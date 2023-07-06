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Барнаульцы смогут придумать название для одного из городских скверов

Из предложенных вариантов выберут три, которые отправят на голосование

06 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Барнаульцы смогут выбрать название для сквера на пересечении улиц Ускова и Взлётной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Горожане могут отправить свои предложения на почтовый адрес imya.skver@mail.ru, сопровождая вариант небольшим пояснением и указанием контактных данных. Также предложения можно публиковать на странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в социальной сети "ВКонтакте" под соответствующим постом. Отправлять варианты можно до 31 июля.

После этого власти выберут три лучших названия и выставят их на голосование. 

Официальное название сквера утвердят Постановлением администрации города.

Барнаул Хорошие новости

Комментарии 3

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Мария

05:53:46 07-07-2023

Очередная замануха на выборы в сентябре. "Повесят" на школу, чтобы учителя доставали родителей прийти проголосовать.

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Людмила

07:40:03 07-07-2023

На картинке красиво... А на деле, как всегда... Вместо газона лебеда, полива нет, через годик все засохнет.

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предложение

08:28:21 07-07-2023

Назвать сквер "Сухостой" или "40 миллионов", ну чтоб все помнили и видели куда зарыли деньги .

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