Барнаульцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

Акция состоится в субботу

14 ноября 2024, 15:11, ИА Амител

Врач / Фото: Online Marketing / unsplash.com

Жители Барнаула 16 ноября смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови, сообщили в мэрии.

Профилактическая акция состоится с 08:00 до 15:00 по улице Ползунова, 23. Перед приемом необходимо предварительно записаться по номеру 8 (3852) 63-18-43.

Помимо сахара, обратившимся также измерят уровень холестерина, артериального и внутриглазного давления, а также проверят работу сердца, мышечную силу рук, плотность костей, дыхательную систему и рассчитают индекс массы тела. По результатам обследования терапевт проконсультирует каждого обратившегося.

Осмотр – бесплатный. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.