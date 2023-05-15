В Барнауле маленький отважный пёс спас хозяина от гибели при пожаре в частном секторе

15 мая на улице Промышленной загорелись три дома

15 мая 2023, 18:55, ИА Амител

В Барнауле маленькая собачка спасла хозяина во время пожара на улице Промышленной, пишет "Катунь 24".

Напомним, инцидент случился 15 мая. Огонь, который охватил три дома и надворные постройки, достигал площади около 300 "квадратов". На месте работали более 50 человек личного состава и 10 автоцистерн.

Спастись одному из жильцов помог маленький пёс Филимон. Мужчина по имени Павел рассказал, что отдыхал после ночной смены, но вдруг проснулся от лая питомца. Увидев, что горит крыша, горожанин тут же схватил документы и четвероногого и выбежал на улицу.

По словам Павла, пламя на его дом перекинуло ветром от соседского жилья.