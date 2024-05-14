Барнаульцы с раннего утра массово поехали на кладбища в Родительский день. Фото
Доехать до мест захоронения можно бесплатно
14 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Барнаульцы ждут автобус до кладбища / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Жители Барнаула 14 мая по случаю Родительского дня массово поехали на городские кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких и помянуть усопших. При этом проезд до мест захоронения бесплатный. Маршруты работают с 07:00 до 18:00 и осуществляют доставку горожан до пяти кладбищ.
Фотокорреспондент amic.ru побывала на конечной остановке в поселке Урожайном. По словам фотографа, только за десять минут отсюда уехали три полных под завязку автобуса. На самой остановке тоже полно народа: сотни людей покупают цветы и прочие ритуальные принадлежности в ларьках и дожидаются транспорта.
12:04:22 14-05-2024
Один раз съездила в родительский день, больше не езжу, в субботу съездили спокойно в пустом автобусе, там и на павлике сегодня будет пробка.
12:10:00 14-05-2024
Гость (12:04:22 14-05-2024) Один раз съездила в родительский день, больше не езжу, в суб... Подскажите, на 117 автобусе ездили? Интересно как он ходит сейчас и автобус большой или маленький.
12:49:56 14-05-2024
Гость (12:10:00 14-05-2024) Подскажите, на 117 автобусе ездили? Интересно как он ходит с... Идёт от Энтузиастов без остановок и только до конторы кладбища, внутрь и вниз не идёт
13:06:22 14-05-2024
Гость (12:49:56 14-05-2024) Идёт от Энтузиастов без остановок и только до конторы к... Ну это сегодня в родительский день...А вообще (в другие дни) есть же расписание у него.
15:45:33 14-05-2024
Гость (13:06:22 14-05-2024) Ну это сегодня в родительский день...А вообще (в другие дни)... Вот мне интересно - человек умеет вот здесь комментарии читать и писать, а забить в тырнете в поисковике "расписание 117 автобуса Барнаул" слабо? надо здесь спросить 20 раз
13:05:19 16-05-2024
Гость (12:10:00 14-05-2024) Подскажите, на 117 автобусе ездили? Интересно как он ходит с... ну кто сейчас ездит автобусом? или на авто или внуки возят на автомобиле. какой 117?!
15:56:52 14-05-2024
При такой ненависти к живым, эта страстная любовь к умершим пугает. В ней есть что-то он некрофилии. Наверное поэтому я никогда не любил кладбища. В них всё искусственное, даже цветы.
13:06:20 16-05-2024
Гость (15:56:52 14-05-2024) При такой ненависти к живым, эта страстная любовь к умершим ... ну помрешь - к тебе НИКТО не придел значит, могила провалится, постепенно мусором закидают. короче прах к праху
09:32:38 15-05-2024
На Новомихайловском кладбище убрали баки с водой. Это ужасно! Не все едут на машине и могут взять канистры,чтобы помыть памятник,руки ,полить посадки. Да и на машине цистерну не увезешь. Интересно, это навсегда?
09:35:04 15-05-2024
Марина (09:32:38 15-05-2024) На Новомихайловском кладбище убрали баки с водой. Это ужасно... Возле конторы (недалеко от туалетов), набирал техническую воду пару недель назад без всяких проблем.
13:08:07 16-05-2024
Люди, а зачем ехать ТОЛПИЩЩЕЙ в какой-то определенный день?! ну по весне / по-осени съездили, почистили памятник и территорию. почему именно толпой с давкой и ажиотажем и именно в какой-то один день? Радоница в год по-моему раз 7 отмечается
08:56:55 17-05-2024
Гость (13:08:07 16-05-2024) Люди, а зачем ехать ТОЛПИЩЩЕЙ в какой-то определенный день?!...
Есть категории людей, у которых логическое мышление работает хуже, чем в среднем по популяции