Барнаульцы смогут погрузиться в мир "Майнкрафта", где игра станет реальностью

В ДК Барнаула 27 октября покажут спектакль "Майнкрафт шоу". Столица Алтайского края стала одной из остановок на пути большого тура, в который попало более 40 городов России.

"Вы станете частью большой команды и отправитесь в увлекательное приключение вместе со всеми любимыми Стивом, красавицей Марго и храбрым Джо. У каждого из вас есть шанс побывать в самых разных локациях игры, а также проявить свои знания в помощи главным героям в испытаниях, которые ждут их. Смогут ли они справиться? Это зависит только от вас!" – рассказали организаторы мероприятия.