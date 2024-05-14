Согласно утвержденному графику, транспорт будет ходить до пяти кладбищ

14 мая 2024, 06:40, ИА Амител

Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле утвердили график движения бесплатного транспорта в Родительский день, 14 мая, сообщает мэрия. Напомним, в День поминовения усопших будет организован проезд до мест захоронения.

"Маршруты организованы именно по тем направлениям, которые являются наиболее массовыми для посещения горожанами в этот день", – говорится в сообщении.

Бесплатная доставка будет к пяти кладбищам:

Новомихайловское;

Черницкое;

Власихинское;

Гоньбинское;

Затонское.

Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00.

На Новомихайловское кладбище будут ходить автобусы № 117 большого класса по маршруту ост. "Микрорайон Урожайный – Новомихайловское кладбище".

На Власихинское кладбище довезут автобусы малого класса по маршруту № 23э "Площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище".

На Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай" на автобусах № 25э.

На Затонское кладбище будет ходить автобус от конечного остановочного пункта "Микрорайон Затон".

На Черницкое кладбище отправление автобусов № 108э будет организовано от остановки "Кордон".

"Движение автобусов по маршрутам будет осуществляться без остановок", – предупредили в мэрии.

Доехать бесплатно до остановки "Кордон" можно на трамвае, движение которого будет осуществляться по маршруту: ст. Депо № 1 (ул. Анатолия), далее по проспекту Красноармейскому и Змеиногорскому тракту. В связи с этим трамвайный маршрут с 07:00 до 18:00 часов будет сокращен до площади Свободы.



Движение организуют следующим образом: ст. "Депо №3" – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Советской Армии – ул. Челюскинцев – пр. Красноармейский – ст. "Пл. Свободы".



Пассажирам, которые следуют до Змеиногорского тракта, будет необходимо пересесть на бесплатный специальный маршрут. Пересадку можно осуществить на проспекте Красноармейском на остановках "Ул. Анатолия" и "Ул. Пушкина".



На трамвайных маршрутах будут размещены таблички с надписью "Бесплатно".



После 18:00 часов трамвайный маршрут № 7 будет работать в обычном режиме.