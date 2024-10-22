НОВОСТИОбщество

Барнаульцы рассказали, на что потратят 13-ю зарплату, если вдруг ее получат

Меньше всего жители краевой столицы хотят оплачивать медицинские услуги и покупать бытовую технику

22 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Люди в очереди за деньгами / Изображение: сгенерировано с помощью нейросети DALL-E
Люди в очереди за деньгами / Изображение: сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Барнауле на 13-ю зарплату рассчитывает каждый второй работающий, а каждый пятый планирует потратить эти деньги на отпуск, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Каждый второй барнаулец (50%) ожидает получить премию по результатам года. Больше всего надеются на тринадцатую зарплату барнаульцы до 34 лет (64%)", – говорится в исследовании.

При этом число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов. Если среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 48%, то среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, уже 55%.

На что барнаульцы планируют потратить 13-ю зарплату:

  • 21% опрошенных – на отпуск и путешествия;
  • 13% – закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам;
  • 10% – пополнить вклад в банке;
  • 9% – на семейные нужды;
  • 8% – купить подарки;
  • по 6% – на себя и текущие потребности;
  • 5% – купить мебель или сделать ремонт в квартире;
  • 4% – на обучение (свое или ребенка);
  • по 2% – купить девайсы и гаджеты, оплатить медицинские услуги;
  • по 1% – купить бытовую технику, отремонтировать машину.

Опрос проведен с 19 сентября по 2 октября 2024 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

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НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы зарплаты отпуск

Комментарии 5

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Гость

14:44:17 22-10-2024

Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Всё мне ясно стало теперь.
Ну или так!
Призрачно всё,в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись...

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Гость

15:00:53 22-10-2024

Пропью

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Кхм...

15:04:11 22-10-2024

Гость (15:00:53 22-10-2024) Пропью... Скорее всего так и сделают большинство мечтателей о "халяве"😁

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Гость

15:04:29 22-10-2024

Ипотека

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Musik

19:11:18 22-10-2024

Жене отдам.

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