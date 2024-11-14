Барнаульцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
Акция состоится в субботу
14 ноября 2024, 15:11, ИА Амител
Врач / Фото: Online Marketing / unsplash.com
Жители Барнаула 16 ноября смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови, сообщили в мэрии.
Профилактическая акция состоится с 08:00 до 15:00 по улице Ползунова, 23. Перед приемом необходимо предварительно записаться по номеру 8 (3852) 63-18-43.
Помимо сахара, обратившимся также измерят уровень холестерина, артериального и внутриглазного давления, а также проверят работу сердца, мышечную силу рук, плотность костей, дыхательную систему и рассчитают индекс массы тела. По результатам обследования терапевт проконсультирует каждого обратившегося.
Осмотр – бесплатный. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.
15:49:05 14-11-2024
ну разве не у каждого тэстеры? тест-полоски 1800 и сам прибор. Некоторые поликлиники бесплатно приборы-анализаторы выдают, моей маме и ее ровесницам на участке выдали 12 анализаторов с брошюрами "питание при диабете" и пр.
16:24:39 14-11-2024
Гость (15:49:05 14-11-2024) ну разве не у каждого тэстеры? тест-полоски 1800 и сам прибо... Статью полностью не получилось осилить? ***Помимо сахара, обратившимся также измерят уровень холестерина, артериального и внутриглазного давления, а также проверят работу сердца, мышечную силу рук....
19:49:15 14-11-2024
Гость (16:24:39 14-11-2024) Статью полностью не получилось осилить? ***Помимо сахара, об...
о, да. мышечная сила рук очень важна! прям жизненно необходимый показатель. как и все эти экспресс тесты с дикой погрешностью. не глупите!
18:14:16 14-11-2024
Сахар должен находиться в сахарнице, а в крови надо измерять уровень глюкозы.