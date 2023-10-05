День учителя! Поздравления педагогов в стихах, прозе и для СМС
В эту дату россияне чествуют любимых преподавателей, а учителя принимают заслуженные поздравления, букеты цветов и конфеты
05 октября 2023, 08:50, ИА Амител
5 октября в России отмечают День учителя. В эту дату россияне чествуют любимых преподавателей, а педагоги принимают заслуженные поздравления, букеты цветов и конфеты. В этот праздник amic.ru подготовил красивые поздравления для учителей в стихах, прозе и для СМС.
Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах
Кто научил нас правильно писать?
Поведал, кто в монархии правитель?
Кто показал, как интегралы вычислять?
Это все он – любимый наш учитель.
Желаем вам удачи и любви,
Сюрпризов радостных и солнечного лета.
Поддержки теплой близких и семьи,
В мудрых глазах негаснущего света.
Нашему учителю
Удачи и здоровья вам, учитель наш!
Работа ваша – подвиг ежедневный.
Жизнь школьная – совсем не "Ералаш",
А трудное хождение "по нервам"!
(А. Вихрян)Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!
Здоровья пожелать, удачи
Вам в День учителя хотим.
Пусть будут легкими задачи.
Мы вас за все благодарим.
Учителей все уважают.
Бесценен труд их, спору нет,
И мы сегодня пожелаем
Здоровья вам на много лет.
Учеников всегда послушных,
Зарплат больших, терпенья, сил,
Работа чтобы грела душу,
Чтоб каждый день вам в радость был!
Поздравления ко Дню учителя в прозе
Короткие поздравления ко Дню учителя для СМС
За то, что детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!
Осень красит этот день.
С Днем учителя поздравить
Разрешите вас скорей!Большой поклон учителям.
За труд и знания – спасибо!
Желаем много счастья вам,
Пусть в жизни будет все красиво.
08:52:26 05-10-2023
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