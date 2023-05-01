Барнаульцы решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще от пенсионеров

Пожилые люди обрывают почки с деревьев и заваривают их

01 мая 2023, 20:55, ИА Амител

























Фото: Telegram-канал микрорайона "Дружный"

Жители Барнаула решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще. Снимки табличек с просьбами не срывать почки с молодых деревьев опубликовали в Telegram-канале района "Дружный".

У деревьев обламывают концы молодых побегов – сосновые почки. Они славятся в народной медицине как природный антибиотик. По словам местных жителей, пенсионеры рвут их и заваривают.

Местные жители разместили предупреждающие таблички, в которых молодые почки сравнивают с руками и пальчиками детей. На них утверждается, что без почек деревья погибнут или вырастут уродцами.