Барнаульцы рассказали о разваливающейся крыше дома, которая может рухнуть на людей
С каждым днем козырек разрушается все сильнее
06 августа 2023, 18:19, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульцы рассказали о том, что козырек крыши многоэтажки на Юрина разваливается и представляет опасность для людей. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, козырек крыши дома № 279 на Юрина с каждым днем разрушается все сильнее. Куски конструкции могут упасть вниз и серьезно травмировать прохожих.
Горожанин отметил, что два года назад здесь рухнул вниз огромный кусок бетона. Тогда лишь чудом никто не пострадал.
20:13:25 06-08-2023
Так платите за обслуживание дома и требуйте. Видимо не платите
08:43:14 07-08-2023
К сожалению, значительная часть домов 60-70-х годов такие же. Я над своей квартирой сам ремонтировал крышу, ушло более 150 тыс.руб., потому что часть жильцов, особенно, с нижних этажей, лгбт, голосуют против ремонта крыши, не хотят платить дополнительные 300 рублей в месяц, это, по их мнению, слишком много, да и вообще, их все устраивает.