Водитель на серебристом ВАЗе сбил пешехода в Барнауле и скрылся
Полицейские просят у очевидцев помощи в поиске автомобилиста
15 августа 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Инцидент произошел 12 августа на ул. Г. Исакова, в районе дома № 270.
Правоохранители ищут ВАЗ-2112 серебристого цвета с повреждениями в передней части.
Тех, кто обладает информацией об этом транспортном средстве, просят звонить по телефонам 393-605, 393-554, 391-090.
13:29:38 15-08-2023
трус