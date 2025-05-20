Барнаульцы рассказали, с какими "врединами" на работе сложнее всего найти общий язык

Лишь 30% опрошенных заявили, что не испытывают проблем в общении с коллегами

20 мая 2025, 15:26, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жителям Барнаула сложнее всего общаться по рабочим вопросам с бухгалтерами и менеджерами, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Наибольшие сложности в общении вызывают:

бухгалтеры – 8%;

менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию – 6%;

IT-специалисты – 5%;

сотрудники служб безопасности – 4%;

представители рабочих профессий – 2%;

HR-специалисты – 2%;

администраторы – 2%.

О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказали по 1% опрошенных.

Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.

"Каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 9% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу", – говорится в исследовании.

Опрос проведен с 30 апреля по 13 мая 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.