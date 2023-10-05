Кто научил нас правильно писать?

Поведал, кто в монархии правитель?

Кто показал, как интегралы вычислять?

Это все он – любимый наш учитель.

Желаем вам удачи и любви,

Сюрпризов радостных и солнечного лета.

Поддержки теплой близких и семьи,

В мудрых глазах негаснущего света.



Нашему учителю



Удачи и здоровья вам, учитель наш!

Работа ваша – подвиг ежедневный.

Жизнь школьная – совсем не "Ералаш",

А трудное хождение "по нервам"!



(А. Вихрян)Спасибо вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!



Здоровья пожелать, удачи

Вам в День учителя хотим.

Пусть будут легкими задачи.

Мы вас за все благодарим.

Учителей все уважают.

Бесценен труд их, спору нет,

И мы сегодня пожелаем

Здоровья вам на много лет.



Учеников всегда послушных,

Зарплат больших, терпенья, сил,

Работа чтобы грела душу,

Чтоб каждый день вам в радость был!