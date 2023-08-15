Барнаульцы рассказали об опасной парковке для грузовиков

Большие машины ставят рядом с пешеходным переходом

15 августа 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула рассказал о месте, где водители грузовиков оставляют машины и создают опасность для пешеходов. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

Опасное место для парковки водители фур нашли на улице Взлетной между Ускова и Солнечной Поляной. Большие машины оставляют рядом с пешеходным переходом. Дети, по словам автора сообщения, не всегда выглядывают из-за автомобиля на дорогу, из-за этого их могут сбить.

Водители грузовиков, отмечает горожанин, на замечания не реагируют и просто ждут выгрузки.