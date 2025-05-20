Барнаульцы рассказали, с какими "врединами" на работе сложнее всего найти общий язык
Лишь 30% опрошенных заявили, что не испытывают проблем в общении с коллегами
20 мая 2025, 15:26, ИА Амител
Жителям Барнаула сложнее всего общаться по рабочим вопросам с бухгалтерами и менеджерами, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Наибольшие сложности в общении вызывают:
- бухгалтеры – 8%;
- менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию – 6%;
- IT-специалисты – 5%;
- сотрудники служб безопасности – 4%;
- представители рабочих профессий – 2%;
- HR-специалисты – 2%;
- администраторы – 2%.
О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказали по 1% опрошенных.
Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.
"Каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 9% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу", – говорится в исследовании.
Опрос проведен с 30 апреля по 13 мая 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
15:39:06 20-05-2025
как же забавно наблюдать за возней вредин с стервами...
15:43:08 20-05-2025
Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
и 5 из 6 в очках
21:27:34 20-05-2025
Гость (15:43:08 20-05-2025) Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от S... Афтальмологи. Глазники которые.