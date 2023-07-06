Стелу "Барнаул" на въезде в город покрасят в белый цвет
На работы потратят более 195 тысяч рублей
06 июля 2023, 13:54, ИА Амител
Стелу "Барнаул" на Правобережном тракте покрасят в белый цвет. На это потратят почти 195,6 тысячи рублей. Информация об этом есть на сайте "Госзакупок".
Стела находится в 120 метрах к северо-востоку от Правобережного тракта 34/1. Покрасить её подрядчик должен будет в течение 30 дней с момента подписания контракта. Договор будет действовать 60 дней с даты заключения.
Работа подрядчика состоит из двух этапов. Сначала он должен будет подготовить стальную поверхность перед нанесением краски, а потом покрасить буквы "Барнаул" в белый цвет, а основание конструкции – в кобальтовый. Компания должна будет зафиксировать свои работы и предоставить не менее двух фото до покраски и столько же после неё.
Лот появился на портале "Госзакупок" 5 июля, подавать заявки желающие смогут до 13 июля.
15:19:20 06-07-2023
За 150 000 сам бы покрасил с радостью.
15:45:51 06-07-2023
Гость (15:19:20 06-07-2023) За 150 000 сам бы покрасил с радостью. ... Дык надо на торги выиграть. Там схемы захвата контрактов имеются
15:51:11 06-07-2023
стела?
16:54:56 07-07-2023
Эти буквы и сегодня белые, а совсем не зелёные. Но цена, конечно, несусветная. Раза в четыре завышена. Почему - догадайтесь сами.