Барнаульцы смогут придумать название для одного из городских скверов

Из предложенных вариантов выберут три, которые отправят на голосование

06 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Барнаульцы смогут выбрать название для сквера на пересечении улиц Ускова и Взлётной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Горожане могут отправить свои предложения на почтовый адрес imya.skver@mail.ru, сопровождая вариант небольшим пояснением и указанием контактных данных. Также предложения можно публиковать на странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в социальной сети "ВКонтакте" под соответствующим постом. Отправлять варианты можно до 31 июля.

После этого власти выберут три лучших названия и выставят их на голосование.

Официальное название сквера утвердят Постановлением администрации города.