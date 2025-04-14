В Барнауле только 4% работников начинают трудиться лучше после критики начальства
46% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже
14 апреля 2025, 18:20, ИА Амител
В Барнауле каждый четвертый работник (25%) заявил, что начальство никогда не портит ему настроение, а для 15% руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"13% сталкиваются с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 12% – несколько раз в месяц, а 12% – лишь несколько раз в год", – говорится в исследовании.
46% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 41% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 4% начинают работать лучше.
Мужчины чаще заявляют, что никогда не получают негатива от руководства (28% против 22% среди женщин). При этом женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение эффективности (47% против 45%).
Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей: 30% из них признают, что начальники регулярно портят им настроение.
Кстати, ранее барнаульцы рассказали, что кроме зарплаты может повысить эффективность их труда.
Опрос проведен с 10 марта по 9 апреля среди трудоустроенных представителей экономически активного населения из Барнаула, состоящих в подчинении.
18:26:03 14-04-2025
живительные люля имеют очень кратковременный эффект, к вечеру рабочего дня эффект т них сходит на нет.
гораздо лучше помогает перспектива остаться на подножном корме, из-за не желания работать
20:02:38 14-04-2025
Гость (18:26:03 14-04-2025) живительные люля имеют очень кратковременный эффект, к вечер... Зачастую "подкожные корма" куда обильнее "хозяйских". Только привычка заставляет ходить на работу. Традиция, оставшаяся нам от дедов.
22:19:14 14-04-2025
Кхм... (20:02:38 14-04-2025) Зачастую "подкожные корма" куда обильнее "хозяйских". Только... Вы без денег никогда не сидели, и что такое быть голодным, даже теоретически не знаете.
18:05:40 15-04-2025
Гость (22:19:14 14-04-2025) Вы без денег никогда не сидели, и что такое быть голодным, д... Ну уж ты вообще. На еду в любом случае можно заработать.
18:54:13 14-04-2025
Ежели начальник начинает тиранить намекаю что не пошел бы... Ежели продолжает-прямым текстом на три буквы... Помогает!
20:00:22 14-04-2025
.... (18:54:13 14-04-2025) Ежели начальник начинает тиранить намекаю что не пошел бы...... Ещё бы!
Сам-то он только орать умеет.
😆
19:39:53 14-04-2025
Причина в том, что зачастую "начальник" - всего лишь дешёвый "менеджер", назначенный хозяином орать на подчинённых. И его профессиональные "компетенции" прекрасно видны всем, кроме него самого.
А действительно грамотного управленца хозяин не рискнёт поставить: кому хочется в конечном итоге за свои же деньги остаться в дураках?
21:10:03 14-04-2025
Что за ерунду я прочитал. Вот мне шестой десяток лет. Меня никто никогда не критиковал ни в СССР ни позже. Я бы послал подальше если бы меня кто-то критиковать начал как минимум. А может быт еще и люлей отвесил. Иж ты критики нашлись. Критикуют терпил. Они сами на это провоцируют.
18:01:16 15-04-2025
Гость (21:10:03 14-04-2025) Что за ерунду я прочитал. Вот мне шестой десяток лет. Меня н...
Так сейчас почти все форменные офисные терпилы. Других тут нет. Ну а мазохизм, как психологическое насилие, присущ большинству из них. Они не страдают. Они наслаждаются. Не надо им мешать.
19:28:23 15-04-2025
Гость (21:10:03 14-04-2025) Что за ерунду я прочитал. Вот мне шестой десяток лет. Меня н... неудачник как он есть
19:19:08 15-04-2025
я не ору , просто есть истема оценки труда, критерии. ошибки, не сдал и пр - штраф из зарплаты. смысл на них орать, они как бараны были, такими и остаются, если концептуально