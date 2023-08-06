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Барнаульцы рассказали о разваливающейся крыше дома, которая может рухнуть на людей

С каждым днем козырек разрушается все сильнее

06 августа 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Барнаульцы рассказали о том, что козырек крыши многоэтажки на Юрина разваливается и представляет опасность для людей. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, козырек крыши дома № 279 на Юрина с каждым днем разрушается все сильнее. Куски конструкции могут упасть вниз и серьезно травмировать прохожих.

Горожанин отметил, что два года назад здесь рухнул вниз огромный кусок бетона. Тогда лишь чудом никто не пострадал. 

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

20:13:25 06-08-2023

Так платите за обслуживание дома и требуйте. Видимо не платите

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Гость

08:43:14 07-08-2023

К сожалению, значительная часть домов 60-70-х годов такие же. Я над своей квартирой сам ремонтировал крышу, ушло более 150 тыс.руб., потому что часть жильцов, особенно, с нижних этажей, лгбт, голосуют против ремонта крыши, не хотят платить дополнительные 300 рублей в месяц, это, по их мнению, слишком много, да и вообще, их все устраивает.

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