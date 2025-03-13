В офисе они хотят иметь бесплатные печеньки и возможность вздремнуть

13 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Молодые жители Алтайского края заявили, что не будут работать за зарплату менее 40 тысяч рублей, поскольку это неподходящий для них доход, сообщил amic.ru сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

"Молодые соискатели однозначно не будут работать за зарплату менее 40 тыс. рублей – 61%, менее 50 тыс. рублей – 17%, менее 60 тыс. рублей – 10%, менее 70 тыс. рублей – 12%", – говорится в исследовании.

При этом зарплатные ожидания в возрастной группе 18–25 лет за два года выросли на 52%.

Специальности, где ожидаемый медианный заработок молодежи наиболее значимо увеличился за два года:

продавцы-консультанты (+51%, 44,1 тыс. рублей);

упаковщики (+50%, 53,6 тыс. рублей);

администраторы (48%, 39,2 тыс. рублей).

Где хотят работать молодые люди:

38% – удаленно из дома;

37% – гибридный формат (офис и дом);

18% – в офисе;

7% – удаленно из разных точек страны и мира, имея возможность свободно перемещаться.

В офисе молодые работники хотят иметь (множественный выбор вариантов ответа):

91% – комфортное рабочее место (современная мебель и хорошее оборудование);

53% – бесплатное питание и снеки;

40% – зону отдыха с креслами и диванами;

40% – кафетерий для встреч с коллегами;

29% – фитнес-зону;

11% – кабинет со штатным психологом;

8% – зону для возможности вздремнуть.

Опрос проводился с 1 по 11 марта среди 1840 россиян в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.