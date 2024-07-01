В Алтайском крае опубликовали график экспресс-тестирований на ВИЧ в июле

Провериться можно как в Барнауле, так и в некоторых других населенных пунктах

01 июля 2024, 08:44, ИА Амител

Доктор / Источник фото: unsplash.com

Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом опубликовал график экспресс-тестирований на ВИЧ в июле.

Согласно расписанию, провериться на наличие заболевания можно будет в Барнауле в кабинете экспресс-тестирования (ул. 5-я Западная, 62, каб. 117) и некоторых других населенных пунктах края.

График экспресс-тестирований на ВИЧ / altaids22.ru

Документы и деньги для процедуры не понадобятся. Все сделают бесплатно и анонимно за 10-15 минут.

В мае главврач СПИД-центра Валерий Шевченко рассказывал, что в Алтайском крае живет около 20 тысяч человек с диагнозом "ВИЧ". В 2023-м заболевание выявили у 1809 человек. В год умирает около 400 инфицированных.