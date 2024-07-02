Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье в парке "Центральный"
Акция пройдет 6 июля с 12:00 до 16:00
02 июля 2024, 09:31, ИА Амител
В барнаульском парке "Центральный" 6 июля пройдет акция по бесплатной проверке здоровья, сообщили в Краевом центре общественного здоровья.
Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, содержание угарного газа в легких, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также рассчитать индекс массы тела и проконсультироваться с терапевтом.
После обследования каждый участник получит подробную консультацию терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска. Кроме того, посетителей ждут тренинги по основам ЗОЖ и информационная выставка.
Мобильная бригада будет работать в парке 6 июля с 12:00 до 16:00. Для прохождения обследования понадобится паспорт, полис, СНИЛС.
09:34:26 02-07-2024
Поликлинике оплатят диспансеризацию.
09:39:29 02-07-2024
чего заморачиваться?
сдал ГТО - боль-мень здоров.
не сдал - на полное детальное обследование.
задохлики сейчас не нужны, все должны быть здоровы!
10:18:56 02-07-2024
Мусик (09:39:29 02-07-2024) чего заморачиваться?сдал ГТО - боль-мень здоров.не с... По какому принципу?
Раб должен быть здоров, или болеть сейчас не выгодно?...
13:45:33 02-07-2024
Гость (10:18:56 02-07-2024) По какому принципу? Раб должен быть здоров, или болеть с... а зачем вы задаете вопросы о том что сами прекрасно понимаете?
разве вас можно в чем-то переубедить?
09:47:05 02-07-2024
вся медицина ушла в проверку, по ОМС. осваивают деньги и только. попробуйте поправить здоровье по ОМС. ни квот нет. ни сотрудников. только платно. не стесняясь отправляют в платные клиники, приговаривая - а нам за это не платят. "цирк с конями" , а не бесплатная медицина.
09:58:47 02-07-2024
Кстати, кто трещит по ночам? Треск по всем деревьям и какие-то насекомые носятся.
10:14:35 02-07-2024
Гость (09:58:47 02-07-2024) Кстати, кто трещит по ночам? Треск по всем деревьям и какие-...
Скоро голоса зазвучат!
Вам в парк,на проверку.
10:28:06 02-07-2024
Гость (10:14:35 02-07-2024) Скоро голоса зазвучат!Вам в парк,на проверку.... Каждый думает о своем.
14:31:47 02-07-2024
Гость (10:28:06 02-07-2024) Каждый думает о своем.... вот кроме шуток - опухоли в мозге (ну, у кого он есть) могут по слухам генерировать звуковые колебания.
мрт первым делом - благо что стоит копейки
22:43:11 02-07-2024
Мусик (14:31:47 02-07-2024) вот кроме шуток - опухоли в мозге (ну, у кого он есть) могут... Вы интернет-врач или дипломированный психолог? Что-то вас тянет ко всяким болезням.
10:33:23 02-07-2024
Гость (09:58:47 02-07-2024) Кстати, кто трещит по ночам? Треск по всем деревьям и какие-... цикады, наверно с Абхазии завезли, как и комаров с Тая))
10:15:17 02-07-2024
Июньский нехрущ.
10:28:14 02-07-2024
Гость (10:15:17 02-07-2024) Июньский нехрущ.... дык июль уже на дворе)))
16:25:12 05-07-2024
найдут у вас болезнь чтобы лечить до конца вашего в этом задача медиков