Массовую гибель рыбы на озере Ракиты расследуют в Алтайском крае
В ближайшее время эксперты возьмут образцы, чтобы узнать причины случившегося
26 апреля 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: "В курсе 22№
Специалисты разбираются с массовой гибелью рыбы на озере Ракиты в Рубцовском районе. Об этом рассказали в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай.
"В ближайшее время будут взяты пробы и образцы погибшей (снулой) рыбы. Эксперты определят причину гибели", – сказано в сообщении.
Представители профильного ведомства отметили, что одной из причин гибели рыбы может стать нехватка кислорода.
Ранее множество погибшей рыбы на берегу озера обнаружили очевидцы.
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