Минздрав Алтайского края приглашает жителей на бесплатную флюорографию

Обследование будут проводить в передвижных медицинских комплексах

13 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Медики изучают снимок / Фото: Минздрав Алтайского края

Жителям Алтайского края предлагают бесплатно пройти флюорографию в передвижных медкомплексах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Мобильные бригады на текущей неделе работают в Барнауле и Усть-Калманском районе:

13 ноября – с. Кабаново, ул. Молодежная, 16 (08:00-12:00); с. Новобураново, пер. Спортивный, 125 (13:00-17:00);

14 ноября – Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00-15:00); с. Чарышское, ул. Калинина, 20а (08:00-12:00); с. Пономарево, пер. Школьный, 1 (13:00-16:00);

15 ноября – Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00-15:00); с. Новокалманка, ул. Школьная,31 (08:00-12:00);

На обследование с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

"Флюорография – один из самых эффективных способов выявления заболеваний легких на ранних стадиях. Ее необходимо проходить один раз в год", – напомнили в Минздраве.

За десять месяцев 2024 года с помощью передвижных флюорографов прошли обследование более 3,3 тыс. жителей Алтайского края. У 35 из них обнаружили подозрение на онкопатологию, у 18 – туберкулез, а у пяти – системное заболевание.