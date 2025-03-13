НОВОСТИОбщество

Молодые жители Алтая назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать

В офисе они хотят иметь бесплатные печеньки и возможность вздремнуть

13 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Молодые жители Алтайского края заявили, что не будут работать за зарплату менее 40 тысяч рублей, поскольку это неподходящий для них доход, сообщил amic.ru сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

"Молодые соискатели однозначно не будут работать за зарплату менее 40 тыс. рублей – 61%, менее 50 тыс. рублей – 17%, менее 60 тыс. рублей – 10%, менее 70 тыс. рублей – 12%", – говорится в исследовании.

При этом зарплатные ожидания в возрастной группе 18–25 лет за два года выросли на 52%.

Специальности, где ожидаемый медианный заработок молодежи наиболее значимо увеличился за два года:

  • продавцы-консультанты (+51%, 44,1 тыс. рублей);
  • упаковщики (+50%, 53,6 тыс. рублей);
  • администраторы (48%, 39,2 тыс. рублей).

Где хотят работать молодые люди:

  • 38% – удаленно из дома;
  • 37% – гибридный формат (офис и дом);
  • 18% – в офисе;
  • 7% – удаленно из разных точек страны и мира, имея возможность свободно перемещаться.  

В офисе молодые работники хотят иметь (множественный выбор вариантов ответа):

  • 91% – комфортное рабочее место (современная мебель и хорошее оборудование);
  • 53% – бесплатное питание и снеки;
  • 40% – зону отдыха с креслами и диванами;
  • 40% – кафетерий для встреч с коллегами;
  • 29% – фитнес-зону;
  • 11% – кабинет со штатным психологом;
  • 8% – зону для возможности вздремнуть.

Опрос проводился с 1 по 11 марта среди 1840 россиян в возрасте 1825 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа опросы зарплаты

Комментарии 69

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Шинник

14:17:06 13-03-2025

добро пожаловать во взрослую ЖИЗНЬ !

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Гость

14:20:25 13-03-2025

у молодых жителей алтайского края продукты в холодильнике, шампунь в ванной и порошок в стиралке сами собой появляются. как и коммуналка как-то по волшебству оплачивается.
от мамы с папой пусть съедут, тогда можно будет еще раз опрос провести.

пысы онли фанс и интим барнаул за работу не считать.

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Musik

15:18:59 13-03-2025

Гость (14:20:25 13-03-2025) у молодых жителей алтайского края продукты в холодильнике, ш... Это почему - не считать???
Только туда с такими запросами.

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Гость

17:41:34 13-03-2025

Musik (15:18:59 13-03-2025) Это почему - не считать??? Только туда с такими запросам... туда только с твоими запросами, если за всю жизнь работать только за 30 можешь

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Musik

20:05:02 13-03-2025

Гость (17:41:34 13-03-2025) туда только с твоими запросами, если за всю жизнь работать т... За 30 не смогу, извините.

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Гость

19:43:38 14-03-2025

Гость (14:20:25 13-03-2025) у молодых жителей алтайского края продукты в холодильнике, ш... Интим барнаул это что?)

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Гость

14:20:57 13-03-2025

А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отчетов) зарплата колеблется в районе 30-35 тысяч, и та зачастую не на руки, а ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. Не верите - смотрите официальные вакансии. Так стоит ли удивляться, что молодежь здесь не хочет ни рожать, ни вообще жить?

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Шинник

14:26:57 13-03-2025

Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... оч сомнительно !
Смотря в какой сфере, в какой организации и тп.

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Гость

15:07:23 13-03-2025

Шинник (14:26:57 13-03-2025) оч сомнительно !Смотря в какой сфере, в какой организаци...
Конечно сомнительно! Реальная средняя колеблется в диапазоне 20-25 тысяч

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Шинник

15:20:58 13-03-2025

Гость (15:07:23 13-03-2025) Конечно сомнительно! Реальная средняя колеблется в диапа... у нас уборщица производственного помещения больше получает

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Гость

15:53:46 13-03-2025

Шинник (15:20:58 13-03-2025) у нас уборщица производственного помещения больше получает...
В Газпроме уборщица тоже больше получает, ещё и кастинги проходит

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Гость

17:34:40 13-03-2025

Гость (15:07:23 13-03-2025) Конечно сомнительно! Реальная средняя колеблется в диапа... да 10-15, че уж

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Гость

14:49:06 13-03-2025

Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... 60 на руки. Завод. 5/2

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Шинник

15:20:04 13-03-2025

Гость (14:49:06 13-03-2025) 60 на руки. Завод. 5/2 ... 4/4 по 12 часов
Карщики 60 +

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Гость

15:58:21 13-03-2025

Шинник (15:20:04 13-03-2025) 4/4 по 12 часовКарщики 60 + ...
Странно, что с таким графиком и зп карщики у вас работают. Таксисты от 140 тысяч. Но это только на доске объявлений, как и курьеры)))

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Гость

09:11:49 14-03-2025

Гость (15:58:21 13-03-2025) Странно, что с таким графиком и зп карщики у вас работаю... Чтобы столько получать в такси, придётся жить и кушать в машине и лишь приезжать домой помыться.

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Гость

19:48:48 14-03-2025

Гость (09:11:49 14-03-2025) Чтобы столько получать в такси, придётся жить и кушать в маш... С таким графиком через месяц развалится машина и попросит ремонта на 150тр, а потом ты зайдешь на госуслуги и увидешь штрафы которые ты собрал за месяц в полусонном состоянии и поймешь, что ничего не заработал , а еще и должен остался)) А цены на бензин и запчасти и масло растут каждый день.

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Гость

02:38:00 15-03-2025

Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... В Московской области тоже такие зарплаты. Все в Москве работают и я тоже.

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Гость

05:55:39 15-03-2025

Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... Сложно поверить, но тогда чего мы удивляемся, молодые демпенгируют рынок выезжая на родителях

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гость

14:32:15 13-03-2025

Свалил из Барнаула в Новосибирск чтоб хоть как то зарабатывать и хватало на жизнь

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Шинник

15:22:59 13-03-2025

гость (14:32:15 13-03-2025) Свалил из Барнаула в Новосибирск чтоб хоть как то зарабатыва... а кем Вы работаете ?
А ещё поди ипотеку взяли ?Или снимаете ?
А сколько "комуналка"
(По итогу подводим черту и получает примерно как в Брн)

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Анастасия

20:52:27 15-03-2025

Шинник (15:22:59 13-03-2025) а кем Вы работаете ?А ещё поди ипотеку взяли ?Или снимае... В НСК коммунальные не выше чем в БРН, да и съём на одном уровне.

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Алексей

14:40:41 13-03-2025

Да и хорошо! Незачем забесплатно трудиться. На эти деньги сейчас мало чего позволить можно. Пусть капиталисты свои аппетиты приумерят, если хотят на плаву остаться и платят людям достойную зарплату. Лучше дома сидеть чем работать за еду.

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Гость

15:52:21 13-03-2025

Альйоша, а когда твои папа с мамой покинут этот мир, кто тебя кормить будет?

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Гость

16:04:53 13-03-2025

Гость (15:52:21 13-03-2025) Альйоша, а когда твои папа с мамой покинут этот мир, кто теб... квартиранты

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Гость

16:10:30 13-03-2025

Гость (16:04:53 13-03-2025) квартиранты... Альйоша в однушке с табором таджиков не выживет. Но он об этом еще не знает....

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Элен без ребят

16:57:19 13-03-2025

Алексей (14:40:41 13-03-2025) Да и хорошо! Незачем забесплатно трудиться. На эти деньги се... а дома вы предпочитаете голодом сидеть или родители накормят, оденут и коммуналку заплатят?

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гость

14:51:56 13-03-2025

кушать захочУт и будут, как миленькие, без фитнес зоны и без психолога

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.....

14:57:22 13-03-2025

ремешка почаще вкладывать надо и все будет ок

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Гость

15:49:27 13-03-2025

Почитал запросы... Вспомнил анекдот.
Она. - хочу чтоб не изменял, обеспечивал, тещу мамой называл и т.д. куча хотелок.
Ей вопрос. - а ты ему что?
Она. - а я ему писечку.

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Гость

16:50:47 13-03-2025

Гость (15:49:27 13-03-2025) Почитал запросы... Вспомнил анекдот. Она. - хочу чтоб не... Вообще-то сейчас все наоборот - женщина должна работать, зарабатывать не меньше мужа, тащить на себе детей в одно рыло (и зарабатывать на них тоже), плюс делать всю домашнюю работу. Ах да, на декрет она тоже должна себе отложить, чтобы мужу не напрягаться. А он ей да, писечку. Неопатриархат)

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Гость

17:41:19 13-03-2025

Гость (16:50:47 13-03-2025) Вообще-то сейчас все наоборот - женщина должна работать, зар... Ну не сфартило вам с мужем. Зачем вы свою жизненную проблему на всех экстраполируете? Даже сейчас есть много нормальных семей, а не так как вы нарисовали...

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Горожанин.

19:21:57 13-03-2025

Гость (16:50:47 13-03-2025) Вообще-то сейчас все наоборот - женщина должна работать, зар... Девушки! Ну и на кой вам такой мужик нужен.Купите два несколько разных вибраторов по размеру.Лучше всякого мужика, что самое главное и- дешевле. Что-то дома сделать -есть специалисты на час.А после поговорить можно и с подругой, потому что мужик сразу засыпает.Устал бедолага. Девушки, не делайте из мужиков кумиров, они слишком умственно просты для вас.

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Гость

16:14:08 13-03-2025

Гость (14:49:06 13-03-2025) 60 на руки. Завод. 5/2 ... Это много что ли?

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Гость

17:43:18 13-03-2025

Гость (16:14:08 13-03-2025) Это много что ли?... нет, но это в 2 раза больше, чем у голодранцев-пролетариев

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Гость.

20:17:27 13-03-2025

Гость (17:43:18 13-03-2025) нет, но это в 2 раза больше, чем у голодранцев-пролетариев... Улыбнуло! 60 тысяч и уже не голодранец, а кто -алигарх?!

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Гость

06:08:33 14-03-2025

Гость. (20:17:27 13-03-2025) Улыбнуло! 60 тысяч и уже не голодранец, а кто -алигарх?! ... Уже человек разумный, обладающий определёнными навыками. Ты посмотри на эту старую перхоть - за 40 не хотят работать - вот это молодежь оборзела. Живут по принципу - сами не жили и другим не дадим. А те голодранцы, что скулят, что больше 30 в городе в глаза не видели? Это алкаши и тунеядцы. Кондуктору больше платят. Кто хочет заработать - ищет возможность. Люди-компосты ищут себе оправдания.

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Гость

07:23:45 14-03-2025

Гость (16:14:08 13-03-2025) Это много что ли?... это не много. Просто меня умиляют люди, которые с пеной у рта доказывают, что в Барнауле 25 000 р- это максимальная зп. Всегда хочется спросить: "а вы вообще кем работаете?" и главное зачем? вас првязали и не дают работу сменить?

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Гость

18:16:53 13-03-2025

А как пенсионеры на 15 - 20 - 25 тысяч живут.....?

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Гость

19:43:48 13-03-2025

Гость (18:16:53 13-03-2025) А как пенсионеры на 15 - 20 - 25 тысяч живут.....?... Никак. Они выживают. Но у них выбора нет. А если в городе взрослый человек, с головой, ногами и руками работает за 25, то это просто копчение неба безыдейное и бессмысленное.

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Тортилла

19:56:55 13-03-2025

Гость (18:16:53 13-03-2025) А как пенсионеры на 15 - 20 - 25 тысяч живут.....?... А они не живут. По первости выживают, а потом-доживают. Как в песенке:а если вам денег на жизнь не хватает, так и не живите... Кто ж вас заставляет!!!, ☝️👌

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Какие 40к

18:18:16 13-03-2025

Вы что угораете чтоли....)))) очередная замануха чтобы люди шли за 40к корячится

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Гость

18:23:39 13-03-2025

Какие 40к (18:18:16 13-03-2025) Вы что угораете чтоли....)))) очередная замануха чтобы люди ... А что эти люди умеют то, чтобы больше 40 выпрашивать? Они пока еще никто, а запросы как будто они спецы по всем вопросам...

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Гость

18:20:10 13-03-2025

Да по статье запросы у молодежи офигенные, даже комната для сна нужнв . То то я смотрю молрдежь в общественном транспорте вся спит с телефонами в руках. Без конца подхожу бужу , чтоб мимо совсем не проехали.Раньше люди проще жили

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Гость

18:29:59 13-03-2025

Гость (18:20:10 13-03-2025) Да по статье запросы у молодежи офигенные, даже комната для ... Просто не успевают высыпаться сидючи полночи в телефонах/планшетах. Вот и добирают в ОТ.

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Гость

10:45:00 14-03-2025

Гость (18:20:10 13-03-2025) Да по статье запросы у молодежи офигенные, даже комната для ... Бассейн, телевизор может им ещё поставить?)

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Гость

18:21:32 13-03-2025

Только и бежите где легче , где сладче , где деньги деньги деньги

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Гость

18:22:25 13-03-2025

Молодежь сейчас вся на халяву хочет жить , особенно бабы

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гость

19:59:53 13-03-2025

Гость (18:22:25 13-03-2025) Молодежь сейчас вся на халяву хочет жить , особенно бабы ... Ну бабам позволительно, у них писечка.

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Гость

18:41:43 13-03-2025

Я первую заработную плату получил с СССР. Мама 144 рубля получала, отец 200 рублей. Я заработал рабочим на кирпичном заводе 540 рублей. На первую зарплату мне хватило купить маме шубу. Мне было 16 лет. Я в 1990 году получил среднее образование.

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Гость

08:35:48 14-03-2025

Гость (18:41:43 13-03-2025) Я первую заработную плату получил с СССР. Мама 144 рубля пол... Кирпичи, это великий прогресс.

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Валентина

20:54:57 13-03-2025

Читая публикацию, решила, что молодежь запрашивает более высокую сумму.
А здесь : нижний порог не ниже 40000 руб.
Разве это такой великий запрос?

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Ирина

21:23:58 13-03-2025

Я тоже всё это хочу, мне 48.

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Владимир

08:06:17 14-03-2025

Нужно было учить с молоду работать и ценить созданное было бы меньше омбиций ,ещё оперится не успели уже запросы ,ты поработай для создании своего имени ,а лучше поживи голодом ,когда жрать не чего одеть нечего,за квартиру платить нечем ,запросы поубавятся ,Ища причины теряешь себя как личность и человечность

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Гость

08:38:36 14-03-2025

Владимир (08:06:17 14-03-2025) Нужно было учить с молоду работать и ценить созданное было б... Вова, ты как был ортодоксом на Алтапресс, так и тут дудишь это.

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Гость

08:51:47 14-03-2025

Владимир (08:06:17 14-03-2025) Нужно было учить с молоду работать и ценить созданное было б... 1 Амбици
2 не "не чего", а "нечего"
3 не "одеть", а "надеть"

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Алексей

09:59:27 14-03-2025

Не удивляйся,не исправлять а идти и работать а рассуждать о зарплате которой нет в регионе это бред ,будут дети пойдешь работать ища работу и за 25 -30 ,но у двух трёх работодателей а пока дудите это вы ,я подхожу реально ,отработал на военнке всю жизнь не всем в офисе предложат 60000 и как быть на заводе 35-40 больше нет а жить надо ,а рассуждать сидя на диване это и мечтать не заработали своего имени и не став наладчиком своей жизни

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Наталья

10:15:15 14-03-2025

Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть из них не умеет ни головой, ни руками. Во-первых - безграмотны. Во-вторых - ленивы. В-третьих - считают, что платить им 40-50 тысяч должны уже только за то, что они пришли на работу. За 2024 год приходили на работу 7 человек - испытательный срок не прошел ни один. Печалька!

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Гость

18:04:06 14-03-2025

Наталья (10:15:15 14-03-2025) Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть ... Наталья, если Вы считаете, что молодежь недостойна з/п 40, а должна утереться 20 - то это Вы не умеете работать ни головой, ни руками

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Гость

20:31:41 14-03-2025

Наталья (10:15:15 14-03-2025) Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть ...
Работайте за миску риса. Кто вам не дает. А молодые правы, что не хотят за копейки горбатиться.

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Геннадий из Бийска

12:02:40 14-03-2025

идите кондуктором работать. с несколькими подработками до 270 тыс выходит. а сейчас проезд поднимут до 45 руб, обещают больше 350 тыс платить

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Элен без ребят

12:20:22 15-03-2025

350? вы кондукторами называете стюартов на океанских лайнерах?

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Гость

18:51:04 14-03-2025

Они будут сидеть на шее у мамы с папой

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Гость

07:41:56 15-03-2025

Военный 49тыс

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Гость

09:13:27 15-03-2025

Гость (07:41:56 15-03-2025) Военный 49тыс... смотря где, плюс это оклад. За должность, за выслугу и т.д. надбавки

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Алексей Александрович

10:05:39 15-03-2025

Опрашивали всех россиян а виноват Алтай

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Гость

11:44:02 15-03-2025

Наталья (10:15:15 14-03-2025) Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть ... Поддерживаю. Хотят много, а напрягаться не любят.

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Егор

12:18:57 15-03-2025

Сколько в комментариях нищих, ущербных, обиженных жизнью и обделённых умом людишек

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Батя кормилец

13:01:43 15-03-2025

Егорка, сынок. Ты почему до сих пор мусор не вынес? У тебя, в твои 28 годиков, по дому только одна задача, вовремя вынести мусор. А за это мы с мамкой тебя содержим. Но ты и такую мелочь не можешь выполнить...

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