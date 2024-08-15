Стоимость сбора первоклассника в школу значительно выросла за год

Самый дорогой предмет гардероба - зимняя куртка

15 августа 2024, 13:15, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru

Стоимость сбора первоклассника в школу в России за год выросла на 7,1%: подготовить девочку будет стоить 34,5 тыс. рублей, а мальчика - 29,8 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В набор входят рюкзак, по пять учебников, тетрадей, карандашей и ручек, один набор фломастеров и альбом для рисования, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, кроссовки, летние туфли, ботинки и куртка. Одежда для девочек включает два платья, три блузки, две юбки и три пары колготок, а для мальчиков - две пары брюк и три сорочки.Стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% - до 6,3 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали ручки, затем следуют карандаши и фломастеры.

Стоимость одежды и обуви для девочек выросла на 6,7% и составила 28,1 тыс. рублей, а для мальчиков - на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего выросли цены на футболки и джемперы.

Самый дорогой предмет гардероба - зимняя куртка, которая в этом году обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее - 4,3 тыс. рублей. Далее идет спортивный костюм - 2,5 тыс. рублей. Среди обуви самые дорогие - зимние ботинки, стоимость которых выросла до 2,6 тыс. рублей.

Среди товаров для девочек больше всего подорожали юбки - на 7%, до 1,5 тыс. рублей. Стоимость блузки увеличилась на 6,9% и составила 1,4 тыс. рублей. Сорочки для мальчиков подорожали на 10,4% и теперь стоят 1,2 тыс. рублей, а брюки - на 9,4%, до 1,9 тыс. рублей.

Ранее эксперты подсчитали расходы на сборы ребенка в школу в Барнауле. В указанную сумму вошла покупка школьной формы, сменки, кроссовок и других необходимых вещей.