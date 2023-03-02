Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ 2 и 3 марта
Процедура займёт не больше 15 минут
02 марта 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
2 и 3 марта жители Барнаула смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в мэрии.
Мобильный комплекс будет работать с 09:00 до 15:30 на парковке Алтайского краевого центра СПИД на улице 5-й Западной.
"Процедура займёт не больше 15 минут. Помимо этого, барнаульцев проконсультируют психолог, социальный работник и врач-эпидемиолог", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.
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