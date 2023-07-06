Стелу "Барнаул" на въезде в город покрасят в белый цвет

На работы потратят более 195 тысяч рублей

06 июля 2023, 13:54, ИА Амител

Стела "Барнаул" на Правобережном тракте/ Фото: Гугл карты

Стелу "Барнаул" на Правобережном тракте покрасят в белый цвет. На это потратят почти 195,6 тысячи рублей. Информация об этом есть на сайте "Госзакупок".

Стела находится в 120 метрах к северо-востоку от Правобережного тракта 34/1. Покрасить её подрядчик должен будет в течение 30 дней с момента подписания контракта. Договор будет действовать 60 дней с даты заключения.

Работа подрядчика состоит из двух этапов. Сначала он должен будет подготовить стальную поверхность перед нанесением краски, а потом покрасить буквы "Барнаул" в белый цвет, а основание конструкции – в кобальтовый. Компания должна будет зафиксировать свои работы и предоставить не менее двух фото до покраски и столько же после неё.

Лот появился на портале "Госзакупок" 5 июля, подавать заявки желающие смогут до 13 июля.