Барнаульцы смогут купить квартиру под семейную ипотеку еще до рождения ребенка

ЖК "Широта" предлагает специальные условия для будущих родителей

16 апреля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGHtbq2

Будущие родители. Семья / Фото: freepik.com

Купить квартиру ­в наше время – серьезный финансовый вызов, особенно для молодых семей. Конечно, есть разные меры поддержки. Но многие пары, только ожидающие пополнения, не могут воспользоваться ни семейной ипотекой, ни материнским капиталом. Все это доступно только после рождения ребенка. Именно для будущих родителей застройщик ЖК "Широта" в Барнауле запустил выгодную акцию, которая позволяет купить собственное жилье еще до появления малыша на свет.

Подробнее об акции

Суть предложения проста и понятна:

первоначальный взнос – всего 10% от стоимости квартиры. На этом этапе семья подписывает договор долевого участия и фактически является будущим собственником жилья;

до момента рождения ребенка платежи по квартире составляют 0 рублей – никаких ежемесячных трат;

после появления малыша пара оформляет семейную ипотеку и может использовать материнский капитал для дополнения первоначального взноса.

Предложение дает возможность будущим родителям уже сейчас купить квартиру в новом перспективном жилом комплексе, а после рождения ребенка воспользоваться всеми государственными льготами.

Двор ЖК "Широта" / Фото предоставлены застройщиком

Уютный квартал для семей с детьми

Жилой комплекс "Широта" – место, где продумано все, для того чтобы детям было комфортно расти, а родителям – удобно и спокойно жить. В двух десятиэтажных домах комплекса будут:

колясочные в каждом подъезде;

современные детские площадки для разных возрастов;

удобные прогулочные зоны для колясок, спортивная площадка и велосипедные дорожки;

соседский центр, где можно пообщаться с другими жильцами, интересно провести время, поиграть в настольные игры.

Первый корпус из двух строящихся домов планируют сдать уже в этом году.

Кроме того, в шаговой доступности построят пять детских садов, две школы и поликлинику.

Застройщик – ООО СЗ "Сибкоминвест". Подробнее на сайте kvartalshirota.ru и по телефону +7 (3852) 555-705.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Банки-партнеры – ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Совкомбанк", АО "Россельхозбанк", АО "Банк ДОМ.РФ"

Фото: freepik.com

Оценивайте свои финансовые возможности и рискиИП Андреева Елена Александровна

Реклама