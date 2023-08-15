Барнаульцы рассказали об опасной парковке для грузовиков
Большие машины ставят рядом с пешеходным переходом
15 августа 2023, 13:39, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула рассказал о месте, где водители грузовиков оставляют машины и создают опасность для пешеходов. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".
Опасное место для парковки водители фур нашли на улице Взлетной между Ускова и Солнечной Поляной. Большие машины оставляют рядом с пешеходным переходом. Дети, по словам автора сообщения, не всегда выглядывают из-за автомобиля на дорогу, из-за этого их могут сбить.
Водители грузовиков, отмечает горожанин, на замечания не реагируют и просто ждут выгрузки.
14:24:27 15-08-2023
А ДПС для чего? только ловить непропущенных полупешиков? Нарушение на лицо. В правилах ПДД четко сформулировано расстояние парковки ДО и ПОСЛЕ П.П. Вопрос к правоохранительным органам... - почему не работаем товаризи? Бабки вон стоят, ждут , кто возьмет.
14:53:23 15-08-2023
ДПС в отпусках, очередных и декретных.
14:57:09 15-08-2023
Штрафовать магазин, в который приехали разгружаться. Так оно доходит лучше.
17:29:35 15-08-2023
Гость (14:57:09 15-08-2023) Штрафовать магазин, в который приехали разгружаться. Так оно... в каком магазине выгружаются Тонары?
19:00:13 15-08-2023
Гость (17:29:35 15-08-2023) в каком магазине выгружаются Тонары?... В Марийке, наверно. Продукты у них так выглядят, как-будто их на тонарах возят.
15:42:58 15-08-2023
Такая же ситуация на Взлетная-Попова