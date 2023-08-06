Жители алтайского села пожаловались на зловонный дым с местной фермы
По словам людей, в хозяйстве сжигают ядохимикаты
06 августа 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Новичихинского района пожаловались на зловонный дым, который распространяется с местной фермы. Сообщение об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных жителей, фермеры говорят, что сжигают мешки из-под цемента, которые привозили сюда, но люди считают, что на самом деле на территории фермы избавляются от ядохимикатов.
На улицах села стоит едкий запах, а по утрам у людей першит в горле.
Люди написали заявление в прокуратуру и просят привлечь внимание к проблеме.
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