В Барнауле состоится волшебная премьера спектакля "Гарри Поттер - тайна Щелкунчика"
На представлении будут фокусы со зрителями, иллюзионные трюки, песни и танцы
22 августа 2024, 12:20, ИА Амител
В ДК города Барнаула 31 октября состоится волшебная премьера московского музыкального магического спектакля для все семьи "Гарри Поттер - тайна Щелкунчика".
"Гарри Поттер и Щелкунчик знакомы всем с самого детства, их знают во всем мире. Каким образом этих двух разных персонажей могли объединить в одну историю? Удивительная история разворачивается в цифровой реальности, куда попадает Гарри после того, как он находит неизвестный артефакт. Ему предстоит разгадать множество тайн, связанных с цифровой реальностью и, конечно же, самую главную тайну - тайну Щелкунчика. Приготовитесь к умопомрачительной гонке во времени, захватывающим заклинаниям и эпической битве. Все это воплощено с помощью профессиональной игры актеров, спецэффектов и театральной магии", - рассказали организаторы мероприятия.
В спектакле будет и завораживающая музыка Джона Уильямса, и нежная классическая музыка Петра Чайковского. На представлении будут фокусы со зрителями, иллюзионные трюки, песни и танцы.
13:01:52 22-08-2024
Своих идей нет? Я такого г... навыдумываю за 3 минуты с перекурами. Бэтмен против колобка или Железный человек 33 года на печи лежал а потом Змея-Горыныча пошёл к парижской олимпиаде склонять
13:19:27 22-08-2024
Гость (13:01:52 22-08-2024) Своих идей нет? Я такого г... навыдумываю за 3 минуты с пере... Знаете, много знакомых утверждают "Я на русские фильмы в кино не хожу" вот и приучили детей к голивудскому формату. Сейчас если поставить спектакль про то как медведь зайца от волка и лисы спасал, кассу не соберёшь. Ну максимум если назвать фантастические приключения Ёжика в весёлом тумане. И пообещать фокусы, фаершоу и дым машины на натуральных травках.
13:31:03 22-08-2024
Гость (13:19:27 22-08-2024) Знаете, много знакомых утверждают "Я на русские фильмы в кин... Мы тоже не ходим. На современные "поделки" что голливуда, что отечественных "производителей" без слёз смотреть невозможно. Сын 14+ воспитан на советской классике и действительно шедеврах мирового кинематографа
13:02:05 22-08-2024
треш.... вот это психодэл
13:16:08 22-08-2024
Щелкунчик мне и вправду с самого детства знаком. А с Поттером я познакомился сравнительно недавно. Не надо ляля