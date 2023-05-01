Барнаульцы решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще от пенсионеров
Пожилые люди обрывают почки с деревьев и заваривают их
01 мая 2023, 20:55, ИА Амител
Фото: Telegram-канал микрорайона "Дружный"
Жители Барнаула решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще. Снимки табличек с просьбами не срывать почки с молодых деревьев опубликовали в Telegram-канале района "Дружный".
У деревьев обламывают концы молодых побегов – сосновые почки. Они славятся в народной медицине как природный антибиотик. По словам местных жителей, пенсионеры рвут их и заваривают.
Местные жители разместили предупреждающие таблички, в которых молодые почки сравнивают с руками и пальчиками детей. На них утверждается, что без почек деревья погибнут или вырастут уродцами.
22:59:40 01-05-2023
одного поймать, сфотографировать на доску позора и оштрафовать хорошенько. вмиг уменьшится количество желающих антибиотиков вандалов.
05:48:03 02-05-2023
Пенсионеры или какой-то пенсионер?
06:10:26 02-05-2023
Ни чего плохого с соснами не случится. Проверено временем и опытом( не пенсионер)
06:41:09 02-05-2023
Вещества,содержащиеся в сосновой смоле,полезны для человеческого организма?Или сосновые почки употребляют в надежде, что тело хорошо сохранится,тем более если оно будет находиться вкупе с сосновым гробом?
08:57:12 02-05-2023
Мизюлинскую рощю спасать надо от собак... ужасная вонь стоит в парке от выгуливания собак(извините - но все вокруг обосанно и обосрано) ,, Администрация - выделите место для выгуливания собак в другом месте, по дальше от парка . Пожалуйста, примите какие нибудь меры....
11:59:21 02-05-2023
Елена (08:57:12 02-05-2023) Мизюлинскую рощю спасать надо от собак... ужасная вонь стоит... Нет такого места, надо законодательно заставить хозяев собак уносить с собой домой все собачье дерьмо.
09:03:27 02-05-2023
Халявщики.
12:40:46 02-05-2023
А еще в инете пишут - после зимы полезно собачье дерьмо...
16:49:03 02-05-2023
По периметру квартала проходят транспортные магистрали с интенсивным движением и неизвестно, чего больше от сосновых почек, пользы или вреда. Сосны и дубы в Мизюлинской роще вырастил один Человек, сам сажал, сам ухаживал.