Массовую гибель рыбы на озере Ракиты расследуют в Алтайском крае

В ближайшее время эксперты возьмут образцы, чтобы узнать причины случившегося

26 апреля 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: "В курсе 22№

Специалисты разбираются с массовой гибелью рыбы на озере Ракиты в Рубцовском районе. Об этом рассказали в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай.

"В ближайшее время будут взяты пробы и образцы погибшей (снулой) рыбы. Эксперты определят причину гибели", – сказано в сообщении.

Представители профильного ведомства отметили, что одной из причин гибели рыбы может стать нехватка кислорода.

Ранее множество погибшей рыбы на берегу озера обнаружили очевидцы.