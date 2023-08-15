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Водитель на серебристом ВАЗе сбил пешехода в Барнауле и скрылся

Полицейские просят у очевидцев помощи в поиске автомобилиста

15 августа 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел 12 августа на ул. Г. Исакова, в районе дома № 270. 

Правоохранители ищут ВАЗ-2112 серебристого цвета с повреждениями в передней части.

Тех, кто обладает информацией об этом транспортном средстве, просят звонить по телефонам 393-605, 393-554, 391-090. 

Барнаул ДТП авария

Комментарии 1

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горожанка

13:29:38 15-08-2023

трус

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