В Барнауле маленький отважный пёс спас хозяина от гибели при пожаре в частном секторе
15 мая на улице Промышленной загорелись три дома
15 мая 2023, 18:55, ИА Амител
В Барнауле маленькая собачка спасла хозяина во время пожара на улице Промышленной, пишет "Катунь 24".
Напомним, инцидент случился 15 мая. Огонь, который охватил три дома и надворные постройки, достигал площади около 300 "квадратов". На месте работали более 50 человек личного состава и 10 автоцистерн.
Спастись одному из жильцов помог маленький пёс Филимон. Мужчина по имени Павел рассказал, что отдыхал после ночной смены, но вдруг проснулся от лая питомца. Увидев, что горит крыша, горожанин тут же схватил документы и четвероногого и выбежал на улицу.
По словам Павла, пламя на его дом перекинуло ветром от соседского жилья.
22:29:10 15-05-2023
Настоящий друг!
06:27:50 16-05-2023
Молодец! Вот с кого надо брать пример бродячим волкособам! Вместо того, чтобы детей и педагогов на части рвать, спас человека.
09:08:46 16-05-2023
Отстрельщик собак (06:27:50 16-05-2023) Молодец! Вот с кого надо брать пример бродячим волкособам! В... Ну че к чему вы это здесь ляпнули? Совсем помешались? Видимо Павел хороший, добрый человек который хорошо обращался с псом! Поэтому и пес так себя повел! Здоровья обоим! Только от жизни собачей собака бывает кусачей.. Не мной сказано, но видимо суть распознать дано не всем.
11:39:54 16-05-2023
Только от жизни собачей, собака бывает кусачей - Именно так можно объяснить активность в последнее время кровожадных обывателей АК. На голову больные и с неуравновешенной психикой, это не про вас.