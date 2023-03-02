Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ 2 и 3 марта

Процедура займёт не больше 15 минут

02 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

2 и 3 марта жители Барнаула смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в мэрии.

Мобильный комплекс будет работать с 09:00 до 15:30 на парковке Алтайского краевого центра СПИД на улице 5-й Западной.

"Процедура займёт не больше 15 минут. Помимо этого, барнаульцев проконсультируют психолог, социальный работник и врач-эпидемиолог", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.