Жители алтайского села пожаловались на зловонный дым с местной фермы

По словам людей, в хозяйстве сжигают ядохимикаты

06 августа 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Новичихинского района пожаловались на зловонный дым, который распространяется с местной фермы. Сообщение об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, фермеры говорят, что сжигают мешки из-под цемента, которые привозили сюда, но люди считают, что на самом деле на территории фермы избавляются от ядохимикатов.

На улицах села стоит едкий запах, а по утрам у людей першит в горле.

Люди написали заявление в прокуратуру и просят привлечь внимание к проблеме.