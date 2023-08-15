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Барнаульцы рассказали об опасной парковке для грузовиков

Большие машины ставят рядом с пешеходным переходом

15 августа 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула рассказал о месте, где водители грузовиков оставляют машины и создают опасность для пешеходов. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

Опасное место для парковки водители фур нашли на улице Взлетной между Ускова и Солнечной Поляной. Большие машины оставляют рядом с пешеходным переходом. Дети, по словам автора сообщения, не всегда выглядывают из-за автомобиля на дорогу, из-за этого их могут сбить.

Водители грузовиков, отмечает горожанин, на замечания не реагируют и просто ждут выгрузки.

Барнаул Авто

Комментарии 6

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Гость

14:24:27 15-08-2023

А ДПС для чего? только ловить непропущенных полупешиков? Нарушение на лицо. В правилах ПДД четко сформулировано расстояние парковки ДО и ПОСЛЕ П.П. Вопрос к правоохранительным органам... - почему не работаем товаризи? Бабки вон стоят, ждут , кто возьмет.

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Гость

14:53:23 15-08-2023

ДПС в отпусках, очередных и декретных.

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Гость

14:57:09 15-08-2023

Штрафовать магазин, в который приехали разгружаться. Так оно доходит лучше.

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Гость

17:29:35 15-08-2023

Гость (14:57:09 15-08-2023) Штрафовать магазин, в который приехали разгружаться. Так оно... в каком магазине выгружаются Тонары?

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Гость

19:00:13 15-08-2023

Гость (17:29:35 15-08-2023) в каком магазине выгружаются Тонары?... В Марийке, наверно. Продукты у них так выглядят, как-будто их на тонарах возят.

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Гость

15:42:58 15-08-2023

Такая же ситуация на Взлетная-Попова

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