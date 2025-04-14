В Барнауле только 4% работников начинают трудиться лучше после критики начальства

46% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже

14 апреля 2025, 18:20, ИА Амител

Начальник ругает подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле каждый четвертый работник (25%) заявил, что начальство никогда не портит ему настроение, а для 15% руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"13% сталкиваются с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 12% – несколько раз в месяц, а 12% – лишь несколько раз в год", – говорится в исследовании.

46% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 41% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 4% начинают работать лучше.

Мужчины чаще заявляют, что никогда не получают негатива от руководства (28% против 22% среди женщин). При этом женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение эффективности (47% против 45%).

Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей: 30% из них признают, что начальники регулярно портят им настроение.

Кстати, ранее барнаульцы рассказали, что кроме зарплаты может повысить эффективность их труда.

Опрос проведен с 10 марта по 9 апреля среди трудоустроенных представителей экономически активного населения из Барнаула, состоящих в подчинении.