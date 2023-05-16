Барнаульцы рассказали о кондукторе трамвая, поднимающем всем настроение
Пассажиры отмечают, что приятные мелочи делают их день лучше
16 мая 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Жители Барнаула рассказали о добром и приветливом кондукторе трамвая. Пост разместили в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".
Автор сообщения отметил, что женщина, поднимающая всем настроение, работает на трамвае седьмого маршрута с номером вагона 1041.
Кондуктор просто улыбается пассажирам, желает хорошего дня и предлагает присесть на свободные места. Этого достаточно, чтобы сделать день лучше.
"Побольше бы таких людей в наше время", – добавил барнаулец.
09:53:38 16-05-2023
Ехал я на том трамвае 9-го Мая,тогда песни пели )) Огромная благодарность кондуктору.И люди выходили на остановках с хорошими ей пожеланиями. "Солнечный круг,небо вокруг."
09:55:46 16-05-2023
ну это, на секунду, ее работа
10:45:57 16-05-2023
Гость (09:55:46 16-05-2023) ну это, на секунду, ее работа... Поднимать людям настроение и заряжать их на позитив входят в рабочие обязанности кондуктора?Вы не понимаете смысл заметки,вам надо немного поработать над собой.
11:14:02 16-05-2023
Гость (10:45:57 16-05-2023) Поднимать людям настроение и заряжать их на позитив входят в... "Кондуктор просто улыбается пассажирам, желает хорошего дня и предлагает присесть на свободные места.". С каких пор это стало Подвигом?
16:09:03 16-05-2023
Гость (11:14:02 16-05-2023) "Кондуктор просто улыбается пассажирам, желает хорошего дня ... С тех пор, как люди стали черствыми, и живут по принципу - все вокруг козлы и алигофрены... И единственным другом стал телефон...
05:38:11 17-05-2023
Гость (16:09:03 16-05-2023) С тех пор, как люди стали черствыми, и живут по принципу - в... меня окружают нормальные люди, не козлы и не олигофрены. даже в трамвае
16:31:26 16-05-2023
Гость (11:14:02 16-05-2023) "Кондуктор просто улыбается пассажирам, желает хорошего дня ... Люди отвыкли от того, что должно быть....
10:05:32 16-05-2023
Ну приятно. Можно с душой подходить к работе. Особенно когда работа с людьми
10:49:05 16-05-2023
Я тоже ехала с ней, но мне этот балаган в трамвае не понравился, столько шуму в трамвае от нее и пассажиров, хочется тишины.
11:02:43 16-05-2023
Гость (10:49:05 16-05-2023) Я тоже ехала с ней, но мне этот балаган в трамвае не понрави... "Тишины хочу,тишины.От спины до мизинца ступни."
11:14:09 16-05-2023
Гость (10:49:05 16-05-2023) Я тоже ехала с ней, но мне этот балаган в трамвае не понрави... Дремать под убаюкивающий перестук колёс...
12:12:28 16-05-2023
Гость (10:49:05 16-05-2023) Я тоже ехала с ней, но мне этот балаган в трамвае не понрави... Хотите тишины - поезжайте в такси. А это общественный транспорт. И мнение общества говорит ,что тишины им не надо.
12:49:53 16-05-2023
Гость (12:12:28 16-05-2023) Хотите тишины - поезжайте в такси. А это общественный трансп... Зачем мне такси, меня устраивает проезд со спокойными кондукторами, не так уж часто я попадаю на эту женщину, в такси тоже к к кому попадешь, некоторые водители очень любят поболтать, а некоторые молчат, но ненавидят всех пассажиров, не люблю такси, а вы просто не ездили с этой женщиной у нее рот не закрывается всю дорогу, в других трамваях такого нет, там работают молчаливые кондуктора.
12:39:29 16-05-2023
Гость (12:12:28 16-05-2023) Хотите тишины - поезжайте в такси. А это общественный трансп... рррррадио шансоон!!!
15:22:45 16-05-2023
Гость (12:39:29 16-05-2023) рррррадио шансоон!!!... таксист по просьбе пассажира меняет радиостанцию. а вот водитель маршрутки - никогда
14:26:47 16-05-2023
Общественное мнение это мнение которого никто ни у кого не спрашивал.