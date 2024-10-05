Барнаульцы рассказали, каких учителей любили в школе больше остальных

Опрос, проведенный ко Дню учителя, показал, что большинство жителей краевой столицы положительно относятся к празднику

05 октября 2024, 08:03, ИА Амител

Педагог / Фото: unsplash.com

Любимыми школьными учителями барнаульцы чаще всего называют преподавателей словесности. Это показал опрос сервиса Superjob, приуроченный ко Дню учителя.

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения из Барнаула. Выяснилось, что большинство граждан, особенно родители школьников, положительно относятся ко Дню учителя. 27% высказываются о нем с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. Лишь 1% откровенно ненавидят этот день.

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, барнаульцы чаще всего называли русский язык и литературу (15%). На втором месте – математика (12%), а на третьем – история (10%). 8% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 7% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 6% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 5% любимый учитель преподавал информатику, у 4% – химию, еще у 3% – физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, а мужчины – математиков, географов и физиков. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии. При этом у каждого восьмого из барнаульцев нет любимого учителя.