Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье

Медики будут принимать людей в ТЦ "ГлавРынок"

03 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1446783

Жители Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье с 3 по 8 июня. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

В барнаульском торговом центре "ГлавРынок" на проспекте Космонавтов, 59, с 10:00 до 16:00 будет работать бригада медиков из краевого Центра общественного здоровья.

Во время обследования вам измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца и силу мышц рук, определят уровень внутриглазного и артериального давления, проверят содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и рассчитают индекс массы тела.

Для прохождения обследования возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.