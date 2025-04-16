Барнаульцы смогут купить квартиру под семейную ипотеку еще до рождения ребенка
ЖК "Широта" предлагает специальные условия для будущих родителей
16 апреля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGHtbq2
Купить квартиру в наше время – серьезный финансовый вызов, особенно для молодых семей. Конечно, есть разные меры поддержки. Но многие пары, только ожидающие пополнения, не могут воспользоваться ни семейной ипотекой, ни материнским капиталом. Все это доступно только после рождения ребенка. Именно для будущих родителей застройщик ЖК "Широта" в Барнауле запустил выгодную акцию, которая позволяет купить собственное жилье еще до появления малыша на свет.
Подробнее об акции
Суть предложения проста и понятна:
- первоначальный взнос – всего 10% от стоимости квартиры. На этом этапе семья подписывает договор долевого участия и фактически является будущим собственником жилья;
- до момента рождения ребенка платежи по квартире составляют 0 рублей – никаких ежемесячных трат;
- после появления малыша пара оформляет семейную ипотеку и может использовать материнский капитал для дополнения первоначального взноса.
Предложение дает возможность будущим родителям уже сейчас купить квартиру в новом перспективном жилом комплексе, а после рождения ребенка воспользоваться всеми государственными льготами.
Уютный квартал для семей с детьми
Жилой комплекс "Широта" – место, где продумано все, для того чтобы детям было комфортно расти, а родителям – удобно и спокойно жить. В двух десятиэтажных домах комплекса будут:
- колясочные в каждом подъезде;
- современные детские площадки для разных возрастов;
- удобные прогулочные зоны для колясок, спортивная площадка и велосипедные дорожки;
- соседский центр, где можно пообщаться с другими жильцами, интересно провести время, поиграть в настольные игры.
Первый корпус из двух строящихся домов планируют сдать уже в этом году.
Кроме того, в шаговой доступности построят пять детских садов, две школы и поликлинику.
Застройщик – ООО СЗ "Сибкоминвест". Подробнее на сайте kvartalshirota.ru и по телефону +7 (3852) 555-705.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Банки-партнеры – ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Совкомбанк", АО "Россельхозбанк", АО "Банк ДОМ.РФ"
Фото: freepik.com
Оценивайте свои финансовые возможности и рискиИП Андреева Елена АлександровнаРеклама
09:29:53 16-04-2025
«Кроме того, в шаговой доступности построят пять детских садов, две школы и поликлинику». Вы серьезно? )))))))))))))
Не смешите, специально для вас построят. Люди годами ждут одну школу или детский сад, а тут целых пять. Хорошо, что не пишут, в какой срок. Вот юмористы..........
10:40:28 16-04-2025
Гость (09:29:53 16-04-2025) «Кроме того, в шаговой доступности построят пять детских сад...
Там после статьи написано "РЕКЛАМА"
10:07:29 16-04-2025
в шаговой доступности построят... а может не построят
10:11:03 16-04-2025
за 1 млрд рублей
11:55:58 16-04-2025
Гость (09:29:53 16-04-2025) «Кроме того, в шаговой доступности построят пять детских сад... Уже сейчас в проекте квартала заложены эти объекты, планируют их построить к 2030 году. Возможно не все сразу.
12:03:31 16-04-2025
Гость (11:55:58 16-04-2025) Уже сейчас в проекте квартала заложены эти объекты, планирую... чтобы построить за 4.5 года столько соц объектов нужно было начинать еще вчера, о чем разговор.
12:09:19 16-04-2025
"после появления малыша пара оформляет семейную ипотеку и может использовать материнский капитал для дополнения первоначального взноса"- что значит оформляет, ее не дают по факту рождения ребенка, нужно у банка просить. а если банк не одобрит, кому достанется первоначальный взнос?
14:17:27 16-04-2025
Гость (12:09:19 16-04-2025) "после появления малыша пара оформляет семейную ипотеку и мо... Никому, возвращается клиенту. Ипотеку дают в 99% случаев.
17:07:22 16-04-2025
Гость (14:17:27 16-04-2025) Никому, возвращается клиенту. Ипотеку дают в 99% случаев.... и в чем смысл? это просто резерв получается квартиры. ну и ставьте в резерв без всяких договоров. ипотеку может быть и одобрят в 99% случаях, только вопрос по сумме - это большой вопрос. одобрят тебе половину и что дальше? смысла нет короче в этой суете...
16:10:20 17-04-2025
Гость (17:07:22 16-04-2025) и в чем смысл? это просто резерв получается квартиры. ну и с... до 6 млн рублей дают ипотеку.
17:23:52 16-04-2025
Гость (14:17:27 16-04-2025) Никому, возвращается клиенту. Ипотеку дают в 99% случаев.... Сбер по Семейной ипотеке в 9 случаях из 10 отказ.
12:15:16 16-04-2025
"до момента рождения ребенка платежи по квартире составляют 0 рублей – никаких ежемесячных трат;
после появления малыша пара оформляет семейную ипотеку и может использовать материнский капитал для дополнения первоначального взноса"
Я правильно понимаю? если ребенок по каким-то причинам не родился (бесплодие, выкидыш, развод), то до конца жизни "платежи по квартире составляют 0 рублей". Ну есть же шанс, что когда-то получится родить
14:18:20 16-04-2025
Гость (12:15:16 16-04-2025) "до момента рождения ребенка платежи по квартире составляют ... Нет, если ребенок не рождается по какой-то причине первоначальный взнос возвращается, сделка аннулируется.
14:58:40 16-04-2025
Гость (14:18:20 16-04-2025) Нет, если ребенок не рождается по какой-то причине первонача... а если усыновить?
18:25:01 16-04-2025
крайне плохая примета - покупать заранее ребенку что-то, вы что?!