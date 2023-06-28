Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье: сердце, давление и не только

Врачи дадут рекомендации, например, по профилактике заболеваний

28 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Барнаульцы 28 и 29 июня смогут бесплатно проверить здоровье, пишет "Вечерний Барнаул".

Всех желающих эксперты обследуют на рынке "Янтарный", расположенном по лице Сухэ-Батора, 3а. Необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Можно проверить и узнать:

работу сердца;

артериальное и внутриглазное давление;

уровень глюкозы в крови;

содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе;

мышечную силу рук;

антропометрические показатели;

индекс массы тела.

После этого врачи дадут рекомендации, например, по профилактике заболеваний и составлению меню для здорового питания.