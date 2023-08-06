Барнаульцы рассказали о разваливающейся крыше дома, которая может рухнуть на людей

С каждым днем козырек разрушается все сильнее

06 августа 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульцы рассказали о том, что козырек крыши многоэтажки на Юрина разваливается и представляет опасность для людей. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, козырек крыши дома № 279 на Юрина с каждым днем разрушается все сильнее. Куски конструкции могут упасть вниз и серьезно травмировать прохожих.

Горожанин отметил, что два года назад здесь рухнул вниз огромный кусок бетона. Тогда лишь чудом никто не пострадал.