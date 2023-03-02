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Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ 2 и 3 марта

Процедура займёт не больше 15 минут

02 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

2 и 3 марта жители Барнаула смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в мэрии.

Мобильный комплекс будет работать с 09:00 до 15:30 на парковке Алтайского краевого центра СПИД на улице 5-й Западной. 

"Процедура займёт не больше 15 минут. Помимо этого, барнаульцев проконсультируют психолог, социальный работник и врач-эпидемиолог", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.

Комментарии 5

  • Да нет никакого СПИДа, это научно-медицинская спекуляция. Единственный результат лечения - это залечивание насмерть. Сейчас уже не секрет. По аналогии с короной.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да нет никакого СПИДа, это научно-медицинская спекуляция ---- Ух ты ж! А Меркури от чего помер, не просветите?
    02 марта, Гость   Ответить
  • А Меркури от чего помер, не просветите? ____ От бронхопневмонии, а точнее от своего образа жизни.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да нет никакого СПИДа, это научно-медицинская спекуляция. Единственный результат лечения - это залечивание насмерть. Сейчас уже не секрет. По аналогии с короной.---------------Тебе консультация психиатра нужна.
    02 марта, Гость   Ответить
  • От бронхопневмонии, а точнее от своего образа жизни.- болея СПИДом , человек теряет иммунитет. И умереть может от ЛЮБОГО заболевания , даже от ангины. Странно , что вы этого не знаете.
    02 марта, Гость   Ответить
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