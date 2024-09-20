НОВОСТИОбщество

Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Актуальность инициативы ее автор объяснил высокой инфляцией

20 сентября 2024, 07:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В Государственную Думу до конца текущего года будет внесен законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии для пенсионеров, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

"Мой законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии не только не теряет своей актуальности, но и становится все более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который не был поддержан в прошлый раз, учесть замечания, высказанные экспертами и коллегами, и повторно внести его в Госдуму до конца года", – заявил Чернышов.

Он отметил, что актуальность законопроекта обусловлена высокой инфляцией, которая наблюдается в России уже второй год подряд. Депутат подчеркнул, что рост зарплат граждан частично компенсирует инфляцию, однако доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен.

"Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы предновогодняя выплата могла рассматриваться как материальная помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров", – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Законопроекты пенсии

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

08:47:13 20-09-2024

Врут

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:30 20-09-2024

гость (08:47:13 20-09-2024) Врут... Вам уже столько наобещали - а вам всё мало!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

09:41:21 20-09-2024

Партии-мелочевки хотят, чтобы их не забывали. Хотя у зюгов был проект даже с разъяснением где взять деньги. Но, не дружащие с математикой министры сказали, что этих денег хватит на пенсии на 3-4 месяца. А ведь речь шла только о доплате 10% или 13-й пенсии.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:37 20-09-2024

Каждый год предлагают уже лет 20.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:41 20-09-2024

Бонус тем кто пережил год. С учетом смертности это выгодней чем просто поднять всем

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:53 20-09-2024

Гость (09:43:41 20-09-2024) Бонус тем кто пережил год. С учетом смертности это выгодней ... Предлагаете не поднимать пенсию? Щас! Вы всё о пенсионном фонде печетесь, его выгоде?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:57 20-09-2024

И опять неработающим, потому что работающим пенсионерам и так регулярно индексируют зарплату (сарказм, если кто не понял).

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бугага

11:51:52 20-09-2024

Пора вводить почетный знак "За внесение лирических предложений") финансово не подкрепленных

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:09 20-09-2024

Когда увеличивали возраст выхода обещали, что пенсии увеличат, выход возраста увеличили, а пенсии уменьшили, у меня пенсия 12600 выход на пенсию в 24 году, а кто-то вообще не смог выйти не набрал баллов, стране позор, людей лишили пенсии и кинули им подачку на старость.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:04 20-09-2024

Карманные партии не могли протестовать в открытую против повышения пенсионного возраста, сейчас пиарятся популизмом.....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:57 20-09-2024

Как сказал один опытный сантехник - здесь все сгнило, нужно менять систему.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров