Барнаульцы рассказали о кондукторе трамвая, поднимающем всем настроение

Пассажиры отмечают, что приятные мелочи делают их день лучше

16 мая 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула рассказали о добром и приветливом кондукторе трамвая. Пост разместили в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

Автор сообщения отметил, что женщина, поднимающая всем настроение, работает на трамвае седьмого маршрута с номером вагона 1041.

Кондуктор просто улыбается пассажирам, желает хорошего дня и предлагает присесть на свободные места. Этого достаточно, чтобы сделать день лучше.