Минздрав Алтайского края приглашает жителей на бесплатную флюорографию
Обследование будут проводить в передвижных медицинских комплексах
13 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
Жителям Алтайского края предлагают бесплатно пройти флюорографию в передвижных медкомплексах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Мобильные бригады на текущей неделе работают в Барнауле и Усть-Калманском районе:
- 13 ноября – с. Кабаново, ул. Молодежная, 16 (08:00-12:00); с. Новобураново, пер. Спортивный, 125 (13:00-17:00);
- 14 ноября – Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00-15:00); с. Чарышское, ул. Калинина, 20а (08:00-12:00); с. Пономарево, пер. Школьный, 1 (13:00-16:00);
- 15 ноября – Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00-15:00); с. Новокалманка, ул. Школьная,31 (08:00-12:00);
На обследование с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
"Флюорография – один из самых эффективных способов выявления заболеваний легких на ранних стадиях. Ее необходимо проходить один раз в год", – напомнили в Минздраве.
За десять месяцев 2024 года с помощью передвижных флюорографов прошли обследование более 3,3 тыс. жителей Алтайского края. У 35 из них обнаружили подозрение на онкопатологию, у 18 – туберкулез, а у пяти – системное заболевание.
10:33:23 13-11-2024
почему именно на Ползуново? он же передвижной - сложно передвигать в другие районы города?
12:02:30 13-11-2024
Гость (10:33:23 13-11-2024) почему именно на Ползуново? он же передвижной - сложно перед... Так-то он подсоединяется к электросети и скорее всего 380 В, вы во дворе у себя сможете обеспечить подключение комплекса?
12:46:26 13-11-2024
Гость (12:02:30 13-11-2024) Так-то он подсоединяется к электросети и скорее всего 380 В,... а ул Ползунова реально единственная в городе где есть подключение к сети?
10:36:17 13-11-2024
Мошенники?
10:41:09 13-11-2024
Гость (10:36:17 13-11-2024) Мошенники?... ага.. еще и деньги спишут!)
10:48:47 13-11-2024
А что, в поликлиниках она уже платная? Вроде у нас всегда можно было просто прийти в рентгенкабинет с паспортом и сделать без всяких проблем. К чему этот акцент на бесплатность?
11:08:59 13-11-2024
Гость (10:48:47 13-11-2024) А что, в поликлиниках она уже платная? Вроде у нас всегда мо... Это фишечка минздрава. Получи порцию облучение за бесплатно. Вторая в подарок.
11:09:14 13-11-2024
Гость (10:48:47 13-11-2024) А что, в поликлиниках она уже платная? Вроде у нас всегда мо... А к тому всё идёт,к тому.Так что пользуйтесь "щедротой "наших кормчих.
11:14:11 13-11-2024
Гость (10:48:47 13-11-2024) А что, в поликлиниках она уже платная? Вроде у нас всегда мо... Ну это типа рекламы. Для вас - бесплатно, а учреждение, оказывающее услугу, зарабатывает через ФОМС.
11:37:14 13-11-2024
Гость (11:14:11 13-11-2024) Ну это типа рекламы. Для вас - бесплатно, а учреждение, оказ... Справедливости ради, поликлиника ровно так же зарабатывает и ровно через тот же фонд.
11:32:10 13-11-2024
Гость (10:48:47 13-11-2024) А что, в поликлиниках она уже платная? Вроде у нас всегда мо... Без направления врача не сделают, во всяком случае в 7-ой и 3-ей поликлиниках. В 3-ей даже платно отказались делать без направления.
11:47:32 13-11-2024
Гость (11:32:10 13-11-2024) Без направления врача не сделают, во всяком случае в 7-ой и ... В 3-ей даже платно отказались делать --- прикольно. Интересная инфа
11:55:32 13-11-2024
Гость (11:32:10 13-11-2024) Без направления врача не сделают, во всяком случае в 7-ой и ... Чего?.. Какое направление на флюорографию, если ее положено всем раз в год делать? Вы точно про третью, они обычно при каждом удобном случае на нее гонят, от любого врача.
13:28:40 13-11-2024
Гость (10:48:47 13-11-2024) А что, в поликлиниках она уже платная? Вроде у нас всегда мо... Ага, недельки так через две пройдешь по записи. Так как работает лишь один из двух аппаратов со слов регистратуры
14:33:57 13-11-2024
Гость (13:28:40 13-11-2024) Ага, недельки так через две пройдешь по записи. Так как рабо... В какой поликлинике?
17:34:14 13-11-2024
Гость (14:33:57 13-11-2024) В какой поликлинике?... Поликлиника 3,та, что на Петра сухова, бывшая тэц
17:56:02 13-11-2024
Гость (17:34:14 13-11-2024) Поликлиника 3,та, что на Петра сухова, бывшая тэц... Скоро Жилищная инициатива возведет рядом общагу для своих рабочих на 3 000 мигрантов, вообще в поликлинику не попадем.
17:56:59 13-11-2024
Гость (17:34:14 13-11-2024) Поликлиника 3,та, что на Петра сухова, бывшая тэц... Третья так-то на Молодежной...
11:05:38 13-11-2024
Ну вам всё плохо. Есть же такие люди!?!