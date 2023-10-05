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День учителя! Поздравления педагогов в стихах, прозе и для СМС

В эту дату россияне чествуют любимых преподавателей, а учителя принимают заслуженные поздравления, букеты цветов и конфеты

05 октября 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

5 октября в России отмечают День учителя. В эту дату россияне чествуют любимых преподавателей, а педагоги принимают заслуженные поздравления, букеты цветов и конфеты. В этот праздник amic.ru подготовил красивые поздравления для учителей в стихах, прозе и для СМС.

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Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах

Кто научил нас правильно писать?
Поведал, кто в монархии правитель? 
Кто показал, как интегралы вычислять? 
Это все он – любимый наш учитель. 

Желаем вам удачи и любви, 
Сюрпризов радостных и солнечного лета. 
Поддержки теплой близких и семьи, 
В мудрых глазах негаснущего света.

Нашему учителю

Удачи и здоровья вам, учитель наш!
Работа ваша – подвиг ежедневный.
Жизнь школьная – совсем не "Ералаш",
А трудное хождение "по нервам"!

(А. Вихрян)Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!

Здоровья пожелать, удачи
Вам в День учителя хотим.
Пусть будут легкими задачи.
Мы вас за все благодарим.
Учителей все уважают.
Бесценен труд их, спору нет,
И мы сегодня пожелаем
Здоровья вам на много лет.

Учеников всегда послушных,
Зарплат больших, терпенья, сил,
Работа чтобы грела душу,
Чтоб каждый день вам в радость был!

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Поздравления ко Дню учителя в прозе

Сегодня все самые теплые слова – Вам, дорогой учитель. Спасибо не только за Вашу доброту, честность, открытость, любовь к детям и своей профессии, но и за "кнут". Желаю Вам никогда не разочаровываться в учениках и родителях, оставаться здоровым, энергичным, интересным человеком. С праздником!
Поздравляем с профессиональным праздником всех тех, кто посвятил свою жизнь будущему нашей планеты. Вы дарите новым поколениям самое дорогое, что есть у человечества, – знания. Желаем Вам способных и благодарных учеников, здоровья и сил, неиссякаемой преданности благородному труду учителя. Пусть будет нетруден и отраден Ваш путь. С Днем учителя!
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Короткие поздравления ко Дню учителя для СМС

Спасибо вам за все ваши старания,
За то, что детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!
Разноцветными листами
Осень красит этот день.
С Днем учителя поздравить
Разрешите вас скорей!Большой поклон учителям.
За труд и знания – спасибо!
Желаем много счастья вам,
Пусть в жизни будет все красиво.

Источник стихов

Поздравления

Комментарии 1

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Гость

08:52:26 05-10-2023

Спасибо

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