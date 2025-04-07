Жители старше 45 лет предпочитают откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию

07 апреля 2025, 14:28, ИА Амител

Деньги в банке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле четверо из десяти жителей считают себя сторонниками финансовой стратегии "больше экономить", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего респонденты откладывают средства на черный день (33%). На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости (23%)", – говорится в исследовании.

Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 17% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 15% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, столько же хотят приобрести мебель, технику, гаджеты и прочие подобные вещи.

39% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый – менее 10%.

"Жители старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 26 марта по 1 апреля среди представителей экономически активного населения из Барнаула.