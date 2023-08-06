НОВОСТИЭкология

Жители алтайского села пожаловались на зловонный дым с местной фермы

По словам людей, в хозяйстве сжигают ядохимикаты

06 августа 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Новичихинского района пожаловались на зловонный дым, который распространяется с местной фермы. Сообщение об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, фермеры говорят, что сжигают мешки из-под цемента, которые привозили сюда, но люди считают, что на самом деле на территории фермы избавляются от ядохимикатов.

На улицах села стоит едкий запах, а по утрам у людей першит в горле. 

Люди написали заявление в прокуратуру и просят привлечь внимание к проблеме. 

Экология

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров