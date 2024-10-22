Барнаульцы рассказали, на что потратят 13-ю зарплату, если вдруг ее получат
Меньше всего жители краевой столицы хотят оплачивать медицинские услуги и покупать бытовую технику
22 октября 2024, 14:10, ИА Амител
В Барнауле на 13-ю зарплату рассчитывает каждый второй работающий, а каждый пятый планирует потратить эти деньги на отпуск, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Каждый второй барнаулец (50%) ожидает получить премию по результатам года. Больше всего надеются на тринадцатую зарплату барнаульцы до 34 лет (64%)", – говорится в исследовании.
При этом число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов. Если среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 48%, то среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, уже 55%.
На что барнаульцы планируют потратить 13-ю зарплату:
- 21% опрошенных – на отпуск и путешествия;
- 13% – закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам;
- 10% – пополнить вклад в банке;
- 9% – на семейные нужды;
- 8% – купить подарки;
- по 6% – на себя и текущие потребности;
- 5% – купить мебель или сделать ремонт в квартире;
- 4% – на обучение (свое или ребенка);
- по 2% – купить девайсы и гаджеты, оплатить медицинские услуги;
- по 1% – купить бытовую технику, отремонтировать машину.
Опрос проведен с 19 сентября по 2 октября 2024 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
14:44:17 22-10-2024
Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Всё мне ясно стало теперь.
Ну или так!
Призрачно всё,в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись...
15:00:53 22-10-2024
Пропью
15:04:11 22-10-2024
Гость (15:00:53 22-10-2024) Пропью... Скорее всего так и сделают большинство мечтателей о "халяве"😁
15:04:29 22-10-2024
Ипотека
19:11:18 22-10-2024
Жене отдам.