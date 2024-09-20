Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию
Актуальность инициативы ее автор объяснил высокой инфляцией
20 сентября 2024, 07:32, ИА Амител
В Государственную Думу до конца текущего года будет внесен законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии для пенсионеров, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).
"Мой законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии не только не теряет своей актуальности, но и становится все более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который не был поддержан в прошлый раз, учесть замечания, высказанные экспертами и коллегами, и повторно внести его в Госдуму до конца года", – заявил Чернышов.
Он отметил, что актуальность законопроекта обусловлена высокой инфляцией, которая наблюдается в России уже второй год подряд. Депутат подчеркнул, что рост зарплат граждан частично компенсирует инфляцию, однако доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен.
"Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы предновогодняя выплата могла рассматриваться как материальная помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров", – подчеркнул вице-спикер Госдумы.
08:47:13 20-09-2024
Врут
09:42:30 20-09-2024
гость (08:47:13 20-09-2024) Врут... Вам уже столько наобещали - а вам всё мало!
09:41:21 20-09-2024
Партии-мелочевки хотят, чтобы их не забывали. Хотя у зюгов был проект даже с разъяснением где взять деньги. Но, не дружащие с математикой министры сказали, что этих денег хватит на пенсии на 3-4 месяца. А ведь речь шла только о доплате 10% или 13-й пенсии.
09:42:37 20-09-2024
Каждый год предлагают уже лет 20.
09:43:41 20-09-2024
Бонус тем кто пережил год. С учетом смертности это выгодней чем просто поднять всем
09:55:53 20-09-2024
Гость (09:43:41 20-09-2024) Бонус тем кто пережил год. С учетом смертности это выгодней ... Предлагаете не поднимать пенсию? Щас! Вы всё о пенсионном фонде печетесь, его выгоде?
10:24:57 20-09-2024
И опять неработающим, потому что работающим пенсионерам и так регулярно индексируют зарплату (сарказм, если кто не понял).
11:51:52 20-09-2024
Пора вводить почетный знак "За внесение лирических предложений") финансово не подкрепленных
11:53:09 20-09-2024
Когда увеличивали возраст выхода обещали, что пенсии увеличат, выход возраста увеличили, а пенсии уменьшили, у меня пенсия 12600 выход на пенсию в 24 году, а кто-то вообще не смог выйти не набрал баллов, стране позор, людей лишили пенсии и кинули им подачку на старость.
11:59:04 20-09-2024
Карманные партии не могли протестовать в открытую против повышения пенсионного возраста, сейчас пиарятся популизмом.....
13:56:57 20-09-2024
Как сказал один опытный сантехник - здесь все сгнило, нужно менять систему.