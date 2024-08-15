Стоимость сбора первоклассника в школу значительно выросла за год
Самый дорогой предмет гардероба - зимняя куртка
15 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Стоимость сбора первоклассника в школу в России за год выросла на 7,1%: подготовить девочку будет стоить 34,5 тыс. рублей, а мальчика - 29,8 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В набор входят рюкзак, по пять учебников, тетрадей, карандашей и ручек, один набор фломастеров и альбом для рисования, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, кроссовки, летние туфли, ботинки и куртка. Одежда для девочек включает два платья, три блузки, две юбки и три пары колготок, а для мальчиков - две пары брюк и три сорочки.Стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% - до 6,3 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали ручки, затем следуют карандаши и фломастеры.
Стоимость одежды и обуви для девочек выросла на 6,7% и составила 28,1 тыс. рублей, а для мальчиков - на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего выросли цены на футболки и джемперы.
Самый дорогой предмет гардероба - зимняя куртка, которая в этом году обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее - 4,3 тыс. рублей. Далее идет спортивный костюм - 2,5 тыс. рублей. Среди обуви самые дорогие - зимние ботинки, стоимость которых выросла до 2,6 тыс. рублей.
Среди товаров для девочек больше всего подорожали юбки - на 7%, до 1,5 тыс. рублей. Стоимость блузки увеличилась на 6,9% и составила 1,4 тыс. рублей. Сорочки для мальчиков подорожали на 10,4% и теперь стоят 1,2 тыс. рублей, а брюки - на 9,4%, до 1,9 тыс. рублей.
Ранее эксперты подсчитали расходы на сборы ребенка в школу в Барнауле. В указанную сумму вошла покупка школьной формы, сменки, кроссовок и других необходимых вещей.
13:27:17 15-08-2024
девочки по жизни дороже.
несправедливо!
13:54:10 15-08-2024
Мусик (13:27:17 15-08-2024) девочки по жизни дороже.несправедливо!... еще и обидно, когда две условно одинаковые вещи, но одна гигантская из мужского отдела, а вторая маленькая женская, стоят по разному, и моя почему-то сильно дороже, хотя ткани на нее ушло меньше.
14:52:11 15-08-2024
Мусик (13:27:17 15-08-2024) девочки по жизни дороже.несправедливо!... Немного помог собраться в школу дочери - она учитель.
21:15:37 16-08-2024
Мусик (13:27:17 15-08-2024) девочки по жизни дороже.несправедливо!... Дороже,т.к. больше затрат при производстве вещи. Блузка простого покроя и из не дорогой ткани может быть в 2р.дешевле той что сшита по бренду ,с рюшами,стразами ,бантом -галстуком. У нас можно купить за 700р или за 1500р.,все зависит от вашего кошелька и желания школьницы (а они теперь поверьте,капризны,когда есть большой выбор) .Я вообще за то чтоб было 3 модели выбора стандарта,для простоты выбора,они же на подиум идут.
23:08:13 16-08-2024
Ната (21:15:37 16-08-2024) Дороже,т.к. больше затрат при производстве вещи. Блузка прос... про подиум вы, думается, перегибаете.
дело идет к всеобщему нивелированию разностей - или имитации таковой.
хз, но стандартизация налицо - милонов подтвердит.
13:43:36 15-08-2024
новая цифра - значительно"! это между какими цифрами? Или после какой?
13:53:02 15-08-2024
Мне вот интересно, а при чем тут куртка-то зимняя и прочие вещи? типа если бы не первый класс, то ребенку бы и куртка зимняя не нужна была бы и прочие вещи. Ну так и считайте только то, что конкретно в первый класс надо.
15:56:34 15-08-2024
Гость (13:53:02 15-08-2024) Мне вот интересно, а при чем тут куртка-то зимняя и прочие в... а так драматичней, странно, что носки считали, а плавки нет. И как куртка без шапки и шарфа? А варежки на резинках?
17:25:37 15-08-2024
Гость (13:53:02 15-08-2024) Мне вот интересно, а при чем тут куртка-то зимняя и прочие в... Драматизму нагнать. Странно, что к куртке шапку и шарфик не посчитали, да штаны зимние. Вот носки посчитали, а плавки нет - вот где логика?
14:44:59 15-08-2024
Было бы здорово например, с помощью маткапитала родителям школьников, как было разово, ранее, помощь создать. Для тех, кто всё лето в отпуске, денег сильно не хватает для сбора в школу(учителя). И не только многодетным семьям помогать, но и у кого двое детей. Но денег в казне нет.
14:59:39 15-08-2024
Наташа (14:44:59 15-08-2024) Было бы здорово например, с помощью маткапитала родителям шк... минуточку, я правильно вас понимаю, что те, кто все лето ишачит на работе, помощи не достойны, а отдыхающим нужно доплачивать из бюджета? а отдыхающие не хотят себе подработку найти на период отпуска?
15:13:21 15-08-2024
Элен без ребят (14:59:39 15-08-2024) минуточку, я правильно вас понимаю, что те, кто все лето иша... они ж заняты - отдыхают. здоровья набираются.
и в этом им надо помочь.
15:20:39 15-08-2024
Наташа (14:44:59 15-08-2024) Было бы здорово например, с помощью маткапитала родителям шк... так учителя при уходе в отпуск денюшку получили. Так же как и все отпускные
21:05:18 16-08-2024
Наташа (14:44:59 15-08-2024) Было бы здорово например, с помощью маткапитала родителям шк... Если до минимума не доходит то и на одного тоже дают пособие ,причем тут многодетность? У меня четверо, у нас в районе не дают к школе.
23:12:23 16-08-2024
Гость (21:05:18 16-08-2024) Если до минимума не доходит то и на одного тоже дают пособие... если от одного мужа - да, вариантов не много.