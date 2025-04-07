Барнаульцы рассказали, на что копят деньги, помимо черного дня
Жители старше 45 лет предпочитают откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию
07 апреля 2025, 14:28, ИА Амител
В Барнауле четверо из десяти жителей считают себя сторонниками финансовой стратегии "больше экономить", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Чаще всего респонденты откладывают средства на черный день (33%). На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости (23%)", – говорится в исследовании.
Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 17% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 15% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, столько же хотят приобрести мебель, технику, гаджеты и прочие подобные вещи.
39% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый – менее 10%.
"Жители старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 26 марта по 1 апреля среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
14:40:41 07-04-2025
Хорошо, когда есть с чего откладывать.
А то всё на кредиты и ипотеку уходит.
15:29:14 07-04-2025
Инфляция обесценивает накопления. Надо ввести оборот слитков платины или золота без налогов, чтобы люди могли копить на старость без банков.
16:55:47 07-04-2025
Гость (15:29:14 07-04-2025) Инфляция обесценивает накопления. Надо ввести оборот слитков... Ого-го! А где тогда будет руководящая роль партии и правительства?!
15:32:11 07-04-2025
А как с минималки откладывать? Даже погост нынче дорого, не дожил до пенсии и деревянный макинтош
15:36:45 07-04-2025
Нет ничего глупее складывать деньги и беречь на будущее.
15:56:37 07-04-2025
Люди откладывающие деньги на черный день, не имеют цели в жизни
16:04:16 07-04-2025
Гость (15:56:37 07-04-2025) Люди откладывающие деньги на черный день, не имеют цели в жи... Может у них цель - максимально облегчить черные дни?
16:28:08 07-04-2025
"Зачем скупая жизнь нужна - Ведь завтра может быть война. " Вилли Токарев.