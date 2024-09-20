Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Актуальность инициативы ее автор объяснил высокой инфляцией

20 сентября 2024, 07:32, ИА Амител

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В Государственную Думу до конца текущего года будет внесен законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии для пенсионеров, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

"Мой законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии не только не теряет своей актуальности, но и становится все более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который не был поддержан в прошлый раз, учесть замечания, высказанные экспертами и коллегами, и повторно внести его в Госдуму до конца года", – заявил Чернышов.

Он отметил, что актуальность законопроекта обусловлена высокой инфляцией, которая наблюдается в России уже второй год подряд. Депутат подчеркнул, что рост зарплат граждан частично компенсирует инфляцию, однако доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен.