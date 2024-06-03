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Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье

Медики будут принимать людей в ТЦ "ГлавРынок"

03 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1446783
Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1446783

Жители Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье с 3 по 8 июня. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

В барнаульском торговом центре "ГлавРынок" на проспекте Космонавтов, 59, с 10:00 до 16:00 будет работать бригада медиков из краевого Центра общественного здоровья.

Во время обследования вам измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца и силу мышц рук, определят уровень внутриглазного и артериального давления, проверят содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и рассчитают индекс массы тела.

Для прохождения обследования возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Барнаул Здоровье

Комментарии 6

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Гость

08:59:10 03-06-2024

Почему ни разу этого небыло в центре? Просим, чтобы приехали к нам!

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Гость

09:52:34 03-06-2024

Гость (08:59:10 03-06-2024) Почему ни разу этого небыло в центре? Просим, чтобы приехали... Да уж, всё мимо, да мимо ЦЕНТРА!

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Гость

10:33:40 03-06-2024

Гость (08:59:10 03-06-2024) Почему ни разу этого небыло в центре? Просим, чтобы приехали... Запишитесь на диспансеризацию по ОМС. Толку больше. Рост-вес и кардиограмма "на коленке" ваше состояние не проанализируют. А терапевт выдаст заранее бланк распечатанный с общими рекомендациями, лечение и терапию вам никто назначать не собирается.

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Гость

12:23:53 03-06-2024

Гость (10:33:40 03-06-2024) Запишитесь на диспансеризацию по ОМС. Толку больше. Рост-вес... Да проходила и была у терапевта. После узи всех органов, которая показала проблемы, спросила что делать и как лечиться. Терапевт спрашивает:"Лишний вес есть?", как будто она меня не видит. Отвечаю:"Нет, даже недобор". Терапевт:"Ну если бы лишний вес бы был, то надо было похудеть, а раз нет, то никак". И пошла я восвояси

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Гость

16:16:57 03-06-2024

Гость (12:23:53 03-06-2024) Да проходила и была у терапевта. После узи всех органо... А эта проверка на холестерин вам чем поможет?

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Гость

12:51:12 03-06-2024

Фуфло всё это. Рубилово бабла и формализм.

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