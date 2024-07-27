Барнаульцы ринулись спасаться от жары на пляжи и в бассейны
Воздух 27 июля прогрелся в краевой столице до +34 градусов
27 июля 2024, 14:45, ИА Амител
Очередь в бассейн "Арлекино" / Фото очевидца amic.ru
Жители Барнаула 27 июля ринулись спасаться от жары поближе к воде.
Как нам рассказали очевидцы, у входа на территорию бассейна "Арлекино" собралась гигантская очередь из десятков людей.
Много желающих искупаться также на пляже Гребного канала.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до +34 градусов. В целом экстремальная жара сохранится в регионе до 29-го июля.
В МЧС призывали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.
15:10:37 27-07-2024
" гигантская очередь из десятков людей." сельпо.