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Барнаульцы рассказали, на что копят деньги, помимо черного дня

Жители старше 45 лет предпочитают откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию

07 апреля 2025, 14:28, ИА Амител

Деньги в банке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Деньги в банке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле четверо из десяти жителей считают себя сторонниками финансовой стратегии "больше экономить", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего респонденты откладывают средства на черный день (33%). На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости (23%)", – говорится в исследовании.

Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 17% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 15% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, столько же хотят приобрести мебель, технику, гаджеты и прочие подобные вещи.

39% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый – менее 10%.

"Жители старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 26 марта по 1 апреля среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул опросы

Комментарии 8

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Гость

14:40:41 07-04-2025

Хорошо, когда есть с чего откладывать.
А то всё на кредиты и ипотеку уходит.

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Гость

15:29:14 07-04-2025

Инфляция обесценивает накопления. Надо ввести оборот слитков платины или золота без налогов, чтобы люди могли копить на старость без банков.

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Кхм...

16:55:47 07-04-2025

Гость (15:29:14 07-04-2025) Инфляция обесценивает накопления. Надо ввести оборот слитков... Ого-го! А где тогда будет руководящая роль партии и правительства?!

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Гость

15:32:11 07-04-2025

А как с минималки откладывать? Даже погост нынче дорого, не дожил до пенсии и деревянный макинтош

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Гость

15:36:45 07-04-2025

Нет ничего глупее складывать деньги и беречь на будущее.

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Гость

15:56:37 07-04-2025

Люди откладывающие деньги на черный день, не имеют цели в жизни

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Гость

16:04:16 07-04-2025

Гость (15:56:37 07-04-2025) Люди откладывающие деньги на черный день, не имеют цели в жи... Может у них цель - максимально облегчить черные дни?

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Гость

16:28:08 07-04-2025

"Зачем скупая жизнь нужна - Ведь завтра может быть война. " Вилли Токарев.

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