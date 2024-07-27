Барнаульцы ринулись спасаться от жары на пляжи и в бассейны

Воздух 27 июля прогрелся в краевой столице до +34 градусов

27 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Очередь в бассейн "Арлекино" / Фото очевидца amic.ru

Жители Барнаула 27 июля ринулись спасаться от жары поближе к воде.

Как нам рассказали очевидцы, у входа на территорию бассейна "Арлекино" собралась гигантская очередь из десятков людей.

Много желающих искупаться также на пляже Гребного канала.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до +34 градусов. В целом экстремальная жара сохранится в регионе до 29-го июля.

В МЧС призывали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.