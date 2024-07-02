Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье в парке "Центральный"

Акция пройдет 6 июля с 12:00 до 16:00

02 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Врач / Источник фото: pxhere.com

В барнаульском парке "Центральный" 6 июля пройдет акция по бесплатной проверке здоровья, сообщили в Краевом центре общественного здоровья.

Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, содержание угарного газа в легких, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также рассчитать индекс массы тела и проконсультироваться с терапевтом.

После обследования каждый участник получит подробную консультацию терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска. Кроме того, посетителей ждут тренинги по основам ЗОЖ и информационная выставка.

Мобильная бригада будет работать в парке 6 июля с 12:00 до 16:00. Для прохождения обследования понадобится паспорт, полис, СНИЛС.