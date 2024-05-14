Барнаульцы с раннего утра массово поехали на кладбища в Родительский день. Фото

Доехать до мест захоронения можно бесплатно

14 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Барнаульцы ждут автобус до кладбища / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жители Барнаула 14 мая по случаю Родительского дня массово поехали на городские кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких и помянуть усопших. При этом проезд до мест захоронения бесплатный. Маршруты работают с 07:00 до 18:00 и осуществляют доставку горожан до пяти кладбищ.

Фотокорреспондент amic.ru побывала на конечной остановке в поселке Урожайном. По словам фотографа, только за десять минут отсюда уехали три полных под завязку автобуса. На самой остановке тоже полно народа: сотни людей покупают цветы и прочие ритуальные принадлежности в ларьках и дожидаются транспорта.