Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье: сердце, давление и не только
Врачи дадут рекомендации, например, по профилактике заболеваний
28 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Барнаульцы 28 и 29 июня смогут бесплатно проверить здоровье, пишет "Вечерний Барнаул".
Всех желающих эксперты обследуют на рынке "Янтарный", расположенном по лице Сухэ-Батора, 3а. Необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Можно проверить и узнать:
- работу сердца;
- артериальное и внутриглазное давление;
- уровень глюкозы в крови;
- содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе;
- мышечную силу рук;
- антропометрические показатели;
- индекс массы тела.
После этого врачи дадут рекомендации, например, по профилактике заболеваний и составлению меню для здорового питания.
12:20:38 28-06-2023
Полезное дело, спасибо!
12:24:21 28-06-2023
паспорт, полис ОМС и СНИЛС - что за дискриминация? по закону обязаны принимать всех, пойду устрою им там разгон, сразу примут
12:27:20 28-06-2023
Гость (12:24:21 28-06-2023) паспорт, полис ОМС и СНИЛС - что за дискриминация? по закону... Когда на разгон смотреть? Когда разгонять пойдете?
15:06:53 28-06-2023
Гость (12:24:21 28-06-2023) паспорт, полис ОМС и СНИЛС - что за дискриминация? по закону... По какому именно закону? Первый раз слышу о таком.
12:54:32 28-06-2023
Когда разгонять пойдете?- часов 5. идите на крики
13:14:21 28-06-2023
Гость (12:54:32 28-06-2023) Когда разгонять пойдете?- часов 5. идите на крики... Благодарю! Приду обязательно, а мож еще и помогу Вам в разгоне!
13:10:46 28-06-2023
Видимо все их рекомендации будут составлять энную сумму рублей, опять пенсов на деньги разводят, тут уже некоторые лыжи намыли за бесплатным обследованием.))) Все бесплатное обследование в поликлинике при диспансеризации.
15:08:33 28-06-2023
Гость (13:10:46 28-06-2023) Видимо все их рекомендации будут составлять энную сумму рубл... Кому-то удобнее в таком формате пройти, а не идти в поликлинику.
14:34:08 28-06-2023
Все бесплатное обследование в поликлинике при диспансеризации. ------ И не бесплатное, а работодатель оплачивает
15:09:21 28-06-2023
Гость (14:34:08 28-06-2023) Все бесплатное обследование в поликлинике при диспансеризаци... Не работодатель, а вы сами.
15:30:59 28-06-2023
а вы сами - дают на работе свободный день оплачиваемый, не за свой счет
16:32:06 28-06-2023
Гость (15:30:59 28-06-2023) а вы сами - дают на работе свободный день оплачиваемый, не ... У нас не дают. Так что проходим диспансеризацию (если проходим) во время отпуска.
15:36:56 28-06-2023
По какому именно закону? - Новое в 2023 году: для посещение врача бумажный полис ОМС теперь не обязателен В новом году обращаться за медицинской помощью в поликлинику, больницу и вызвать на дом врача можно без бумажного и пластикового полиса ОМС. Достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении на ребенка. По закону ни одно государственное лечебное учреждение РФ не может отказать пациенту в приёме, если у него нет с собой полиса в бумажном или пластиковом виде.
16:34:14 28-06-2023
Гость (15:36:56 28-06-2023) По какому именно закону? - Новое в 2023 году: для посещение ... Я боюсь, это нововведение не дошло в наши поликлиники. Вы записаться даже не сможете, если не укажите или не предъявите свой полис ОМС (не приложите для считывания в инфомате).