцы чаще всего называют преподавателей словесности. Это показал опрос сервиса Superjob, приуроченный ко Дню учителя.
В исследовании приняли участие представители экономически активного населения из Барнаула. Выяснилось, что большинство граждан, особенно родители школьников, положительно относятся ко Дню учителя. 27% высказываются о нем с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. Лишь 1% откровенно ненавидят этот день.
Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, барнаульцы чаще всего называли русский язык и литературу (15%). На втором месте – математика (12%), а на третьем – история (10%). 8% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 7% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 6% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 5% любимый учитель преподавал информатику, у 4% – химию, еще у 3% – физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.
В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, а мужчины – математиков, географов и физиков. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии. При этом у каждого восьмого из барнаульцев нет любимого учителя.
09:22:17 05-10-2024
Физик! Мы с ним бухали! 😆
09:24:13 05-10-2024
Ну, раз озвучили кого любят богатые барнаульцы с доходом более 100 тыс., то озвучьте ЗП учителей, которых они любят. Сколько сейчас 1 ставка учителя?
10:18:07 05-10-2024
С пацанами любили старшую вожатую школы, Наташу. Она нас многому учила
12:38:16 05-10-2024
Я очень любила свою учительницу начальных классов, Людмила Николаевна ❤️, 88 школа
13:02:48 05-10-2024
А когда будут рассказывать каких не любили. А ведь таких большинство.
13:09:51 05-10-2024
Кому нужна эта статистика? Мы всех любили, за, крайне редким, исключением
12:02:46 06-10-2024
Я угораю над вашими "нравится-не нравится"))) Такое ощущение, что авторы плюсуют и минусуют комментарии, завышая самооценку, настолько это очевидно