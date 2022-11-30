В Алтайском крае выросло число ВИЧ-инфицированных женщин

В Алтайском крае в последние годы женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией, рассказал amic.ru главврач регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко.

«В последние пять лет несколько изменился усреднённый портрет нашего пациента. Во-первых, на первые роли вышел половой путь передачи. Если раньше абсолютное количество вновь выявленных пациентов были мужчины, то в последние годы мы отмечаем феминизацию ВИЧ-инфекции», — сказал специалист, отметив, что соотношение заражённых мужского и женского пола постепенно приходит к равенству.

Шевченко уточнил, что раньше же вирус в основном передавался внутривенно, что особенно преобладало среди употребляющих наркотики мужчин. Впрочем, и сейчас роль таких лиц «не сводится в ноль», отметил специалист.

Помимо этого, на сегодня поменялся и средний возраст инфицированных, отметил Шевченко. «Если десять лет назад это были в основном лица молодого возраста, то на сегодняшний день средний возраст нашего пациента сдвинулся в категорию 35-55 лет», — добавил он.

Специалист указал, что молодёжь сейчас достаточно неплохо информирована по поводу ВИЧ-инфекции, а вот лица среднего возраста «требуют ещё большего внимания и большей нашей совместной работы в отношении их информирования».

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В ходе беседы с amic.ru Шевченко также рассказал, можно ли дожить до старости ВИЧ-инфицированному и какова средняя продолжительность жизни человека с момента заражения таким недугом.

1 декабря будет отмечаться Всемирный день борьбы со СПИДом. Согласно статистике, в 2021 году в мире более 1,5 млн человек заразились ВИЧ, а порядка 650 тысяч человек умерли от заболеваний, вызванных этой инфекцией. На сегодня официальное общемировое число людей с ВИЧ составляет более 38 млн человек. В Алтайском крае на учёте состоит порядка 17,5 тысячи пациентов, и порядка 16 тысяч из них получают противовирусную терапию.