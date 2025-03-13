Молодые жители Алтая назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать
В офисе они хотят иметь бесплатные печеньки и возможность вздремнуть
13 марта 2025, 14:15, ИА Амител
Молодые жители Алтайского края заявили, что не будут работать за зарплату менее 40 тысяч рублей, поскольку это неподходящий для них доход, сообщил amic.ru сервис по поиску работы "Зарплата.ру".
"Молодые соискатели однозначно не будут работать за зарплату менее 40 тыс. рублей – 61%, менее 50 тыс. рублей – 17%, менее 60 тыс. рублей – 10%, менее 70 тыс. рублей – 12%", – говорится в исследовании.
При этом зарплатные ожидания в возрастной группе 18–25 лет за два года выросли на 52%.
Специальности, где ожидаемый медианный заработок молодежи наиболее значимо увеличился за два года:
- продавцы-консультанты (+51%, 44,1 тыс. рублей);
- упаковщики (+50%, 53,6 тыс. рублей);
- администраторы (48%, 39,2 тыс. рублей).
Где хотят работать молодые люди:
- 38% – удаленно из дома;
- 37% – гибридный формат (офис и дом);
- 18% – в офисе;
- 7% – удаленно из разных точек страны и мира, имея возможность свободно перемещаться.
В офисе молодые работники хотят иметь (множественный выбор вариантов ответа):
- 91% – комфортное рабочее место (современная мебель и хорошее оборудование);
- 53% – бесплатное питание и снеки;
- 40% – зону отдыха с креслами и диванами;
- 40% – кафетерий для встреч с коллегами;
- 29% – фитнес-зону;
- 11% – кабинет со штатным психологом;
- 8% – зону для возможности вздремнуть.
Опрос проводился с 1 по 11 марта среди 1840 россиян в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
14:17:06 13-03-2025
добро пожаловать во взрослую ЖИЗНЬ !
14:20:25 13-03-2025
у молодых жителей алтайского края продукты в холодильнике, шампунь в ванной и порошок в стиралке сами собой появляются. как и коммуналка как-то по волшебству оплачивается.
от мамы с папой пусть съедут, тогда можно будет еще раз опрос провести.
пысы онли фанс и интим барнаул за работу не считать.
15:18:59 13-03-2025
Гость (14:20:25 13-03-2025) у молодых жителей алтайского края продукты в холодильнике, ш... Это почему - не считать???
Только туда с такими запросами.
17:41:34 13-03-2025
Musik (15:18:59 13-03-2025) Это почему - не считать??? Только туда с такими запросам... туда только с твоими запросами, если за всю жизнь работать только за 30 можешь
20:05:02 13-03-2025
Гость (17:41:34 13-03-2025) туда только с твоими запросами, если за всю жизнь работать т... За 30 не смогу, извините.
19:43:38 14-03-2025
Гость (14:20:25 13-03-2025) у молодых жителей алтайского края продукты в холодильнике, ш... Интим барнаул это что?)
14:20:57 13-03-2025
А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отчетов) зарплата колеблется в районе 30-35 тысяч, и та зачастую не на руки, а ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. Не верите - смотрите официальные вакансии. Так стоит ли удивляться, что молодежь здесь не хочет ни рожать, ни вообще жить?
14:26:57 13-03-2025
Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... оч сомнительно !
Смотря в какой сфере, в какой организации и тп.
15:07:23 13-03-2025
Шинник (14:26:57 13-03-2025) оч сомнительно !Смотря в какой сфере, в какой организаци...
Конечно сомнительно! Реальная средняя колеблется в диапазоне 20-25 тысяч
15:20:58 13-03-2025
Гость (15:07:23 13-03-2025) Конечно сомнительно! Реальная средняя колеблется в диапа... у нас уборщица производственного помещения больше получает
15:53:46 13-03-2025
Шинник (15:20:58 13-03-2025) у нас уборщица производственного помещения больше получает...
В Газпроме уборщица тоже больше получает, ещё и кастинги проходит
17:34:40 13-03-2025
Гость (15:07:23 13-03-2025) Конечно сомнительно! Реальная средняя колеблется в диапа... да 10-15, че уж
14:49:06 13-03-2025
Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... 60 на руки. Завод. 5/2
15:20:04 13-03-2025
Гость (14:49:06 13-03-2025) 60 на руки. Завод. 5/2 ... 4/4 по 12 часов
Карщики 60 +
15:58:21 13-03-2025
Шинник (15:20:04 13-03-2025) 4/4 по 12 часовКарщики 60 + ...
Странно, что с таким графиком и зп карщики у вас работают. Таксисты от 140 тысяч. Но это только на доске объявлений, как и курьеры)))
09:11:49 14-03-2025
Гость (15:58:21 13-03-2025) Странно, что с таким графиком и зп карщики у вас работаю... Чтобы столько получать в такси, придётся жить и кушать в машине и лишь приезжать домой помыться.
19:48:48 14-03-2025
Гость (09:11:49 14-03-2025) Чтобы столько получать в такси, придётся жить и кушать в маш... С таким графиком через месяц развалится машина и попросит ремонта на 150тр, а потом ты зайдешь на госуслуги и увидешь штрафы которые ты собрал за месяц в полусонном состоянии и поймешь, что ничего не заработал , а еще и должен остался)) А цены на бензин и запчасти и масло растут каждый день.
02:38:00 15-03-2025
Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... В Московской области тоже такие зарплаты. Все в Москве работают и я тоже.
05:55:39 15-03-2025
Гость (14:20:57 13-03-2025) А в Барнауле реальная (а не придуманная чиновниками для отче... Сложно поверить, но тогда чего мы удивляемся, молодые демпенгируют рынок выезжая на родителях
14:32:15 13-03-2025
Свалил из Барнаула в Новосибирск чтоб хоть как то зарабатывать и хватало на жизнь
15:22:59 13-03-2025
гость (14:32:15 13-03-2025) Свалил из Барнаула в Новосибирск чтоб хоть как то зарабатыва... а кем Вы работаете ?
А ещё поди ипотеку взяли ?Или снимаете ?
А сколько "комуналка"
(По итогу подводим черту и получает примерно как в Брн)
20:52:27 15-03-2025
Шинник (15:22:59 13-03-2025) а кем Вы работаете ?А ещё поди ипотеку взяли ?Или снимае... В НСК коммунальные не выше чем в БРН, да и съём на одном уровне.
14:40:41 13-03-2025
Да и хорошо! Незачем забесплатно трудиться. На эти деньги сейчас мало чего позволить можно. Пусть капиталисты свои аппетиты приумерят, если хотят на плаву остаться и платят людям достойную зарплату. Лучше дома сидеть чем работать за еду.
15:52:21 13-03-2025
Альйоша, а когда твои папа с мамой покинут этот мир, кто тебя кормить будет?
16:04:53 13-03-2025
Гость (15:52:21 13-03-2025) Альйоша, а когда твои папа с мамой покинут этот мир, кто теб... квартиранты
16:10:30 13-03-2025
Гость (16:04:53 13-03-2025) квартиранты... Альйоша в однушке с табором таджиков не выживет. Но он об этом еще не знает....
16:57:19 13-03-2025
Алексей (14:40:41 13-03-2025) Да и хорошо! Незачем забесплатно трудиться. На эти деньги се... а дома вы предпочитаете голодом сидеть или родители накормят, оденут и коммуналку заплатят?
14:51:56 13-03-2025
кушать захочУт и будут, как миленькие, без фитнес зоны и без психолога
14:57:22 13-03-2025
ремешка почаще вкладывать надо и все будет ок
15:49:27 13-03-2025
Почитал запросы... Вспомнил анекдот.
Она. - хочу чтоб не изменял, обеспечивал, тещу мамой называл и т.д. куча хотелок.
Ей вопрос. - а ты ему что?
Она. - а я ему писечку.
16:50:47 13-03-2025
Гость (15:49:27 13-03-2025) Почитал запросы... Вспомнил анекдот. Она. - хочу чтоб не... Вообще-то сейчас все наоборот - женщина должна работать, зарабатывать не меньше мужа, тащить на себе детей в одно рыло (и зарабатывать на них тоже), плюс делать всю домашнюю работу. Ах да, на декрет она тоже должна себе отложить, чтобы мужу не напрягаться. А он ей да, писечку. Неопатриархат)
17:41:19 13-03-2025
Гость (16:50:47 13-03-2025) Вообще-то сейчас все наоборот - женщина должна работать, зар... Ну не сфартило вам с мужем. Зачем вы свою жизненную проблему на всех экстраполируете? Даже сейчас есть много нормальных семей, а не так как вы нарисовали...
19:21:57 13-03-2025
Гость (16:50:47 13-03-2025) Вообще-то сейчас все наоборот - женщина должна работать, зар... Девушки! Ну и на кой вам такой мужик нужен.Купите два несколько разных вибраторов по размеру.Лучше всякого мужика, что самое главное и- дешевле. Что-то дома сделать -есть специалисты на час.А после поговорить можно и с подругой, потому что мужик сразу засыпает.Устал бедолага. Девушки, не делайте из мужиков кумиров, они слишком умственно просты для вас.
16:14:08 13-03-2025
Гость (14:49:06 13-03-2025) 60 на руки. Завод. 5/2 ... Это много что ли?
17:43:18 13-03-2025
Гость (16:14:08 13-03-2025) Это много что ли?... нет, но это в 2 раза больше, чем у голодранцев-пролетариев
20:17:27 13-03-2025
Гость (17:43:18 13-03-2025) нет, но это в 2 раза больше, чем у голодранцев-пролетариев... Улыбнуло! 60 тысяч и уже не голодранец, а кто -алигарх?!
06:08:33 14-03-2025
Гость. (20:17:27 13-03-2025) Улыбнуло! 60 тысяч и уже не голодранец, а кто -алигарх?! ... Уже человек разумный, обладающий определёнными навыками. Ты посмотри на эту старую перхоть - за 40 не хотят работать - вот это молодежь оборзела. Живут по принципу - сами не жили и другим не дадим. А те голодранцы, что скулят, что больше 30 в городе в глаза не видели? Это алкаши и тунеядцы. Кондуктору больше платят. Кто хочет заработать - ищет возможность. Люди-компосты ищут себе оправдания.
07:23:45 14-03-2025
Гость (16:14:08 13-03-2025) Это много что ли?... это не много. Просто меня умиляют люди, которые с пеной у рта доказывают, что в Барнауле 25 000 р- это максимальная зп. Всегда хочется спросить: "а вы вообще кем работаете?" и главное зачем? вас првязали и не дают работу сменить?
18:16:53 13-03-2025
А как пенсионеры на 15 - 20 - 25 тысяч живут.....?
19:43:48 13-03-2025
Гость (18:16:53 13-03-2025) А как пенсионеры на 15 - 20 - 25 тысяч живут.....?... Никак. Они выживают. Но у них выбора нет. А если в городе взрослый человек, с головой, ногами и руками работает за 25, то это просто копчение неба безыдейное и бессмысленное.
19:56:55 13-03-2025
Гость (18:16:53 13-03-2025) А как пенсионеры на 15 - 20 - 25 тысяч живут.....?... А они не живут. По первости выживают, а потом-доживают. Как в песенке:а если вам денег на жизнь не хватает, так и не живите... Кто ж вас заставляет!!!, ☝️👌
18:18:16 13-03-2025
Вы что угораете чтоли....)))) очередная замануха чтобы люди шли за 40к корячится
18:23:39 13-03-2025
Какие 40к (18:18:16 13-03-2025) Вы что угораете чтоли....)))) очередная замануха чтобы люди ... А что эти люди умеют то, чтобы больше 40 выпрашивать? Они пока еще никто, а запросы как будто они спецы по всем вопросам...
18:20:10 13-03-2025
Да по статье запросы у молодежи офигенные, даже комната для сна нужнв . То то я смотрю молрдежь в общественном транспорте вся спит с телефонами в руках. Без конца подхожу бужу , чтоб мимо совсем не проехали.Раньше люди проще жили
18:29:59 13-03-2025
Гость (18:20:10 13-03-2025) Да по статье запросы у молодежи офигенные, даже комната для ... Просто не успевают высыпаться сидючи полночи в телефонах/планшетах. Вот и добирают в ОТ.
10:45:00 14-03-2025
Гость (18:20:10 13-03-2025) Да по статье запросы у молодежи офигенные, даже комната для ... Бассейн, телевизор может им ещё поставить?)
18:21:32 13-03-2025
Только и бежите где легче , где сладче , где деньги деньги деньги
18:22:25 13-03-2025
Молодежь сейчас вся на халяву хочет жить , особенно бабы
19:59:53 13-03-2025
Гость (18:22:25 13-03-2025) Молодежь сейчас вся на халяву хочет жить , особенно бабы ... Ну бабам позволительно, у них писечка.
18:41:43 13-03-2025
Я первую заработную плату получил с СССР. Мама 144 рубля получала, отец 200 рублей. Я заработал рабочим на кирпичном заводе 540 рублей. На первую зарплату мне хватило купить маме шубу. Мне было 16 лет. Я в 1990 году получил среднее образование.
08:35:48 14-03-2025
Гость (18:41:43 13-03-2025) Я первую заработную плату получил с СССР. Мама 144 рубля пол... Кирпичи, это великий прогресс.
20:54:57 13-03-2025
Читая публикацию, решила, что молодежь запрашивает более высокую сумму.
А здесь : нижний порог не ниже 40000 руб.
Разве это такой великий запрос?
21:23:58 13-03-2025
Я тоже всё это хочу, мне 48.
08:06:17 14-03-2025
Нужно было учить с молоду работать и ценить созданное было бы меньше омбиций ,ещё оперится не успели уже запросы ,ты поработай для создании своего имени ,а лучше поживи голодом ,когда жрать не чего одеть нечего,за квартиру платить нечем ,запросы поубавятся ,Ища причины теряешь себя как личность и человечность
08:38:36 14-03-2025
Владимир (08:06:17 14-03-2025) Нужно было учить с молоду работать и ценить созданное было б... Вова, ты как был ортодоксом на Алтапресс, так и тут дудишь это.
08:51:47 14-03-2025
Владимир (08:06:17 14-03-2025) Нужно было учить с молоду работать и ценить созданное было б... 1 Амбици
2 не "не чего", а "нечего"
3 не "одеть", а "надеть"
09:59:27 14-03-2025
Не удивляйся,не исправлять а идти и работать а рассуждать о зарплате которой нет в регионе это бред ,будут дети пойдешь работать ища работу и за 25 -30 ,но у двух трёх работодателей а пока дудите это вы ,я подхожу реально ,отработал на военнке всю жизнь не всем в офисе предложат 60000 и как быть на заводе 35-40 больше нет а жить надо ,а рассуждать сидя на диване это и мечтать не заработали своего имени и не став наладчиком своей жизни
10:15:15 14-03-2025
Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть из них не умеет ни головой, ни руками. Во-первых - безграмотны. Во-вторых - ленивы. В-третьих - считают, что платить им 40-50 тысяч должны уже только за то, что они пришли на работу. За 2024 год приходили на работу 7 человек - испытательный срок не прошел ни один. Печалька!
18:04:06 14-03-2025
Наталья (10:15:15 14-03-2025) Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть ... Наталья, если Вы считаете, что молодежь недостойна з/п 40, а должна утереться 20 - то это Вы не умеете работать ни головой, ни руками
20:31:41 14-03-2025
Наталья (10:15:15 14-03-2025) Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть ...
Работайте за миску риса. Кто вам не дает. А молодые правы, что не хотят за копейки горбатиться.
12:02:40 14-03-2025
идите кондуктором работать. с несколькими подработками до 270 тыс выходит. а сейчас проезд поднимут до 45 руб, обещают больше 350 тыс платить
12:20:22 15-03-2025
350? вы кондукторами называете стюартов на океанских лайнерах?
18:51:04 14-03-2025
Они будут сидеть на шее у мамы с папой
07:41:56 15-03-2025
Военный 49тыс
09:13:27 15-03-2025
Гость (07:41:56 15-03-2025) Военный 49тыс... смотря где, плюс это оклад. За должность, за выслугу и т.д. надбавки
10:05:39 15-03-2025
Опрашивали всех россиян а виноват Алтай
11:44:02 15-03-2025
Наталья (10:15:15 14-03-2025) Запросы-то у молодежи большие, а вот работать большая часть ... Поддерживаю. Хотят много, а напрягаться не любят.
12:18:57 15-03-2025
Сколько в комментариях нищих, ущербных, обиженных жизнью и обделённых умом людишек
13:01:43 15-03-2025
Егорка, сынок. Ты почему до сих пор мусор не вынес? У тебя, в твои 28 годиков, по дому только одна задача, вовремя вынести мусор. А за это мы с мамкой тебя содержим. Но ты и такую мелочь не можешь выполнить...