Барнаульцы смогут придумать название для одного из городских скверов
Из предложенных вариантов выберут три, которые отправят на голосование
06 июля 2023, 17:21, ИА Амител
Барнаульцы смогут выбрать название для сквера на пересечении улиц Ускова и Взлётной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Горожане могут отправить свои предложения на почтовый адрес imya.skver@mail.ru, сопровождая вариант небольшим пояснением и указанием контактных данных. Также предложения можно публиковать на странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в социальной сети "ВКонтакте" под соответствующим постом. Отправлять варианты можно до 31 июля.
После этого власти выберут три лучших названия и выставят их на голосование.
Официальное название сквера утвердят Постановлением администрации города.
05:53:46 07-07-2023
Очередная замануха на выборы в сентябре. "Повесят" на школу, чтобы учителя доставали родителей прийти проголосовать.
07:40:03 07-07-2023
На картинке красиво... А на деле, как всегда... Вместо газона лебеда, полива нет, через годик все засохнет.
08:28:21 07-07-2023
Назвать сквер "Сухостой" или "40 миллионов", ну чтоб все помнили и видели куда зарыли деньги .