В Барнауле состоится волшебная премьера спектакля "Гарри Поттер - тайна Щелкунчика"

В ДК города Барнаула 31 октября состоится волшебная премьера московского музыкального магического спектакля для все семьи "Гарри Поттер - тайна Щелкунчика".

"Гарри Поттер и Щелкунчик знакомы всем с самого детства, их знают во всем мире. Каким образом этих двух разных персонажей могли объединить в одну историю? Удивительная история разворачивается в цифровой реальности, куда попадает Гарри после того, как он находит неизвестный артефакт. Ему предстоит разгадать множество тайн, связанных с цифровой реальностью и, конечно же, самую главную тайну - тайну Щелкунчика. Приготовитесь к умопомрачительной гонке во времени, захватывающим заклинаниям и эпической битве. Все это воплощено с помощью профессиональной игры актеров, спецэффектов и театральной магии", - рассказали организаторы мероприятия.