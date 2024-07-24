На Земле зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

Ученые утверждают, что новые температурные рекорды будут устанавливаться и в дальнейшем

24 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Собака на пляже / Фото: unsplash.com

21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений, пишет The Guardian со ссылкой на службу по изменению климата "Коперник".

Средняя температура на планете в минувшее воскресенье составила 17,09 градуса, что стало максимальным значением по крайней мере с 1940 года.

Тем самым был превышен рекорд 2023-го на 0,01 градуса. Однако статистически такая разница не различима, говорят ученые.

Директор центра Карло Буантемпо утверждает, что "в будущие месяцы и годы будут поставлены новые рекорды".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что июнь стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений.