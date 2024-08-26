Барнаульцы смогут погрузиться в мир "Майнкрафта", где игра станет реальностью
У каждого из зрителей будет шанс побывать в самых разных локациях игры
26 августа 2024, 14:00, ИА Амител
В ДК Барнаула 27 октября покажут спектакль "Майнкрафт шоу". Столица Алтайского края стала одной из остановок на пути большого тура, в который попало более 40 городов России.
"Вы станете частью большой команды и отправитесь в увлекательное приключение вместе со всеми любимыми Стивом, красавицей Марго и храбрым Джо. У каждого из вас есть шанс побывать в самых разных локациях игры, а также проявить свои знания в помощи главным героям в испытаниях, которые ждут их. Смогут ли они справиться? Это зависит только от вас!" – рассказали организаторы мероприятия.
17:16:41 26-08-2024
какая же гадость. прогресс
17:36:37 26-08-2024
Гость (17:16:41 26-08-2024) какая же гадость. прогресс...
В лес к Агафье!
11:43:09 27-08-2024
В прошлом году были с детьми на этом представлении. Больше не пойдем. Лучше просто на улице погулять. деньги на ветер. Декораций нет, реквизита нет, звук отстойный. Два костюма, три "актера". Не рекомендую