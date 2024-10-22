Барнаульцы рассказали, на что потратят 13-ю зарплату, если вдруг ее получат

Меньше всего жители краевой столицы хотят оплачивать медицинские услуги и покупать бытовую технику

22 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Люди в очереди за деньгами / Изображение: сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Барнауле на 13-ю зарплату рассчитывает каждый второй работающий, а каждый пятый планирует потратить эти деньги на отпуск, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Каждый второй барнаулец (50%) ожидает получить премию по результатам года. Больше всего надеются на тринадцатую зарплату барнаульцы до 34 лет (64%)", – говорится в исследовании.

При этом число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов. Если среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 48%, то среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, уже 55%.

На что барнаульцы планируют потратить 13-ю зарплату:

21% опрошенных – на отпуск и путешествия;

13% – закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам;

10% – пополнить вклад в банке;

9% – на семейные нужды;

8% – купить подарки;

по 6% – на себя и текущие потребности;

5% – купить мебель или сделать ремонт в квартире;

4% – на обучение (свое или ребенка);

по 2% – купить девайсы и гаджеты, оплатить медицинские услуги;

по 1% – купить бытовую технику, отремонтировать машину.

Опрос проведен с 19 сентября по 2 октября 2024 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.