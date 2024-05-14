Как будут ходить бесплатные автобусы в Родительский день в Барнауле. Маршруты и время
Согласно утвержденному графику, транспорт будет ходить до пяти кладбищ
14 мая 2024, 06:40, ИА Амител
В Барнауле утвердили график движения бесплатного транспорта в Родительский день, 14 мая, сообщает мэрия. Напомним, в День поминовения усопших будет организован проезд до мест захоронения.
"Маршруты организованы именно по тем направлениям, которые являются наиболее массовыми для посещения горожанами в этот день", – говорится в сообщении.
Бесплатная доставка будет к пяти кладбищам:
- Новомихайловское;
- Черницкое;
- Власихинское;
- Гоньбинское;
- Затонское.
Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00.
На Новомихайловское кладбище будут ходить автобусы № 117 большого класса по маршруту ост. "Микрорайон Урожайный – Новомихайловское кладбище".
На Власихинское кладбище довезут автобусы малого класса по маршруту № 23э "Площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище".
На Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай" на автобусах № 25э.
На Затонское кладбище будет ходить автобус от конечного остановочного пункта "Микрорайон Затон".
На Черницкое кладбище отправление автобусов № 108э будет организовано от остановки "Кордон".
"Движение автобусов по маршрутам будет осуществляться без остановок", – предупредили в мэрии.
Доехать бесплатно до остановки "Кордон" можно на трамвае, движение которого будет осуществляться по маршруту: ст. Депо № 1 (ул. Анатолия), далее по проспекту Красноармейскому и Змеиногорскому тракту. В связи с этим трамвайный маршрут с 07:00 до 18:00 часов будет сокращен до площади Свободы.
Движение организуют следующим образом: ст. "Депо №3" – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Советской Армии – ул. Челюскинцев – пр. Красноармейский – ст. "Пл. Свободы".
Пассажирам, которые следуют до Змеиногорского тракта, будет необходимо пересесть на бесплатный специальный маршрут. Пересадку можно осуществить на проспекте Красноармейском на остановках "Ул. Анатолия" и "Ул. Пушкина".
На трамвайных маршрутах будут размещены таблички с надписью "Бесплатно".
После 18:00 часов трамвайный маршрут № 7 будет работать в обычном режиме.
14:07:43 13-05-2024
за чей счет банкет?
18:21:40 13-05-2024
А с которого часа пойдет первый автобус бесплатный на новомихайловское кладбище - подскажите старику.
07:37:15 14-05-2024
гость (18:21:40 13-05-2024) А с которого часа пойдет первый автобус бесплатный на новоми... Вам в ухо прокричать?Первый с 7.00,последний в 18.00.
08:14:38 14-05-2024
Гость (07:37:15 14-05-2024) Вам в ухо прокричать?Он тупой а не глухой. что орать.