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Барнаульцы решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще от пенсионеров

Пожилые люди обрывают почки с деревьев и заваривают их

01 мая 2023, 20:55, ИА Амител

Жители Барнаула решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще. Снимки табличек с просьбами не срывать почки с молодых деревьев опубликовали в Telegram-канале района "Дружный".

У деревьев обламывают концы молодых побегов – сосновые почки. Они славятся в народной медицине как природный антибиотик. По словам местных жителей, пенсионеры рвут их и заваривают.

Местные жители разместили предупреждающие таблички, в которых молодые почки сравнивают с руками и пальчиками детей. На них утверждается, что без почек деревья погибнут или вырастут уродцами.

Барнаул жалобы и просьбы Благоустройство зоны отдыха

Комментарии 9

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Элен без ребят

22:59:40 01-05-2023

одного поймать, сфотографировать на доску позора и оштрафовать хорошенько. вмиг уменьшится количество желающих антибиотиков вандалов.

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Гость

05:48:03 02-05-2023

Пенсионеры или какой-то пенсионер?

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Warlock

06:10:26 02-05-2023

Ни чего плохого с соснами не случится. Проверено временем и опытом( не пенсионер)

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Гость

06:41:09 02-05-2023

Вещества,содержащиеся в сосновой смоле,полезны для человеческого организма?Или сосновые почки употребляют в надежде, что тело хорошо сохранится,тем более если оно будет находиться вкупе с сосновым гробом?

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Елена

08:57:12 02-05-2023

Мизюлинскую рощю спасать надо от собак... ужасная вонь стоит в парке от выгуливания собак(извините - но все вокруг обосанно и обосрано) ,, Администрация - выделите место для выгуливания собак в другом месте, по дальше от парка . Пожалуйста, примите какие нибудь меры....

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Гость

11:59:21 02-05-2023

Елена (08:57:12 02-05-2023) Мизюлинскую рощю спасать надо от собак... ужасная вонь стоит... Нет такого места, надо законодательно заставить хозяев собак уносить с собой домой все собачье дерьмо.

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Гость

09:03:27 02-05-2023

Халявщики.

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Гость

12:40:46 02-05-2023

А еще в инете пишут - после зимы полезно собачье дерьмо...

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Гость

16:49:03 02-05-2023

По периметру квартала проходят транспортные магистрали с интенсивным движением и неизвестно, чего больше от сосновых почек, пользы или вреда. Сосны и дубы в Мизюлинской роще вырастил один Человек, сам сажал, сам ухаживал.

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