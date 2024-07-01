В Алтайском крае опубликовали график экспресс-тестирований на ВИЧ в июле
Провериться можно как в Барнауле, так и в некоторых других населенных пунктах
01 июля 2024, 08:44, ИА Амител
Доктор / Источник фото: unsplash.com
Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом опубликовал график экспресс-тестирований на ВИЧ в июле.
Согласно расписанию, провериться на наличие заболевания можно будет в Барнауле в кабинете экспресс-тестирования (ул. 5-я Западная, 62, каб. 117) и некоторых других населенных пунктах края.
Документы и деньги для процедуры не понадобятся. Все сделают бесплатно и анонимно за 10-15 минут.
В мае главврач СПИД-центра Валерий Шевченко рассказывал, что в Алтайском крае живет около 20 тысяч человек с диагнозом "ВИЧ". В 2023-м заболевание выявили у 1809 человек. В год умирает около 400 инфицированных.
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